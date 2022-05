Ble angrepet av bjørn i sitt eget hjem

Et ektepar i Wisconsin sier ifølge The Associated Press at de fredag tok livet av en bjørn som angrep dem i deres eget hus.

De oppdaget bjørnen da den forsynte seg av fuglematen de hadde satt ut.

Paret skrek og hoiet ut gjennom et vindu, for å skremme vekk bjørnen, men oppnådde kun at den i stedet kastet sine sultne øyne på dem.

Bjørnen hoppet inn gjennom vinduet og gikk til angrep, skriver CBS.

Dette skjedde mens barna til ekteparet sov i andre etasje. Ifølge Taylor County sheriffkontor var klokken rundt 23.00.

En av dem klarte å stikke bjørnen med en kjøkkenkniv. Det var ikke nok til å stanse den. Etter hvert klarte mannen å få hendene på et skytevåpen og fyre av skudd.

Det tok livet av bjørnen – og reddet trolig deres egne liv.

Ekteparet ble sendt til sykehus og behandlet for flere bitt og andre skader der, før de kunne reise hjem. Sheriffkontoret opplyser at det var en voksen binne. En bjørnunge ble sett løpende vekk da binnen gikk til angrep.