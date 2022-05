Mbappé totalslaktes i Spania: – Sviker

MADRID (TV 2): Pressen i den spanske hovedstaden tar ikke lett på at Kylian Mbappé (23) til slutt bestemte seg for å takke nei til Real Madrid.

For bare tre uker siden, da Real Madrid forberedte seg til å møte Manchester City til returoppgjøret i Champions Leagues semifinale, ble signeringen av Mbappé omtalt nesten uten forbehold.

Etter flere års jakt skulle Real Madrid endelig få kloa i sin første «galáctico» på ni år, siden Gareth Bale, hvis man regner bort kjempefloppen Eden Hazard.

Klubbens planlegging de siste årene var skreddersydd Mbappé. Det var for å finansiere monstersigneringen at de blant annet lot Martin Ødegaard gå til Arsenal, og det var derfor de ikke kunne strekke seg lengre for å hente Erling Braut Haaland.

Etter flere rolige somre skulle Real Madrid-fansen endelig ønske verdens kanskje aller beste fotballspiller velkommen.

Dette kunne vært uken der Real Madrid møtte Liverpool til Champions League-finale i Mbappés hjemby – med gullkalven plassert på tribunen som symbol på klubbens fremtid.

Isteden reiser Real Madrid til den franske hovedstaden med kraftig bismak. Det er neppe en overdrivelse å hevde at nederlaget på overgangsmarkedet forrige lørdag er mer sviende for president Florentino Pérez enn et eventuelt finaletap mot Liverpool neste lørdag vil være.

Men det er ikke den mektige Madrid-bossen som får gjennomgå i spanske medier etter at Mbappé valgte å signere en ny treårskontrakt med Paris Saint-Germain.

«Sviket som kommer til å følge Mbappé livet ut» er tittelen til den anerkjente Marca-journalisten José Felix Díaz i en brutal kommentar i Spanias største sportsavis mandag.

«Mannen som ikke holdt ord»

Han mener Real Madrid gjorde alt i sin makt for å tiltrekke seg spilleren fansen drømte om. Kritikken rettes utelukkende mot franskmannen.

– I halvannet år har han lovet noe han ikke har vært i stand til å holde. Det har ikke noe å si hva argumentene hans er. Det får være det samme. Nå er han ikke den 18 år gamle gutten som var i tvil om han ville forlate komfortsonen sin, skriver Díaz.

Han sikter til forrige gang Mbappé var nær en overgang til Real Madrid, da valget falt på PSG etter en fenomenal start på karrieren i Monaco.

– Nå er han en moden fotballspiller med personlighet, som har løyet gjentatte ganger til Real Madrid, til klubben, til institusjonen. Ikke bare til ledelsen i klubben med Florentino Pérez i spissen, men til millioner og millioner av fans, skriver Marca-pennen.

Han understreker at Mbappé kommer til å bli verdens beste fotballspiller, men mener 23-åringen har skitnet til sitt eget rykte:

– Han kommer til å bli husket som en av de største svikerne i fotballverdenen. Slik må man vurdere en person som har preget alle avgjørelsene Real Madrid har tatt de siste to årene gjennom å komme med falske lovnader ansikt til ansikt.

Ifølge Díaz vil Mbappés ettermæle i Madrid være «mannen som ikke holdt ord».

Mamma-svar på Twitter

Han er ikke den eneste Madrid-vennlige journalisten som har beskyldt Mbappé-leiren for løgn. Det samme gjorde den franske journalisten Frédéric Hermel, som bodde i Madrid i flere tiår og er kjent for å være en nær venn av trener Carlo Ancelotti samt biografen til Zinédine Zidane.

«I fotball har du folk som holder ord, og så har du Mbappé», tvitret Hermel.

Han fikk svar av Mbappés mor Fayza Lamari:

«Herr Hermel. Når man ikke vet, holder man seg stille. Det ble aldri gitt noe løfte. Alt godt til deg».

I fransk presse feires Mbappés kontraktsforlengelse på avisforsidene. Søndag var tittelen på landets største sportsavis L’Équipe «Frankrike - Spania 2-0» etter at Lyon slo Barcelona i kvinnenes Champions League-finale samme dag som PSG slo Real Madrid i jakten på Mbappé.

Mandag prydet Mbappé igjen forsiden av avisen, denne gangen med overskriften «ny giv». Signeringen forventes å føre til omfattende endringer i PSG. Den første er allerede klar, ifølge flere franske medier: Leonardo, som var kjent for å ha et anstrengt forhold til Mbappé, har fått sparken som sportsdirektør.

– Andre kommer til å lide

L’Équipes fotballkommentator Vincent Duluc uttrykker seg ikke like spissformulert som sin kollega i spanske Marca.

Duluc omtaler Mbappés avgjørelse som første gang en spiller som var ønsket over hele verden, velger å bli i Ligue 1.

– En gigantisk nyhet for Ligue 1, skriver Duluc, men han understreker at det ikke bare er positivt.

For de som er tilhengere av en jevnere liga der andre lag enn PSG har mulighet til å kjempe om tittelen jevnt og trutt, er Mbappés avgjørelse dårlig nytt, påpeker Duluc.

– Hvis Mbappé mener at han vil fortsette å vokse i PSG, kommer de andre til å lide, skriver han.

FORNØYD: Kylian Mbappé smiler under offentliggjøringen av hans nye kontrakt i PSG, som strekker seg til sommeren 2025. Foto: Michel Spingler

Og avslutter:

– I fjor sa man at Mbappé ved å bli ett år til kunne få muligheten til å spille med Lionel Messi. Nå har verdenen endret seg, og hele Ligue 1 vet det: Messi er virkelig heldig som får lov til å spille en sesong til med Mbappé.

Mandag kveld var Mbappé gjest i 20-nyhetene på franske TF1, Frankrikes svar på Dagsrevyen.

Der bekreftet han at han mottok henvendelser fra både president Emmanuel Macron og tidligere president Nicolas Sarkozy som begge oppfordret ham til å bli værende i PSG.

– Jeg har respekt for Real Madrid og Florentino Pérez. De gjorde alt for meg og prøvde å gjøre meg veldig lykkelig. Derfor måtte jeg ringe ham personlig. Vi hadde et nært forhold, sier Mbappé.