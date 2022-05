Hertha Berlin slo tilbake mot Hamburg og berget plassen i Bundesliga

Hamburg, som er tyske mestere seks ganger, vant den første kvalifiseringskampen i Berlin 1-0 og hadde ikke tapt sine fem siste oppgjør. De hadde scoret i samtlige hjemmekamper gjennom sesongen fram til mandag kveld, men da det gjaldt som mest holdt det ikke inn.

Favorittene sviktet.

Fire minutter var spilt da Hertha Berlin gjorde 1-0. Målet kom ved Dedryck Boyata på en mektig heading etter en corner av Marvin Plattenhardt.

Boyata hadde også en god mulighet til å gjøre 2-0 etter 26 spilte minutter, men avslutningen gikk like utenfor.

2-0-målet kom 17 minutter ut i 2. omgang, og scoringen kom nok en gang på dødball. Frisparket til Marvin Plattenhardt og hans følsomme venstrefot gikk over alt og alle, inkludert Hamburgs utspilte keeper Daniel Fernandes, og rett i mål fra rundt 25 meters hold.

For Hamburgs klubblegende Felix Magath ble det en spesiell kveld. Magath tok over Hertha Berlin i midten av mars for å berge klubben fra nedrykk. I stedet endte det med avgjørende kvalifiseringskamper mot sin tidligere arbeidsgiver, og der viste Magath seg som en vinner. Hertha Berlin var det beste laget i returkampen og vant fortjent.

Hamburg må nøye seg med nok en sesong i 2. Bundesliga.

Fredrik Bjørkan startet på benken for Hertha Berlin, men kom inn for målscorer Marvin Plattenhardt med ni minutter igjen av kampen. Norges tidligere landslagskeeper Rune Almenning Jarstein er ennå ikke klarert for spill for Hertha Berlin, selv om han er tilbake i trening etter skade og koronasykdom.

