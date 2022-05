Flere ble vekket av fremmede personer

Natt til tirsdag skal to kvinner i Trondheim ha våknet av at en fremmed person tok seg inn i boligene.

Det opplyser politiet i Trøndelag på Twitter tirsdag morgen.

Like før klokken 04 tirsdag morgen fikk politiet melding om at en kvinne på Grilstad i Trondheim hadde våknet av at en fremmed person var på vei inn i boligen hennes gjennom et vindu.

Kvinnen skal ha sett vedkommende, og kunne dermed beskrive personen overfor politiet. Politiet opplyser at det i dette tilfellet er snakk om en mann.

Vedkommende løp fra stedet da han ble oppdaget.

Politiet opplyser at de har mottatt enda en melding om en liknende hendelse fra samme tidsrom.

En kvinne på Lademoen i Trondheim hadde blitt vekket av at noen var inne i leiligheten hennes tirsdag morgen. Hendelsen skjedde rundt 30 minutter etter det første tilfellet på Grilstad.

Også i dette tilfellet har vedkommende løpt vekk i det den ble oppdaget.

– Hendelsene settes ikke umiddelbart i sammenheng med hverandre, og vi har ingen klare indikasjoner på at det er snakk om samme personen som har tatt seg inn i boligene, sier operasjonsleder ved politiet i Trøndelag, Ebbe Kimo, til TV 2 tirsdag morgen.

Operasjonslederen understreker at det ikke er snakk om en trusselsituasjon, men at begge kvinnene opplevde hendelsene som ubehagelige.

Politiet er ennå ikke kjent med hvem personene er.

– Vi hadde patruljer som var ute og kikket i nabolagene like etter at hendelsene skjedde. Med de sparsomme beskrivelsene som er gitt, så har vi ikke så mye å gå etter. Vi jobber ikke aktivt med saken per nå, sier Kimo til TV 2.