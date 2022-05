A-ha avlyser flere konserter

I en post på Facebook skriver A-ha at bandet må avlyse flere konserter på grunn av Morten Harkets sykdom.

Både konsertene i Bournemouth 24. mai og Liverpool 25. mai ryker.

«Vennligst ta vare på billettene deres og vent på ytterligere informasjon fra ditt salgssted. Vi hater å skuffe enda flere fans med avlysninger, men det er dessverre ingenting vi kan gjøre annet enn å vente til Morten blir bedre», skriver bandet.

A-ha avlyste også den planlagte konserten i Oslo Spektrum på lørdag.

– Morten Harket har blitt diagnostisert med akutt laryngitt og er nødt til å hvile stemmen, forklarte Oslo Spektrum på sin hjemmeside.

Akutt laryngitt er en betennelse i strupe og stemmebånd.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke kan opptre i kveld. Jeg hater det. Jeg beklager for at jeg skuffet dere alle sammen, sa Harket da.