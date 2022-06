Disse skandalene har preget dronning Elizabeths 70 år på tronen

Hun er den lengst regjerende monarken noensinne, og 2. juni i år har hun vært dronning i hele 70 år. Men sju tiår på den britiske tronen har ikke vært skandalefritt for dronning Elizabeth (96).

Skandaleoppslag, nakenbilder, rasismeanklager, utroskap og trekantdramaer: Det britiske kongehuset har vært gjennom det meste.

For det har ikke vært bare enkelt for Elizabeth å være dronning, og hun har sett flere skandaler enn de fleste gjennom sine 70 år på den britiske tronen.

– Dronning Elizabeth har levd et langt liv i tro tjeneste, og satt pliktene foran alt. Da kan det ikke ha vært lett at store deler av resten av familien hennes har hatt en lei tendens til å havne i pikante skandaler igjen og igjen, sier kongehusreporter i Se og Hør, Caroline Vagle, til TV 2.

I anledning Dronning Elizabeths 70 års jubileum som dronning, ser ekspertene tilbake på skandalene som i aller størst grad har preget hennes historiske regjeringstid.

FØR DRONNINGTITTELEN: Elizabeth sammen med sin nye ektemann Prins Philip i 1948, fem år før hun ble kronet som dronning av Storbritannia. Foto: Leslie Priest / AP / NTB

«Tre i ekteskapet»

«Det var tre av oss i ekteskapet. Det var litt folksomt», er nok i dag blant prinsesse Dianas mest berømte sitater.

Ekteskapet med dronningens sønn prins Charles hadde endt i katastrofe, og det separerte kronprinsparet førte full krig mot hverandre i den britisk pressen.

Først ble avlyttede telefonsamtaler hvor prins Charles grisepratet med elskerinnen Camilla, lekket til pressen. Deretter dukket flere bilder av prinsesse Dianas egne elskere opp på forsidene.

Men prinsessens sjokkintervju på BBC Panaroma i 1995, var helt klart toppen av isberget, ifølge ekspertene.

INTERVJUET: Prinsesse Diana blir intervjuet av BBC-reporter Martin Bashir i 1995. Intervjuet er blant prinsessens mest kjente, og ble sett av over 23 millioner mennesker. Foto: BBC via PA / NTB

– Det er helt klart at Diana vant mediekrigen mot Charles med dette, og hun sådde til og med tvil om prins Charles var egnet til å bli konge, sier historiker, forfatter og kongehusekspert Trond Norén Isaksen til TV 2.

DEN STORE KJÆRLIGHETEN: Prins Charles giftet seg til slutt med sin store kjærlighet Camilla Parker Bowles. Her fra bryllupet deres i 2005. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

– Prinsen greide ikke å glemme sin store kjærlighet Camilla, og det ble som Diana selv uttalte «tre i ekteskapet». Prinsessen brøt åpenhjertig alle kongelige skikker om hva man sier og ikke, legger Vagle til.

Skandaleintervjuet har senere vist seg å ha skjedd på uetiske premisser. I fjor måtte BBC selv gå ut og beklage sjokkintervjuet, etter at det ble kjent at TV-reporter Martin Bashir «bedro og lurte» Prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, for å få det eksklusive intervjuet med søsteren.

– Intervjuet falt ikke i god jord hos dronningen, og det skal ha vært dråpen som fikk det til å renne over. Nok var nok, og hun skal ha gjort det klart at en skilsmisse måtte finne sted, sier Vagle, om dronningens reaksjon.

– Ved skilsmissen valgte Diana å si fra seg de kongelige livvaktene, som aldri ville ha latt henne sette seg inn i en bil kjørt av en berused sjåfør, som hun gjorde den natten hun omkom i Paris. Det var altså en indirekte konsekvens på lengre sikt, legger Isaksen til.

EVENTYRBRYLLUP: Da prins Charles og prinsesse Diana giftet seg i juni 1981 trodde hele verden at det var et eventyr som gikk i oppfyllelse. Slik ble det ikke. Foto: STR New / Reuters / NTB

Skandaleomtalt lillesøster

Sjokk-avsløringer om familiemedlemmers kjærlighetsliv har fulgt Elizabeth helt siden starten av regjeringstiden.

Den gang var det lillesøster prinsesse Margaret, som var fem år yngre enn Elizabeth, som skapte de største overskriftene, etter at hun forelsket seg i en eldre fraskilt mann som jobbet ved hoffet.

SØSTRE: Prinsesse Margaret (venstre) ved siden av storesøster Dronning Elizabeth under en gallamiddag i 1952. Samme år som dronningen ble kronet, og Margarets forhold til Captain Peter Townsend ble avslørt for offentligheten. Foto: AP / NTB

– Saken eksploderte rett etter Elizabeths kroning 2. juni 1953, da prinsesse Margaret ble fotografert i det hun børstet støv av dressen til den 16 år eldre oberstløynanten, Captain Peter Townsend, sier Isaksen.

Ifølge kongehuseksperten var det en skandale at prinsessen hadde forelsket seg i en skilt mann. På den tiden fikk ikke fraskilte mennesker jobbe som nyhetsankere på BBC eller bli invitert til slottet.

– Det var helt utenkelig at Margaret skulle gifte seg med Townsend, spesielt fordi onkelen hennes, Kong Edward VIII, 17 år tidligere måtte abdisere tronen for å gifte seg med sin utkårede, den fraskilte amerikaneren Wallis Simpson, forklarer kongehuseksperten.

ROMANSE: Oberstløytnant Peter Townsend (midten) ser bort på prinsesse Margaret, som holder hånden til en ung prins Charles. Ved siden av han står en ung dronning Elizabeth. Arkivfoto fra 1951. Foto: AP / NTB

Men forholdet endte ikke med ekteskap, for da oberstløytnanten kom tilbake fra tjeneste i Brüssel etter to år, hadde prinsessens følelser dabbet av, ifølge Isaksen.

– Det er ikke helt som i The Crown. Det har blitt en slags myte, hvor stakkars Margaret ikke fikk gifte seg med sin elskede, men det stemmer ikke helt. Hun valgte selv å avslutte forholdet, sier han.

Det er ukjent hva dronningens egen reaksjon var til søsterens skandaleforhold.

Rasismeanklager og «dårlig» humor

Dronningens egen ektemann prins Philip, som døde 9. april i fjor, skapte også en del overskrifter i sitt 99 år lange liv. På mange måter ble han kjent i britisk offentlighet for sine upassende kommentarer.

– Prins Philip slengte med leppa i mange retninger, sier Isaksen til TV 2.

Blant Philips mest kjente uheldige utsagn er hans kommentar til en britisk student i Kina i 1986, hvor han sa han måtte passe på å ikke bli der for lenge, da han «kanskje ville komme hjem med skjeve øyne».

PHILIP: Prins Philip var kjent for å komme med uheldige kommentarer som var ment som humor. Her sammen med dronning Elizabeth og barna, prins Charles (venstre) og prinsesse Anne (høyre). Foto: Eddie Worth / AP / NTB

Da han møtte en britisk backpacker som hadde vandret gjennom Papua New Guinea i 1998, spurte Philip hvordan han hadde unngått å bli spist, og under et statsbesøk i 1984 spurte han en kenyansk kvinne om hun faktisk var en kvinne.

Philip skal også ha spurt en leder for en Aboriginal-stamme i Australia og de fremdeles «kastet spyd», og da han inspiserte tartan-stoff i Skottland med den skotske lederen for de Konservative i 2010, Annabel Goldie, spurte han om hun hadde «truser i samme mønster».

– Philip kom ofte med forsøksvis morsomme kommentarer for å prøve å løse opp i den stive stemningen rundt dronningen, en sags icebreaker, forklarer Isaksen.

EKTEPAR: Prins Philip fotografert med sin kone dronning Elizabeth i 2017. Foto: Matt Hollyoak / Buckinham Palace / AFP / NTB

Han tror ikke prinsen var rasistisk eller mente vondt med sine kommentarer, men at han tvert i mot hadde en utdatert humor som ikke lenger falt i god jord.

– Prins Philips venn og biograf Gyles Brandreth har sagt at for å forstå en mann, må du tenke på hvordan verden så ut når han var 21 år. Philip levde i nesten 80 år etter det, forklarer kongehuseksperten.

Ifølge Isaksen var Philip likevel en god kontrast til dronningen.

– Han ble en gretten gammel mann mot slutten, og mye kom ut litt feil. Men noen har ment at Philip noen ganger sa ting dronning Elizabeth selv skulle ønske hun kunne si, legger han til.

UHELDIG: Kongehusekspert Trond Norlén Isaksen tror prins Philip (avbildet) mest av alt var uheldig med sine kommentarer, og at humoren hans hadde blitt "utdatert" innen han ble gammel mann. Foto: AFP / NTB

Festing, nakenbilder og Nazi-uniform

På en alder av 37 år, er dronning Elizabeths barnebarn prins Harry, blant de mest skandaleomtalte medlemmene av kongefamilien.

– Prins Harry var en urokråke helt fra ungdommen av, men han har hele tiden stått sin bestemor nær, sier kongehusreporter Caroline Vagle.

UROKRÅKE: Prins Harry hadde en vill ungdomstid etter at moren Diana døde i en bilulykke i 1997. Her fotografter i 2019. Foto: Toby Melville / AFP / NTB

Men det britiske folket fikk seg tidenes overraskelse i morgenutgaven av den britiske tabloidavisen The Sun i april 2012. Der var nemlig rumpa til dronningens barnebarn spredd over hele forsiden, samt bilder av Prins Harry som så vidt skjuler «kronjuvelene» med hendene.

– Han hadde spilt klesbillijard med jenter fra hotellbaren, og har selv sagt at han var «for mye soldat, og for lite prins», sier Isaksen om skandalebildet.

Prins Harry var del av den britiske hæren i ti år, og har ved flere anledninger fortalt om hvor annerledes språket var blant soldatene sammenlignet med kongehuset.

NAKEN: Bilder av en naken prins Harry var på forsiden av tabloidavisen The Sun i 2012, etter at bilder fra prinsens ville festing i Las Vegas ble lekket til pressen. Foto: Toby Melville / Reuters / NTB

Men nakenbildene er langt fra den verste skandalen prinsen har vært gjennom.

Seks år tidligere prydet han nemlig samme avisforside utkledd i en nazi-uniform. Det fikk folk til å sperre opp øynene, forteller Isaksen.

– Naziuniformen han gikk med på kostymefest, var lagt verre en nakenbildene fra Vegas, sier Isaksen.

KOSTYMEFEST: Prins Harrys valg av kostyme på fest i 2005, da han var 20 år, falt i dårlig jord hos mange. Her pryder bildet av prisen forsiden av The Sun. Foto: Adam Butler / AP / NTB

– Han beklaget det i ettertid, men dette var en utrolig dårlig vurdering fra Harrys side, spesielt fordi oldeforeldrene var symboler for kampen mot nazismen.

Kostymefesten var tematisert rundt Afrika, og Harry hadde kledd seg ut som en nazikommandant i afrikakorpset fra 2. verdenskrig.

– Etter oppgjøret med kolonismen de siste årene ville det nok kommet enda sterkere reaksjoner. Det er mildt sagt uheldig å se en britisk prins utkledd i naziuniform på fest, sier Isaksen.

Harry har også, i likhet med sin bestefar Prins Phillip, blitt tatt i å komme med uheldige kommentarer som kan misforstås som rasistiske. Blant annet fra tiden i hæren, forteller kongehuseksperten.

– Harry hadde selv et ubevisst forhold til rasisme inntil han traff Meghan.

«Megxit»

For Hollywood-skuespilleren Meghan Markle skulle bringe store endringer for hele den britiske kongefamilien.

Etter at forholdet hennes til prins Harry ble kjent, og spesielt etter bryllupet til prinsen i 2018, var hun stadig omtalt i britisk presse.

MEGXIT: Prins Harry og hertuginne Meghan valgte å trekke seg fra det britiske kongehuset i 2020. Det førte til et anstrengt forhold til Harrys familie, kongefamilien. Foto: Daniel Leal-Olivas / AFP / NTB

Til slutt ble tabloidoverskriftene og den kritiske omtalen for mye for ekteparet, og midt i pandemien kunngjorde Meghan og Harry at de ville trekke seg fra fremste rekke i den britiske kongefamilien.

– For Harry var det grusomt å se hvordan kona slet, og han var livredd for at historien med moren skulle gjenta seg. Han følte Meghan ikke fikk den støtten hun fortjente fra familien hans, sier Vagle.

– Harry har dessuten sagt at han følte seg fanget i den britiske kongefamilien, og at Meghan frigjorde han!

Etter exiten flyttet Harry og Meghan til Los Angeles i USA. I mars i fjor ble de også intervjuet av Oprah Winfrey om avgjørelsen, og ekteparet kom med en rekke sjokkanklager mot kongefamilien.

Der fortalte blant annet Meghan om hvordan hun hadde selvmordstanker etter at hun giftet seg med Harry, og hvordan hoffet angivelig nektet henne hjelp. I tillegg anklaget hertuginnen et medlem av kongefamilien om å ha vært bekymret for hudfargen til hennes da ufødte sønn Archie.

SKANDALEINTERFVJU: Prins Harry og Meghan Markle ble intervjuet om sin kongehus-exit av tidligere talkshow-vert Oprah Winfrey i 2021. Det skapte store reaksjoner hjemme i Storbritannia. Foto: Harpo Productions via Reuters / NTB

Isaksen og Vagle sier vi vet lite om dronningens egentlige reaksjon til Meghan og Harry's kongehus-exit, mye omtalt som «Megxit», inspirert av ordet britene bruker i omtalen av sin egen EU-exit, kjent som «Brexit».

– Britene elsker dronningen, og har derfor mye motstand mot Harry og Meghans exit. Og til dels gir de Meghan skylden for å ha tatt Harry bort fra familien. Men vi må huske at han hadde et vanskelig forhold til dem allerede før han møtte Meghan, understreker Vagle.

Yndlingssønnen overgrepsanklaget

Men ekspertene er enige i at kongehusets aller nyeste skandale er den aller verste gjennom dronning Elizabeths 70 år på tronen.

– Det kan ikke bli verre enn at en prins blir beskyldt for seksuelle overgrep mot en mindreårig, sier Isaksen.

I BLESTEN: Prins Andrew, dronning Elizabeths mellomste sønn, er anklaget for overgrep av en jente under 18 år. I 2022 ble han fratatt alle sine kongelige titler. Foto: Steve Parsons / AP / NTB

For helt siden den overgrepsdømte mangemilliardæren Jeffrey Epstein ble funnet død på cellen sin i 2019, har det stormet rundt dronning Elizabeths mellomste sønn prins Andrew. Han hadde selv et nært vennskap med Epstein.

I 2019 kom også Virginia Robert Giuffre med anklager mot prinsen, som hun har påstått tvang henne til å ha sex tre ganger når hun var kun var 17 år gammel. Giuffre har selv fortalt at hun var blant ofrene til Epstein, som på dødstidspunktet var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner.

I ettertid har det sirkulært et mye omtalt bilde av Prins Andrew fra 2001, hvor han har armen rundt 17 år gamle Giuffre. Epsteins eks-kjæreste Gishlaine Maxwell, som også er anklaget for menneskehandel, står i bakgrunnen av bildet.

MED VIRGINIA: Det mye omtalte bildet av prins Harry med armen rundt en da 17 år gammel Virginia Roberts Giuffre. Giuffre har i ettertid anklaget prinsen for å ha forgrepet seg på henne mens hun var under seksuell lavalder. Foto: Southern District of New York / New York Times / NTB

Andrew har også på et tidspunkt uttalt seg til BBC, i det som omtales som en enorm PR-katastrofe for det britiske kongehuset. Der påstod han blant annet at bildet ikke kunne være av han siden «han var på Pizza Express i Woking».

– Forklaringen virker tynn, og mange lurte på hvordan du kan huske at du var på Pizza Express for 19 år siden. Men på den andre siden: For Andrew var det å gå på Pizza Express muligens så uvanlig at det satt seg i minnet hans, sier Isaksen.

– Det skal presiseres at Andrew benekter anklagene, men hele saken er så stygg at jeg vil påstå at det er den verste skandalen i dronningens regjeringstid.

Da rettssaken med Giuffre pågikk våren 2022 ble Andrew fratatt alle sine kongelige og militære titler av dronningen. Men Vagle tror aldri vi vil få vite hele historien om Prins Andrew og Jeffrey Epsteins vennskap.

– Det hele endte i forlik, og vi får vel aldri vite noe mer. Men dette vil henge over Andrew for alltid, prinsen som jo sies å være dronningens yndlingssønn, sier hun, og legger til:

– Dronning Elizabeth kalte i sin tid 1992 for sitt «annus horribilis», eller verste år, etter en rekke skilsmisser i familien, samt brann på Windsor. Men man kan jo lure på hva hun da kaller de siste årene?