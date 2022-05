Ruud ønsker å pensjonere franskmann: – Håper dette blir hans siste kamp

Tirsdag blir med andre ord spesiell på mange måter for 23-åringen fra Snarøya. Casper Ruud møter franske Jo-Wilfried Tsonga (37) på Court Philippe-Chatrier. Det er hovedbanen som tar hele 15 000 mennesker på tribunen.

Mandag var det utsolgt og dermed vil det være tusener av franskmenn som vil heie frem Tsonga i hans siste turnering. Franskmannen, som noterte seg for en femteplass på verdensrankingen i 2012 som bestenotering, annonserte nemlig for en stund tilbake at Roland-Garros ble hans siste turnering.

– Det kommer mange og skal heie ham fram for å håpe på et mirakel i hans siste turnering. Det skal jeg prøve å sette en stopper for. Jeg hadde en tøff motstander i Benoit Paire og fikk da kjenne på lidenskapen som ligger hos franskmennene. Det blir nok ikke mindre her, sier Ruud til TV 2.

– Du spiller rett og slett for å pensjonere en franskmann her?

– Det er planen. Det høres litt trist og slemt ut. Men jeg håper dette blir hans siste kamp, sier Ruud samtidig som han trekker på smilebåndet.

– Ingen «vondter» eller plager

Ruud stiller til start etter noen etterlengtede oppturer. De to siste ukene er fasit en semifinale i ATP Masters 1000-turnering i Roma og en tittel nå senest i Genéve i en ATP 250-turnering.

Han forteller at formen føles bra.

– Jeg har ingen «vondter» eller plager. Det er det viktigste. Jeg føler meg fit og sterk. Det er viktig for her spilles det best av fem. US Open var sist jeg gjorde det ettersom jeg ikke spilte i Australia på grunn av en skade. Jeg er nok litt støl på onsdag uansett hvordan det går, sier 23-åringen og smiler.

Far og trener Christian Ruud er også klar på at målet blir å ende franskmannens karriere. Han er likevel svært oppmerksom på at det nok kan bli tøft. Særlig ettersom lidenskapen til franskmennene vil kjennes på hovedbanen i den franske hovedstaden.

MEKTIG: Casper Ruud trener utenfor hovedarenaen på Roland-Garros i Paris. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

37-åringen har imidlertid ikke vunnet en ATP-kamp siden midten av februar.

– Det er klart at målet er å ende karrieren hans. Tsonga er en fin og sympatisk kar som har hatt en kjempefin karriere. Vi har mye respekt for det han har oppnådd. Casper har sett på ham da Casper var liten og har sett opp til ham som mange andre. Men nå er han der selv, så nå gjelder det å gjøre jobben og rett og slett pensjonere han, sier Christian Ruud til TV 2.

Liker ikke å snakke om trekningen

En ting mange har bitt seg merke i på sosiale medier er trekningen. Og det i positiv forstand for Ruuds del. 23-åringen fra Snarøya kan nemlig ikke møte spillere som Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal og Alexander Zverev før en eventuell finale.

Den heteste potensielle kvartfinalemotstanderen er på papiret Stefanos Tsitsipas. I en eventuell semifinale er det Jannik Sinner, Andrey Rubljov og Daniil Medvedev som er de heteste navnene.

RUUD-GJENGEN: Team Ruud på trening på Roland-Garros. Casper Ruud sitter i stolen. Fysisk trener Marcel da Cruz (fra venstre), pappa og trener Christian Ruud og fysioterapeut Alexander Brun. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hvordan ser dere på trekningen?

– Jeg synes Rafael hadde et veldig bra sitat en gang han fikk spørsmål om «god trekning». Da sa han at den som har hatt en god trekning er den som vinner turneringen. Trekningen har egentlig ingenting å si. Ingen vinner på grunn av trekningen. Jeg liker ikke å høre snakk om bra eller dårlig trekning, sier pappa og trener Ruud.