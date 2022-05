Kritiserer regjeringens bistandskutt

NEW YORK(TV2): Høyre-leder Erna Solberg sier regjeringens forslag om å kutte i FN-støtten for å bruke pengene på ukrainske flyktninger er en feilslått utviklingspolitikk. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim er helt uenig.

Da regjeringen la frem forslag om revidert nasjonalbudsjett så vakte det stor oppsikt at de ville kutte mye av støtten til flere FN-organisasjoner, deriblant UNICEF og FNs utviklingsprogram (UNDP).

Høyre-leder Erna Solberg er kritisk til regjeringens beslutning, og kaller det en «feilslått utviklingspolitikk.»

– Det å kutte på bistand til utdanning, det mener jeg er en helt feilslått utviklingspolitikk. Det betyr bare at vi skal hjelpe krise på krise i stedet for å sørge for at barn og unge får den utdanningen de trenger for å hjelpe sine egne land ut av krisen, sier hun til TV2.

KRITISK: Erna Solberg mener regjeringens kutt er en feilvurdering. Her er hun avbildet under fjorårets åpning av FNs generalforsamling. Foto: Pontus Höök

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møtte sin forgjenger Dag Inge Ulstein fra KrF til debatt om kuttene, men fikk først svare på kritikken fra den tidligere statsministeren.

– Det er jeg helt uenig i. Vi står midt oppe i en krig på vårt eget kontinent som har skapt enda større behov for å prioritere hardt, sier Tvinnereim.

Ifølge utviklingsministeren har krigen i Ukraina ført til tre umiddelbare behov. Man må øke den humanitære innsatsen i Ukraina, ta godt imot flyktninger som kommer til Norge, og sørge for at krigen ikke fører til sultkatastrofer rundt om i verden.

– Derfor har vi vært nødt til å gjøre noen store omprioriteringer. Det er krevende, men samtidig så er det sånn at vi fortsatt er verdens største giver til FN beregnet per innbygger, sier Tvinnereim.

Hun påpeker at en annen FN-organisasjon, Verdens matvareprogram, får økt støtte fra regjeringen. Tvinnerheim var i New York forrige uke der regjeringens kutt ble et stort tema under hennes møter med diverse FN-ledere.

Et sjokk

Høyre-leder Erna Solberg hadde også møter med UNDP og UNICEF på i New York. De to organisasjonene kan få sin kjernestøtte fra Norge kuttet med henholdsvis 95 og 72 prosent. Solbergs inntrykk er at begge organisasjonene er «litt i sjokk» over beskjeden om at Norge vil kutte.

– Det gjør at de har mindre fleksibilitet og mindre mulighet til å komme raskt inn i krisen, sier Solberg.

Hun sier hun ble imponert av å høre hvordan UNDP allerede hadde ansatte i Ukraina da krigen brøt ut, og at det la grunnlaget for mye av arbeidet som har blitt gjort av hjelpeorganisasjoner.

– Det ville vi ikke hatt hvis andre land gjorde det samme som Norge og kuttet den type tjenester, sier hun.

Norges rykte

Forrige uke hadde statsminister Jonas Gahr Støre og FNs generalsekretær Antonio Guterres en telefonsamtale om kuttene. En talsperson for generalsekretæren sier til TV2 at FN er «bekymret».

PRIORITERING: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sier regjeringen har måttet gjøre noen harde prioriteringer på grunn av krigen i Ukraina. Foto: Mathias Ask/TV2

Bistandsorganisasjoner har allerede advart mot at Norges rykte som en av FNs viktigste støttespillere kan stå i fare. Solberg sier seg enig fordi Norges støtte ofte har forpliktet FN til å stille krav om respekt for menneskerettigheter til myndighetene i land hvor de utfører sitt arbeid.

– Det tror jeg mange kommer til å være skuffet over, og mange som mener at vi ikke følger våre egne prinsipper, sier Solberg.

Nå er ikke Høyre den mest naturlige samarbeidspartneren for regjeringen i budsjettspørsmål. Sa du til UNICEF og UNDP at de kanskje burde ta en telefon til Audun Lysbakken?

– Ja, jeg sa veldig ærlig at regjeringen har et partnerskap økonomisk med SV, men jeg sa at vi kommer selvfølgelig til å snakke om sak både med regjeringen og SV. Jeg synes at det er veldig kortsiktig og veldig feil prioritering, sier hun.