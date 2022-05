Svenske myndigheter anbefaler en femte koronavaksine i høst

Anbefalingen gjelder for personer over 18 år som har risiko for å få alvorlig covid-19-sykdom, inkludert gravide, og alle over 65 år.

Dette er den femte dosen svenske myndigheter anbefaler denne gruppen å ta.

Folkhälsomyndigheten anbefaler også at barn mellom 12-17 år tar to doser. Barn i særskilte grupper, som har nedsatt immunforsvar, anbefales vaksinasjon fra 5 år.

De gjentar også anbefalingen om at voksne mellom 18-64 år, som ikke har noen risikofaktorer, tar tre doser. De som ønsker å ta en fjerde dose, kan gjøre det.

– Vi tror at spredningen av viruset kommer til å øke igjen i høst, sier direktør Karin Tegmark Wissel i Folkhälsomyndigheten.

– Pandemien er ikke over, sier hun også.