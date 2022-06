Idet karrieren skjøt fart igjen, ble marerittet virkelig for landslagskeeperen

På tribunen vil det mangle én person. En person som alltid var der for han.

– Mamma var veldig glad for å være med på landskamper. Hun reiste fra ung alder og har vært med meg hele veien. Hun har vært der hele karrieren og vil aldri bli glemt, forteller Ørjan Håskjold Nyland åpenhjertig.

Det siste året har egentlig vært en stor sportslig opptur for det som per dags dato virker å være landslagets førstekeeper. Likevel vil året 2021 stå igjen som det tyngste i livet til sunnmøringen.

– Det har vært beintøft, forteller Håskjold Nyland.

Det var midt under pandemien at landslagskeeperen i februar i fjor mottok beskjeden om at moren Iris hadde fått påvist kreft. Selv satt han fanget i England uten mulighet til å reise hjem til Norge grunnet strenge karanteneregler.

I november delte Håskjold Nyland et følelsesladet innlegg på Instagram der han fortalte at moren hadde gått bort. Ifølge keeperen var hun da sammen med hans far, bror og øvrig familie.

– Det sitter i. Det er bare et halvt år siden hun gikk bort, og det vil sette sine spor. Jeg kommer til å merke det i lang tid framover, sier Håskjold Nyland i dag.

Fotballen ble fristedet

Samtidig som 31-åringen delte marerittbeskjeden, gjorde Håskjold Nyland seg klar for to svært viktige landskamper.

Han var selv tydelig på at han ville spille kampene mot Latvia og Nederland – to kamper som kunne sendt Norge til VM.

– Mamma var med meg i den prosessen. Det var veldig tøft, og det var ikke enkelt å stå de to kampene etter at det skjedde. Det krevde mye og jeg var veldig tom etterpå. Vi skulle gjerne hatt et annet resultat, men jeg føler jeg gjorde det som var mulig å gjøre der. Så får jeg heller bruke det som drivkraft inn i kvalifiseringen som kommer, sier Håskjold Nyland.

SPILTE FOR MAMMA: Kort tid etter at moren gikk bort, var Ørjan Håskjold Nyland i startoppstillingen til Norge i skjebnekampen mot Latvia på Ullevaal. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

For sunnmøringen – som fyller 32 i sommer – ble fotballen fristedet der tankene fikk hvile.

– Det var en veldig tøff tid og det var ekstremt vanskelig, men på en måte så ble fotballen en friplass der jeg kunne slippe tankene og fokusere på andre ting, sier landslagskeeperen.

Tapet av moren har gitt Norges landslagskeeper et nytt perspektiv på livet. Selv har han barna Oliver (9), Jonah (6) og bare noen uker gamle Ivo.

– Jeg er glad jeg har hatt kona, barna og familien å støtte meg på og bruke aktivt til å bearbeide sorgen. Samtidig setter jo det livet i perspektiv når slike ting skjer. Det er ikke det at jeg tar ting for gitt, men man merker veldig fort etter nære dødsfall at ting kan skje når som helst: Det betyr at du må utnytte tiden du har og ikke ta noe for gitt – for du vet ikke hva som skjer i morgen, sier Ørjan Håskjold Nyland.

FULGTE SØNNEN TETT: Mamma Iris, her i Aston Villa-drakt, fulgte Ørjans karriere tett. Her sammen med pappa Jostein. Foto: Privat

For hans del betyr det å ta vare på familien og barna. Fotball er ikke lenger det viktigste.

Har følt på det å «aldri» spille

Det betyr heller ikke at fotball er uviktig. For mens sykdommen preget familien, så fikk faktisk Ørjan Håskjold Nyland oppfylt barndomsdrømmen – igjen.

Etter flere tøffe sesonger preget av skader og lite spilletid, var fjoråret året der keeperen spilte seg inn igjen i landslagsvarmen.

– Det er jo de beste i hele landet som er med, så det er jo et veldig ærefullt oppdrag. Det har jo alltid vært en drøm å stå på Ullevaal å høre nasjonalsangen som spiller, sier han.

Riktignok har sunnmøringen 36 landskamper på samvittigheten, men hans første kamp kom tilbake i 2013. Da Ståle Solbakken ga han sjansen, hadde han bare spilt en landskamp siden 6. juni 2018.

Derfor var det litt spesielt at han i fjor – da ting var vanskelig utenfor banen – kjempet seg inn igjen i varmen både på landslaget og på klubbnivå.

Han påpeker selv at litt handler om tilfeldigheter. Da Håskjold Nyland først fikk sjansen i fjor, var det opplagte førstevalget Rune Almenning Jarstein ute med skade. Nestemann på lista, André Hansen, led samme skjebne.

PÅ PLASS I OSLO: Ørjan Håskjold Nyland var på plass i Oslo allerede uken før landslagssamlingen egentlig startet. 31-åringen har i det siste holdt seg i form i lag med keepertrener Frode Grodås. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Samtidig handler det om å gripe sjansene, og jeg føler at jeg har tatt vare på sjansene jeg har fått, sier keeperen.

Ståle Solbakken kastet han rett til ulvene selv om han knapt hadde spilt kamper de siste årene. Da han fikk sjansen mot Tyrkia, skrev TV 2 at han bare hadde startet seks seriekamper siden en akillesskade satte han ut av spill ved nyttår 2018.

Samtidig forteller det kanskje litt om den mentale styrken til Ørjan Håskjold Nyland: Han tok utfordringen på strak arm.

Han er også glad for at han nå endelig har spilt fast klubbfotball igjen. Han legger ikke skjul på at han har følt litt på å være han stadig blir påminnet at han har spilt få kamper.

– Det er klart det er naturlig å kjenne litt på det. Jeg ønsker jo å spille kamper, og det er jo derfor jeg holder på. Nå har det vært to år med skader og ting som har satt meg ut av spill, og da er det godt å endelig være i førersetet og bestemme ting selv igjen, sier han.

Står overfor nytt klubbvalg

I mars i år snudde det også i klubbhverdagen. Håskjold Nyland og Bournemouth ble enige om å skille lag i januar, og i mars ble det klart at Reading var 31-åringens nye klubb.

Keeperen startet på benken i den første kampen, men har siden stått rubbel og bit. Med det var Håskjold Nyland med på å berge plassen i Championsship.

BERGET PLASSEN: Ørjan Håskjold Nyland startet samtlige av Readings elleve siste seriekamper og var en sterk bidragsyter til at klubben berget plassen. Foto: John Walton

– Det har vært veldig morsomt å stå fast og ha vært med på å snu en negativ trend i klubblaget, sier Håskjold Nyland.

Samtidig var det bare en korttidskontrakt han signerte. Det betyr at han nå står overfor et nytt klubbvalg.

– Målet er å finne en klubb der jeg får spille og der jeg har et litt lengre perspektiv på det. Jeg ønsker å slå meg til ro, det hadde vært fint for familien også. Ungene er blitt såpass store at de trenger litt stabilitet. Jeg satser på at jeg finner noe fint i løpet av sommeren, sier Håskjold Nyland.

– Er Reading aktuelt?

– Ja, jeg hadde en fin tid der. Klubben har et god treningsanlegg, gode fasiliteter og gode fans. Så det er absolutt aktuelt. Vi får se hva som skjer, sier Håskjold Nyland.

– Hva med en retur til Norge?

– Jeg skal ikke utelukke det på lang sikt, men i utgangspunktet ønsker jeg fortsatt å være ute, sier han.

Samtidig er spilletid blitt ekstremt viktig – blant annet fordi drømmen om et sluttspill med Norge fortsatt lever i aller høyeste grad.

– Jeg var heldig nok til å oppleve U21-VM med Norge i Israel og fikk smakt litt på det da. Det er klart et sluttspill er et overordnet mål for oss, sier han.

Nyland har vært bunnsolid i Norges to første Nations League-kamper i sommer, og står med kun en baklengs etter bortetriumfene mot Sverige og Serbia.