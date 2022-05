Vesentlig færre flyktninger til Norge: – «Hvorfor velger de ikke oss?»

Ifølge UDI beveger utviklingen seg nå mot at det vil komme maksimalt 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i år, som er det laveste scenariet for ankomster.

– Antall personer som søker om kollektiv beskyttelse i Norge har gått vesentlig ned de siste ukene, sier Stephan Mo, direktør for Styring og regelverk i Utlendingsdirektoratet (UDI), til TV 2.

UDIs oversikt mandag viser at det har kommet 17.038 asylsøkere fra Ukraina i år. I forrige uke kom det i gjennomsnitt 59 søknader daglig.

– Det kommer fortsatt inn daglige søknader, men ikke i samme omfang som tidligere, sier Mo.

Nå ser UDI også en ny tendens i flyktningstrømmen.

OVERESTIMERTE: Stephan Mo, direktør for Styring og regelverk i UDI, forteller at det har kommet færre flyktninger enn forventet. Foto: Martin Leigland / TV 2

Den nye offensiven

Siden Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har over åtte millioner mennesker blitt drevet på flukt internt i Ukraina. I tillegg har seks millioner ukrainere flyktet ut av landet, ifølge FN.

At bare 17.000 av dem har endt opp i Norge, vil kanskje overraske noen.

– Det er sikkert en del som spør seg: «Hvorfor velger de ikke oss? Norge er jo et veldig bra land med et stort integreringsapparat og gode velferdsordninger», sier Jan-Paul Brekke, som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

FORSKNINGSLEDER: Jan-Paul Brekke er ekspert på feltene flukt, migrasjon og integrering. Foto: ISF

Ifølge forskeren er det flere gode forklaringer til at flyktningstrømmen til Norge ikke har blitt så stor som først anslått.

Den første henger sammen med at nabolandene til Ukraina har opplevd den største flyktningstrømmen.

– Mange av flyktningene har nettverk i disse landene, og spesielt i Polen. Det er naturlig at de søker seg dit hvor de allerede kjenner noen eller har familie, sier Brekke.

Til sammenligning var det relativt få ukrainere som bodde i Norge før krigen, opplyser UDI.

Polen, som største mottaksland, tok imot anslagsvis to millioner flyktninger de første månedene av krigen. Landet har, i tillegg til sin geografiske nærhet, også et språk og en migrasjonshistorie som er nært knyttet til Ukraina, forklarer forskeren.

Et annet poeng er at ukrainere ikke hadde et ønske om å migrere.

– De ble drevet på flukt og vil hjem igjen så raskt som mulig for å gjenoppta livene sine. Norge er lenger unna hjemme, og da legger man hjemlandet mer bak seg om man drar hit, sier han.

PÅ FLUKT: Ukrainske flyktninger da de ankom Polen i begynnelsen av april ved grenseovergangen Medyka i byen Przemysl. Foto: Simen Askjer / TV 2

En annen krigssituasjon

Hvordan krigen utarter seg i Ukraina, har også mye å si for flyktningstrømmen.

Etter flere mislykkede forsøk på å ta hovedstaden Kyiv, har Russland konsentrert offensiven om de østlige delene av landet.

At store deler av landet nå ikke rammes av harde angrep, gjør at flere velger å bli.

– Hvis krigen hadde utartet seg slik det så ut i begynnelsen, med en full invasjon hvor Russland vant raskt, hadde man fått en helt annen flyktningsituasjon, sier Brekke.

At de russiske angrepene hovedsakelig skjer øst i landet fører også til at en del av flyktningene reiser tilbake til Ukraina selv om krigen ikke er over.

GJENOPPTAR LIVENE: Etter at de russiske styrkene trakk seg ut av Kyiv, har hverdagen blitt mer normal for innbyggerne av Kyiv. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Flere reiser hjem

UDI bekrefter også at de registrerer en tendens hvor flyktningstrømmen tilbake inn i Ukraina øker.

– Det å være flyktning er en midlertidig situasjon, og det er ingen flyktninger som drar frivillig fra hjemmet sitt. Vi ser det derfor som helt naturlig at folk aller helst vil hjem til sin egen familie og sitt eget land, sier Mo.

Brekke er enig i at mange vil vurdere å dra tilbake hvis forholdene tillater det.

– Ukrainerne har ikke gitt opp hjemlandet sitt. De vil hjem og bygge det opp igjen, sier han.

Dersom krigen fortsetter å være avgrenset til øst, forventer forskeren at flere vil returnere.

– Hvis krigen holder seg avgrenset til en region, så vil mange dra tilbake. Dette forutsetter at angrepene ikke trappes opp andre steder, og menneskene kan gjenoppta livene sine igjen, og ikke oppholde seg i bomberom, sier Brekke.

UDI fører ikke en oversikt over hvor mange flyktninger som returnerer til Ukraina fra Norge.

– Vi vet om noen få personer som har reist tilbake til Ukraina. Det er personer vi har innvilget alternativ mottaksplass til og som bodde privat, sier Mo.

RUINER: Irpin utenfor hovedstaden Kyiv er lagt i ruiner etter russernes angrep. Foto: Emilio Morenatti / AP

Kan bli laveste scenario

Det ble tidlig i mai slått fast at det er lite sannsynlig at det høye scenarioet med ankomster mellom 90.000 og 120.000 flyktninger vil bli oppfylt.

– Vi ser at utviklingen beveger seg mot det lavere scenarioet på 25.000 til 35.000 ankomster. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til utviklingen fremover, sier Mo.

– Det er likevel ingen tegn til at krigen vil bli avsluttet om kort tid, og den humanitære situasjonen er fortsatt svært vanskelig i store deler av Ukraina, sier Mo.

Han anbefaler derfor fortsatt å bruke middelscenarioet med 45.000 ukrainske flyktninger som et planlegging-scenario.

– Hvis krigen eskalerer eller fortsetter utover høsten, vil vi kunne se et økt antall søkere til Norge.

Brekke understreker også at det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan flyktningstrømmen kommer til å utvikle seg fremover.

– Hvis krigen blir avgrenset og situasjonen ellers i landet roer seg, er det mest sannsynlige nå at flyktningestrømmen ut av landet demper seg og at mange drar tilbake, sier han.