Soldatene fra Azovstal: – Kan bli veldig harde avhør

Det er ventet at de ukrainske soldatene som overga seg ved stålverket i Azovstal har tøffe dager i vente. – De har rett til å ikke bli torturerte, sier etterretningsekspert.

Nesten 2500 ukrainske soldater hevdes nå å sitte i varetekt, etter at de skal ha overgitt seg til russiske styrker i havnebyen Mariupol.

Soldatene hadde søkt tilflukt ved det store stålverket Azovstal, hvor det har pågått harde kamper i flere uker.

Nå skal soldatene stilles for retten i utbryterregionen Donetsk, ifølge lederen der, melder Sky News, som siterer nyhetsbyrået Interfax.

– Fangene fra Azovstal blir holdt på territoriet til Folkerepublikken Donetsk. Det er planer for å opprette en internasjonal domstol på territoriet, sier leder for utbryterregionen, Denis Pusjilin.

En rettssak som kan bli brukt til russisk propaganda, ifølge etterretningsekspert.

HARDE KAMPER: De siste gjenværende soldatene på stålverket Azovstal kjempet hardt i flere uker. Foto: Alexei Alexandrov / NTB.

Kan bli framstilt som nynazister

Selv om de ukrainske fangene muligens vil få forklare sin side i saken, kan det være at sannheten vil få et annet ansikt utad i Russland.

– Det må vi forvente, at russisk side ønsker å fremvise det de hele tiden har hevdet - kampen mot nynazister og fascister i Ukraina. Det kan vises ved å finne enkeltindivider, som har en historie som kan brukes til det. Eller at veldig mange får det stemplet på seg, sier Tom Røseth til TV 2.

Røseth er etterretningsekspert og arbeider som hovedlærer ved Forsvarets høyskole/Stabsskolen.

Han tror de ukrainske soldatene kan gå en hard framtid i møte, selv om russerne hevder at de skal forholde seg til reglene satt for krigsfanger.

– Den kan tenkes at det for enkelte vil bli veldig harde avhør. Russisk side ønsker nok å skilte at de er nynazister, eller kunne hevde at de som er tilfangetatt er det, sier Røseth.

– Det forsvarer krigføringen

– Hva er grunnen til at Putin hele tiden forsøker å bruke dette nazibegrepet på å karakterisere eller legitimere den brutale krigføringen som føres i Ukraina?

– Det gjør at man kan identifisere «den andre» som noen som ikke er som oss, at de er noen som er politisk uspiselige, og at det forsvarer krigføringen. Det er egentlig en hatretorikk overfor det ukrainske folket som helhet, sier Røseth.

De russiske styrkene er flere ganger blitt anklaget for å drive med krigsforbrytelser. Både mot sivile, men også mot ukrainske soldater. Likevel sier etterretningseksperten at soldater som holdes til fange har flere rettigheter.

– De har rettighet til å ikke bli torturert. Røde Kors har rett til å overvåke avhør og se hvilken behandling de får, og de skal ha verdige forhold. De kan eventuelt også utveksles senere, sier Røseth, som legger til at det i dette tilfellet heller ser ut til at de skal prøves for en domstol.

Enn så lenge er det ukjent om Røde Kors faktisk vil få tilgang til avhørene. Det er også ukjent hva soldatene eventuelt skal tiltales for.

Azovbataljonens utvikling

Flere av soldatene som kjempet til siste slutt inne på stålverket, hevdes å være fra den beryktende Azovbataljonen, som tidligere hadde sterke bånd til ytre høyre. Dette mener Røseth har endret seg over tid.

EKSPERT: Tom Røseth, Førsteamanuensis. Hovedlærer i etterettning ved Forsvarets høgskole/ Stabsskolen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Azovregimet er det som tidligere ble kalt for Azovbataljonen og det var tidligere en frivillig organisasjon. Da den ukrainske staten ikke klarte å motstå utbryterrepublikkene i 2014-15, så ble Azovbataljonen etablert av frivillige, og noen av disse hadde ytre høyre tilbøyeligheter, sier hovedlæreren.

Han legger til:

– Men i det store og det hele, så var det patriotiske nasjonalistiske og frivillige som ønsket å bistå i kampen for Ukraina for utbryterrepublikkene.

– Ikke mors beste barn

I senere tid har gruppen blitt en del av nasjonalgarden og en del av den ukrainske hæren, men Røseth utelukker ikke at noen enkeltindivider fremdeles kan ha tilhørighet til ytre høyre.

– Mener du at det er nasjonalistiske ukrainere som kjempet mer eller mindre på egenhånd, en slags paramilitær gruppe - eller var de under kontroll?

– De var ikke under den ukrainske hæren. Det var en paramilitær gruppe, som hadde en del spillerom. Jeg sier ikke at de på den tiden var «mors beste barn» alle sammen, men de utførte kamper som den ukrainske staten ikke var i stand til å gjøre, men som var nødvendig for å holde den ukrainske staten intakt.