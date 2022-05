Fikk revansje etter trusler og rasisme: – Jeg brukte hatet som bensin

Før det fjerde oppgjøret mellom Colorado Avalanche og St. Louis i Stanley Cup-sluttspillet ble Nazem Kadri (31) utsatt for så mye hat og så mange trusler at Avalanche-spilleren fikk ekstra politibeskyttelse.

Da kampen endelig skulle spilles svarte kanadieren med libanesiske aner med å herje på isen. Midt i hatstormen scoret han hat-trick i 6-3-seieren, noe som gjør at Avalanche nå er bare én seier unna å sikre seg en plass i semifinalen.

– Jeg har håndtert rasisme og hat i mange år, og har blitt god til å ignorere det, sier Kadri til TNT ifølge Aftonbladet.

– Det er selvsagt alvorlig, men jeg tar det ikke på alvor og i kveld brukte jeg hatet som bensin, fortsetter han.

– Dette var for haterne

Deretter dediserer Kadri seieren til de som kom med trusler og rasisme.

– Jeg forstår at meldingene jeg har fått ikke reflekterer hvordan alle Blues-fans er, men det for som hater... dette var for dem, sier Avalanche-stjernen.

STJERNESMELL: Det var denne kollisjonen med Jordan Binnington som utløste hatstormen mot Nazem Kadri. Foto: Jeff Curry

Bagrunnen for raseriet var at St. Louis-fansen mente at Kadri hadde skadet keeperstjernen Jordan Binnington med vilje i den tredje kampen mellom lagene.

Det ledet til hatstormen som fikk klubbledelsen til å begjære ekstra politibeskyttelse.

Nå har Avalanche alt i egne hender, og kan avgjøre det hele i Denver natt til torsdag.

I semifinalen venter Edmonton Oilers eller Calgary Flames. Oilers leder 2-1 i kamper.

Lightning første lag til semifinale

Ishockeylaget Tampa Bay Lightning jakter på sin tredje strake Stanley Cup-tittel. Natt til tirsdag ble laget klar for semifinale etter fire strake seirer.

Florida Panthers ble slått 2-0. Patrick Maroon satte inn 1-0 i tredje periode før Ondrej Palat avgjorde da han satte pucken i tomt bur på tampen.

Seieren kunne blitt større. Hjemmelaget fikk to scoringer annullert etter nærmere vurdering. Målvakt Andrej Vasilevskij storspilte og holdt 49 pucker ute av Tampa-buret.

I semifinalen venter enten New York Rangers eller Carolina Hurricanes. Før det får Tampa Bay en hvileperiode ettersom alle kvartfinalekampene må bli ferdig først, og det gjenstår minst to kamper i de tre andre seriene. Etter tre kamper leder Hurricanes 2-1 i kamper.

(©NTB/TV 2)