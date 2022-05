Mener Høyre kopierer Aps politikk: – Slår inn vidåpne dører

Sveinung Stensland (H) vil bytte ut kostbare enmannsfengsler for forvaringsdømte, med såkalte sikkerhetshjem. – Hyggelig at de lar seg inspirere av vårt partiprogram, sier Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson.

– Stensland slår faktisk ikke bare inn åpne dører, men han sprader gjennom de dørene Arbeiderpartiet allerede har åpnet, sier Maria Aasen-Svensrud (Ap).

Hun snakker om Sveinung Stenslands ferske representantforslag, som ble fremmet for Stortinget onsdag formiddag.

Det går ut på å skrote en lite omtalt ordning der farlige forvaringsdømte blir prøveløslatt til enmannsfengsler ute i norske kommuner.

I samme vending ba Stensland også om at Justis- og beredskapsdepartementet gjennomfører en omfattende evaluering av denne formen for prøveløslatelse.

Dette kommer i kjølvannet av en rekke TV 2-avsløringer om ordningen.

Aasen Svensrud er i utgangspunktet enig med sin politiske motstander, men synes likevel forslaget er underlig.

– Han løfter frem et forslag som vi har i vårt partiprogram og han peker på en evaluering som fagdirektoratet akkurat har bedt om, sier hun.

– Men da er dere enige da?

– Det hyggelig at Høyre lar seg inspirere av Arbeiderpartiets politikk.

TALSPERSON: Maria Aasen-Svensrud er Arbeiderpartiets fremste justispolitiker. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kontroversiell ordning

Den siste måneden har debatten rullet om den kontroversielle ordningen, som går under navnet statlig finansiert prøveløslatelse.

Gjennom en serie reportasjer har TV 2 tatt for seg hvordan de forvaringsdømte sitter i boliger og gårder rundt om i landet.

Alt om ordningen på ett minutt. Her er de ukjente enmannsfengslene:

Både politikere og eksperter på feltet har vært kritisk til opplegget, blant annet fordi:

Det har aldri blitt gjennomført noen form for evaluering, på tross av tydelige føringer fra politikerne som vedtok den i 2002.

Den kan være lovstridig, fordi mange med ulike grader av psykisk utviklingshemming forblir værende under straffegjennomføring over svært lang tid.

Ordningen er svært kostbar. Den dyreste prøveløslatte i Norge koster mer enn 25.000 kroner i døgnet, og til sammen har staten tatt en regning på mer enn én milliard kroner siden etableringen tidlig på 2000-tallet.

Samtidig har det knapt blitt ført tilsyn med enmannsfengslene på 20 år.

Vil unngå «sekkepost»

Det virker å være tverrpolitisk enighet om at tiden er overmoden for en bred evaluering.

NABOLAG: I dag befinner de prøveløslatte seg i vanlige boliger i norske nabolag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Spørsmålet er om ordningen skal erstattes med noe annet, og i så fall hvilke alternativer som finnes.

– Jeg tror vi må unngå å gå i fellen og tenke at denne typen domfelte er en homogen masse. Her tror jeg vi må prøve å finne opplegg som både styrker sikkerheten for samfunnet og lokalmiljøene, men også rundt den enkelte, sier Aasen-Svensrud.

Hun mener det ikke er gitt at de som i dag er prøveløslatt på denne måten, skal samles under én «sekkepost».

– Noen skal kanskje inn i et rehabiliterende spor, mens andre trenger et annet regime og et annet opplegg.

FRYKT: En voldtektsdømt serieovergriper har hatt denne kontoen på Instagram - der han har oppsøkt ofre og fulgt barn. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Riktig rekkefølge

I Stenslands forslag tar Høyre til orde for å utrede såkalte sikkerhetshjem, der flere domfelte med tilsvarende utfordringer kan samles på ett sted.

Etter modell fra den anerkjente psykiateren Randi Rosenqvist, går Høyre også inn for å etablere en helt ny særreaksjon for personer som er aktuelle for disse sikkerhetshjemmene.

Det er dette Arbeiderpartiet har programfestet at de vil jobbe for, men det er ikke innlemmet i regjeringens politiske plattform.

– Så lenge dere mener det samme, er det vel irrelevant hvem som var først ute med løsningen?

– Neida, det er ikke viktig. Men det er derimot viktig at vi gjør dette i riktig rekkefølge. Før vi konkluderer så må vi få kunnskap, evaluere og gå nøye inn i sakene, sier Aasen-Svensrud.

– Dette samsvarer med forslaget til Høyre. Betyr det at dere vil stemme for?

– Nå kommer ikke forslaget fra Høyre opp før neste sesjon i Stortinget, og da må vi vurdere det da. Når vi kommer dit må vi også se på hvor langt regjeringen har kommet i dette arbeidet.

PROGRAMFESTET: Ap har i sitt partiprogram at de vil jobbe for å etablere sikkerhetshjem i tråd med Rosenqvists forslag gjennom flere år. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Pompøst

Stensland sier til TV 2 at han mener det er irrelevant hva som står i Arbeiderpartiets program, og at det som betyr noe er hva som faktisk gjøres.

– Med dette noe pompøse svaret fra Aasen-Svendsrud tar jeg for gitt at de støtter forslaget jeg fremmet i dag, slik at regjeringen kan få ryddet opp i en fei, sier han, og fortsetter:

IRRELEVANT: At Ap har programfestet såkalte sikkerhetshjem, har ingen betydning ifølge Stensland. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Man burde være glad for at opposisjonen hjelper regjeringspartier med flertall for å gjennomføre egen politikk, men jeg noterer at Aasen-Svendsrud har en annen tilnærming.

TV 2 har også spurt resten av justiskomiteen på Stortinget om de ser for seg å støtte representantforslaget til Høyre.

Lederen i komiteen, Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen, sier hans parti lenge har arbeidet med noe tilsvarende, og at det kan bli aktuelt å fremme det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni.

Hva angår forslaget til Stensland, sier Amundsen at det er vanskelig å svare konkret på et forslag som tidligst vil kunne komme til behandling i oktober eller november.

– Vi er innstilt på å skrote ordningen, men om Høyres forslag er en god løsning må vi ta stilling til på ordinært vis i Frps stortingsgruppe, sier Amundsen.

Delvis støtte fra Venstre

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) sier partiet er innstilt på å støtte forslaget om en bred evaluering.

Når det kommer til forslaget om å utrede alternativer til ordningen, mener hun det bør legges klarere føringer for hva som skal være formålet.

BER OM FØRINGER: Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik. Foto: Geir Olsen / NTB

– Offentlig pengebruk er ett hensyn, men innsparinger må ikke gå på bekostning av kvaliteten på tilbudene, sier hun:

– Jeg synes Høyres forslag i for liten grad tar opp i seg det som har vært Randi Rosenqvists største innvending til dagens system, nemlig at det i dag er for stor variasjon i tilbudene. Jeg synes også vi bør se på det som går på kvalifisert personell og bomiljøet til dem som skal bo på sikkerhetshjem.

Wetrhus Thorsvik legger til at hun vil be regjeringen utrede en nasjonal minstestandard for en alternativ ordning.

Venstre-politikeren mener en slik minstestandard blant annet burde inneholde et makstak på antall personer per enhet og minimumskrav til ansatte per enhet og krav til faglig kompetanse.

De resterende representantene i Senterpartiet og SV har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag.