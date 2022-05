Opptur på Wall Street – håp om at bunnen er nådd

Aksjemarkedet i New York fikk seg en solid opptur mandag etter hint om at USA kan droppe noe av Kina-tollen og et håp om at bunnen er nådd for denne gang.

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 1,9 prosent mandag etter at den fredag nådde et foreløpig bunnpunkt, drøyt 20 prosent under toppnoteringen. Industriindeksen Dow Jones fikk en enda litt bedre avslutning på mandagen og var opp 2 prosent. Hovedindeksen på den teknologitunge Nasdaq-børsen gikk opp 1,6 prosent.

Oppturen kommer samme dag som USAs president Joe Biden sa at han vurderer å fjerne noe av straffetollen hans forgjenger Donald Trump innførte for Kina.

Samtidig mener noen av dem som følger markedet, at tekniske analyser antyder at bunnen er nådd – på kort sikt – og at det ligger til rette for at markedet henter seg inn igjen.

– Dette er en dag der markedet endelig har kunnet få igjen pusten, i hvert fall i denne omgang, sier strateg Art Hogan i National Securities.