Advarer mot kostnadssjokk – slik får du billigst leiebil på ferie

Her får du ti tips til hvordan du unngår å bli rundlurt i utleieskranken.

Du er kanskje sliten og trøtt etter en lang reise når du henvender deg til et utleiefirma i håp om en ledig, god leiebil til best mulig pris.

Det kan være lettere sagt enn gjort, ifølge Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– I noen tilfeller vil leiebilen bli like dyr, om ikke dyrere, enn flybilletten. En del utleiefirmaer vet til de grader å utnytte når lykkelige ferielystne henvender seg, sier Voll.

IKKE NØDVENDIG: Ekspertene mener det er mye å spare på å si nei til ekstra forsikringer på leiebilen Foto: Keilen, Berit / Illustrasjonsfoto

Voll peker på korona og færre tilgjengelige biler som noe av grunnen til de økende prisene.

– Pandemi og uroligheter i verden har ført til tøffe tider for turistnæringen i mange land. Både flybilletter sydover, feriebolig og ikke minst leiebiler skaper et kostnadssjokk for mange, sier han.

Unngå kjøpepresset

Leiebil i Spania, Hellas eller Italia kommer fort på over 10.000 kroner for to uker. Skal du ha med diverse ekstra forsikringer kan du plusse på flere tusenlapper, sier Voll.

– Går du via Finn.no og andre søkemotorer kan du finne priser godt under dette, men da inkluderer det den rimeligste forsikring uten tilleggsdekninger. Selv med kjøp av «tilleggsprodukter» av eksterne aktører påtvinges du forsikringer du aldri har hørt om, sier Voll.

Han legger til at om du finner en billig leiebil gjennom en ekstern søkemotor kan prisen fort doble seg før man står med nøklene i hånden.

Ti råd til deg som skal leie bil Bestill leiebil før du reiser og bestem deg for hvilke forsikringer du vil ha.





Er dere mer enn en sjåfør må det tegnes ekstraforsikring.





Bruk uavhengige nettsider for å danne deg et bilde av utleiefirmaet. (Trustpilot.no med flere).





Ta bilde og video av bilen utvendig og innvendig. Sveip over hele bilen med mobilen og ta med omgivelsene rundt slik at de kan se hvor og når videoen er tatt.





Husk alltid å ha med førerkort, kredittkort og pass.





Sjekk at kilometerstand og korrekt tidspunkt noteres i kontrakten både ved ut- og innlevering.





Undersøk hvilke land/stater kontrakten tillater at du kan kjøre til, før du krysser grenser.





Sjekk hvilke regler som gjelder for drivstoff, så du ikke risikerer en stor merkostnad.





Dersom du er medlem i en organisasjon, har du i en del tilfeller tilgang på gode rabattavtaler.





Sett deg grundig inn i kontrakten og hva prisen inkluderer, så slipper du overraskelser i etterkant.



Kilde: Gjensidige og IF

– Normalt sett holder det med lovpålagt ansvarsforsikring og en forsikring som dekker skade på eget og andres kjøretøy.

– Truer de med høy egenandel ved uhell dekker de fleste reiseforsikringer dette. Bestem deg før du går i skranken om hvilke forsikring du skal ha. Forbered deg på mye press, men takk pent, nei, nei og atter nei, sier Voll.

– Helt unødvendig

Kommunikasjonsdirektør i IF Andreas Handeland sitt stalltips er å droppe egenandelsforsikringen hos bilutleier.

– Mange utleiefirmaer frister med en egenandelsforsikring slik at du skal slippe å betale høy egenandel om det skulle skje noe. Det er helt unødvendig fordi de fleste reiseforsikringene dekker dette uansett, sier Handeland.

SJEKK FORSIKRINGEN: Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i IF, oppfordrer alle til å sjekke sin egen forsikring før de drar på tur Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Handeland nevner at du gjør lurt i å sjekke din egen reiseforsikring for å forsikre deg om hva den dekker.

– Det er også svært viktig å sjekke bilen og ta grundige bilder før du begynner å kjøre. Slik unngår du å måtte betale for skader du ikke har påført bilen, sier Handeland.