Tidligere i vinter fortalte Broom om at tech-gründer Fredrik Halvorsen, som en av de aller første kundene i verden, hadde mottatt sin Aston Martin Valkyrie.

Dette er en av verdens mest avanserte og råeste bil – med en prislapp på 33,5 millioner kroner. Dette er trolig det nærmeste man kan komme en Formel 1-bil med to seter. Rett og slett unik ingeniørkunst – der Aston Martin presser grensene i alle retninger.

Resultatet er til å ta pusten fra hvem som helst: 6,5-liters V12-motor som spinner rundt med opptil 11.200 omdreininger. 0-100 km/t på 2,5 sekunder – og en toppfart på 400 km/t. Denne bilen mener alvor!

Og nå skal den for første gang få gjøre det den egentlig er bygget for – nemlig kjøre på en racerbane!

Teknisk bistand fra Wales

Halvorsen har heldigvis ingen planer om å la bilen stå lagret og støve ned. Den skal brukes.

Men det er ikke helt ukomplisert å la en slik bil slå seg løs. Aston Martin har sendt opp to teknikere fra fabrikken i Wales – i ens ærend for å sikre at alt går som det skal.

De er grytidlig på plass hos importøren Insignia, der bilen har stått utstilt siden februar, for å ta en grundig gjennomgang. Heldigvis har de ingen ting å utsette – og dermed kan bilen kjøres ned til hengeren som skal ta seg av transportetappen til Rakkestad.

Før Valkyrie transporteres til Rudskogen er det en full gjennomgang av bilen.

Godkjent for vanlig vei

Riktignok er bilen godkjent for kjøring på vanlig vei – som i seg selv er ganske fantastisk. Det er nesten som å sette skilter på en Formel 1-bil.

Men enn så lenge skal den slippe å forholde seg til norsk veistandard en stund. På Rudskogen venter optimale forhold.

I hengeren står den i mørket og venter på å slippe løs alt den har spart opp av energi siden overleveringen i februar. Jeg forestiller meg at den er som en champagneflaske som er ristet godt – og nå er korken i ferd med å sprette.

De eneste som er mer utålmodig enn bilen selv, er trolig vi som skal være med nedover. Og du kan jo prøve å forestille deg hvordan det føles for Fredrik Halvorsen å stå opp denne dagen – og vite at han skal kjøre en slik bil på bane ...

Nå gjenstår bare lydsjekken ...

Motorstøy til besvær

Men det alle er spent på, er om bilen klarer å tilfredsstille støykravene. Det er det siste hinderet.

Det er nemlig ikke bare å kjøre på. Og med denne motoren, som er utviklet i samarbeid med Red Bull sitt Formel 1-team, er støykrav i Norge dyttet laangt bak i prioriteringsbunken.

Ståle Valseth fra Rudskogen Motorsenter stiller seg opp bak bilen med sin mikrofon – og så skal motoren startes.

Denne dagen er bare så vidt i gang – og allerede er nervene i høyspenn. Hvordan det går kan du se i klippet øverst i denne artikkelen.

