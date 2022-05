Barrett (2) bestilte 31 cheeseburgere da moren glemte å låse mobilen sin

Da Kelsey Golden fra Texas fikk levert 31 cheeseburgere fra McDonald's på døren, skjønte hun ingenting.

– Jeg trodde sjåføren hadde levert bestillingen til feil hus, forteller mor Golden til TV 2.

Etter hun fikk tenkt seg om og sjekket mobilen sin, skjønte hun at det måtte være hennes sønn, Barrett på to år, som sto bak den store bestillingen.

Det var Fox 11 Los Angeles som først omtalte saken.

«Din leveranse er forsinket»

Golden forklarer at hennes sønn er glad i å se på refleksjonen av seg selv på mobiltelefonen hennes. Mens hun lastet opp noen bilder til pc-en sin, fikk Barrett lov til å se på seg selv på mobilen hennes.

Moren trodde hun hadde åpnet kamera-applikasjonen og at mobilen fortsatt var låst. Det var den ikke, og sønnen hadde full tilgang til mobiltelefonen hennes.

Texas-moren forteller at hun ved flere anledninger har bestilt McDonald's-mat til sine to andre barn på skolen via leveringstjenesten DoorDash, dersom hun har vært travel. Derfor reagerte hun ikke da første melding tikket inn om at leveransen hennes var forsinket.

– Jeg tekstet en på skolen og skrev: «Hei, DoorDash er på vei med McDonald's, vil du sjekke at barna mine får maten sin?», forteller Golden.

HEDERSGJEST: Barrett ble invitert til McDonald's sammen med sine foreldre etter at han tok den store bestillingen. Ved ankomst fikk han en cheeseburger. Her sammen med matkjedens maskoter. Foto: Privat (gjengitt med tillatelse)

Da hun fikk svar om at maten aldri kom, og at barna hennes hadde fått med ferdigpakket lunsj på skolen den dagen, måtte Golden klø seg i hodet.

Så ringte det på døra.

La ved tips i bestillingen

På andre siden av døra sto en ansatt fra DoorDash som sa: «Her er dine 31 cheeseburgere.»

– Jeg tror jeg stirret på henne i pinlige 15 sekunder mens jeg prøvde å gå gjennom hva som hadde skjedd, forteller moren.

Hun tok imot burgerne og sjåføren som leverte maten sa: «Ha en fin fest!» før hun dro.

Da sjekket hun telefonen sin og fant ut at det var hennes sønn på to år som hadde tatt bestillingen via en applikasjon.

– Jeg sjekket telefonen og så at bestillingen fant sted akkurat da han lekte med telefonen, forteller hun.

Den totale prisen på bestillingen var på 92 dollar, nærmere 880 norske kroner, og sønnen hadde også lagt igjen tips på 25 prosent av prisen.

– Får han fortsatt lov til å bruke telefonen din?

– Absolutt ikke, svarer Texas-moren til TV 2, selv om hun synes det sønnen gjorde var uskyldig.

Fikk invitasjon av McDonald's

Ettersom hun ikke kunne spise 31 burgere selv, skrev hun et innlegg på Facebook slik at de som ville kunne hente seg en cheeseburger.

Historien om lille Barrett på to år som bestilte 31 cheeseburgere fra morens telefon har gått viralt de siste dagene. Det synes moren er morsomt.

– Det er litt kult, minus de negative kommentarene og nettrollene, sier hun.

Hvorfor historien har gått viralt, er hun litt usikker på selv.

– Jeg tipper det er fordi det er en morsom historie. Det er litt ironisk, fordi dette er ikke det mest gærne mine barn har gjort, forteller Golden.

I ettertid har Barrett også blitt invitert til McDonald's hvor de hadde hengt opp ballonger og en plakat hvor det sto: «Velkommen Barrett». Da fikk han en cheeseburger i velkomstgave fra maskotene til McDonald's.