Detaljene fra skandaleforholdet som kan påvirke rettssaken

GOD KVELD NORGE (TV 2): Onsdag er Johnny Depps ekskjæreste, supermodell Kate Moss, forventet å vitne i den omdiskuterte rettssaken. Her får du historien om et av 90-tallets hotteste Hollywood-par.

Mandag ble det kjent at Johnny Depps (58) ekskjæreste Kate Moss (48) stiller som vitne i den omdiskuterte rettssaken mellom Depp og Amber Heard (36). Moss skal vitne via video, ifølge det amerikanske kjendisnettstedet People.

Depp har saksøkt ekskona Heard for ærekrenkelse etter at hun skrev en kronikk om partnervold i Washington Post. Heard svarte med et motsøksmål.

Da Heard tidligere i mai vitnet om en påstått krangel mellom Depp, Heard og sistnevntes søster Whitney Henriquez, nevnte hun navnet til Kate Moss under forklaringen.

Forventet å vitne i Depps favør

Heard hevdet at søsteren sto nær trappen «i skuddlinjen og forsøkte å få Johnny til å stoppe», noe som minnet henne om en hendelse som angivelig oppsto mellom Moss og Depp, der han skal ha dyttet henne ned en trapp.

Moss, som sjelden snakker om sitt privatliv i media, har aldri adressert disse påstandene offentlig før. Kilder nær 48-åringen har imidlertid sagt at det aldri har skjedd, og at Moss støtter ekskjæresten under den pågående rettssaken.

Ettersom det var Heard selv som dro opp Moss' navn i retten, åpnet det muligheten for Depps advokatteam til å kalle inn supermodellen som vitne for Depp.

STØTTER EKSKJÆRESTEN: Kilder nær Kate Moss sier supermodellen støtter ekskjæresten Johnny Depp under den pågående rettssaken. Foto: REMY DE LA MAUVINIERE

Selv om det er forventet at Moss vitner i Depps favør når hun inntar vitneboksen onsdag, var også deres forhold en smule turbulent.

Følte umiddelbar tilknytning til Depp

I 1994, året etter at Johnny Depp gjorde det slutt med skuespilleren Winona Ryder, møtte han 20 år gamle Kate Moss på den populære kaféen Tabac i New York ved en tilfeldighet. «Pirates Of The Caribbean»-skuespilleren var da 31 år gammel.

Den tidligere Vanity Fair-spaltisten George Wayne avslørte senere at det var han som hadde spleiset sammen superparet.

– Johnny satt bak og spiste middag, og Kate gikk inn sammen med Naomi (Campbell, journ.anm), da jeg tok tak i henne og introduserte de for hverandre, har Wayne skrevet under et innlegg på Instagram i 2019.

Ifølge Moss følte hun en umiddelbar tilknytning til filmstjernen.

– Jeg visste fra første øyeblikk at vi skulle være sammen, har hun tidligere sagt til People.

Arrestert av politiet

I tre år var paret praktisk talt uadskillelige. Selv om forholdet deres absolutt hadde mange gode øyeblikk, var det også en relasjon fylt med drama.

Stjerneparet skal flere ganger ha blitt observert ropende til hverandre offentlig, og i 1994 førte en heftig krangel til at Depp ble arrestert av politiet.

ARRESTERT: Johnny Depp blir eskortert ut av politistasjonen etter å ha blitt arrestert for ødeleggelser på et hotell på Manhattan i 1994. Foto: Andrew Lichtenstein

Han skal da ha rasert et hotellrom på Manhattan, og ifølge politiet var han i en mulig beruset tilstand i gjerningsøyeblikket. Moss, som også befant seg på stedet, var uskadd.

En dommer avviste senere anklagene, og Depp endte opp med å betale i underkant av 100.000 norske kroner til hotellet for skadene og det resterende på hotellregningen.

Rusanfall ødela bursdagsfeiring

Da Moss fylte 21, arrangerte Depp en enorm kjendisfest for henne på den berømte Hollywood-klubben The Viper Room, som han var deleier i på den tiden.

Dessverre ble kvelden ødelagt etter at den australske skuespilleren og sangeren Jason Donovan fikk et anfall som skyldtes heftig kokainmisbruk.

THE VIPER ROOM: Inngangen til det famøse utestedet The Viper Room, delvis eid av Johnny Depp på 90-tallet. Utestedet ligger i West Hollywood og har vært flere av de største kjendisenes stamsted. Det var også her Joaquin Phoenix' bror, skuespilleren River Phoenix, døde av en overdose i 1993. Foto: ERIC DRAPER

– Jeg hadde vært spent på festen i flere uker. Det er ikke hver dag man mottar en invitasjon fra Johnny Depp, skrev Donovan om hendelsen i sin egen selvbiografi i 2007, ifølge The Mirror.

Videre forteller han at han visste at det kom til å bli tidenes fest, og at han ønsket å være med hele kvelden til tross for at han følte seg utslitt etter å ha flydd fra Sydney til Los Angeles kun for å delta på bursdagen.

– Hjertet mitt raste

Det var da han bestemte seg for å gå til anskaffelse av narkotikaen.

– Det var mer kokain enn jeg ville ha bestilt hvis jeg hadde vært hjemme, men jeg ville ikke risikere å gå tom i løpet av kvelden, skriver han videre i boken sin.

Donovan ruset seg alene på hotellrommet før han dro i bursdagen, hvor han fortsatte å ruse seg helt til han kjente at han ble kvalm - akkurat i det Johnny Depp og Michael Hutchence inntok scenen for å opptre.

– Hjertet mitt raste, synet mitt ble uskarpt og jeg ble desorientert. Jeg prøvde å stabilisere meg, men bena mine bøyde seg under meg og jeg falt i gulvet. Jeg er ikke sikker på hva som skjedde videre, men jeg vet at noen hadde trukket ut kontakten på musikken og ringte etter en ambulanse.

UNNSKYLDTE SEG: Den australske sangeren Jason Donovan beklaget seg etter at han ødela Kate Moss' bursdagsfest i 1994. Foto: Yui Mok

Ifølge Donovan husket han at Depp senere skal ha sagt at han ikke behøvde å bekymre seg, og at Depp og Moss var glad for at han kom seg etter hendelsen.

«Ta nå et råd fra meg, gå på rommet ditt, sov litt og ta det for Guds skyld med ro i fremtiden», skal Depp ha sagt etter at Donovan beklaget seg for å ha ødelagt bursdagsfesten til Moss.

Raserte hotellrom i Cannes

Hollywood-paret holdt sammen frem til 1997.

I januar 1998 begynte ryktene å sirkulere om at paret hadde blitt gjenforent, da et utsalgssted rapporterte at Depp hadde bestilt 36 flasker champagne til hotellrommet hans i London slik at Moss kunne ta et bad i boblene.

Hun benektet imidlertid disse påstandene, og forklarte at hun ikke engang bodde på hotellet på det tidspunktet.

Samme året ble de også observert sammen igjen under filmfestivalen i Cannes, hvor Moss fikk egne hotellproblemer da hun gjestet anerkjente Hotel du Cap.

CANNES: Kate Moss og Johnny Depp fotografert sammen under filmfestivalen i Cannes i 1998. Foto: LAURENT REBOURS

Årsaken skal ha vært at supermodellen gikk rundt i gangene på hotellet kun iført bikini, noe hotellet ikke tolererte, ifølge The Hollywood Reporter.

I affekt raserte Moss sitt eget hotellrom, og ble videre utestengt fra å noensinne sette sin fot på hotellet igjen.

– Jeg har aldri blitt så emosjonell over en kvinne før

I 2012 snakket Moss ut om bruddet med Depp i Vanity Fair. Her forteller hun åpent om årene hun brukte på å sørge over filmstjernen.

– Det er ingen som noen gang har vært i stand til å ta vare på meg. Johnny gjorde det en liten stund, sa hun før hun fortsatte:

– Jeg stolte på han. Om jeg var usikker på hva jeg skulle gjøre, så fortalte han meg akkurat hva jeg skulle gjøre. Og det savnet jeg etter bruddet. Mareritt. År etter år med gråt.

Sier at han var forferdelig å leve med

Når det gjelder hvorfor de gikk fra hverandre, fortalte Depp til magasinet Hello i 1998 at han slet med å balansere sitt travle arbeidsliv med forholdet deres.

– Jeg har aldri blitt så emosjonell over en kvinne før. Jeg er den som må ta ansvar for det som skjedde - jeg var vanskelig å komme videre med, jeg lot arbeidet mitt komme i veien og jeg ga henne ikke den oppmerksomheten jeg burde ha gjort, uttrykte Depp.

Videre fortalte han at «hele greia var sprø», fordi han aldri burde blitt så opprørt over hva folk hadde å si om arbeidet hans.

– Selvfølgelig burde jeg bry meg om filmene mine, men når jeg kommer hjem bør jeg prøve å legge igjen de tingene. Jeg klarte ikke gjøre det, og jeg var forferdelig å leve med. Stol på meg, jeg er en idiot til tider.

Begge gikk videre

Etter at Depp og Moss gjorde det slutt, inngikk han et langvarig forhold til den franske sangeren Vanessa Paradis. De holdt sammen i hele 14 år, og fikk barna Lily-Rose (1999) og Jack (2002).

De gikk fra hverandre i 2012, og Depp begynte å date Heard like etter. De forlovet seg i 2014, og giftet seg året etter. I 2016 søkte Heard om skilsmisse, og paret ble endelig skilt i 2017.

Moss har også blitt knyttet til kjente fjes etter at hennes forhold til Depp tok slutt, blant andre den britiske musikeren Pete Doherty, «James Bond»-skuespiller Daniel Craig og «Fifty Shades»-skuespiller Jamie Dornan.

I 2002 fikk hun en datter med sin daværende kjæreste, «Dazed & Confused»-redaktør Jefferson Hack. To år etter tok forholdet slutt.

I 2011 giftet hun seg med «The Kills»-medlemmet Jamie Hince. Paret var gift i fire år før de søkte om skilsmisse. Moss fant deretter sin nåværende kjæreste, den britisk-tyske fotografen Nikolai von Bismarck.