Biden overrasket med lovnad om krigsstøtte

The New York Times skriver at selv ansatte i Det hvite hus ble tatt på sengen av svaret til Joe Biden under mandagens pressekonferanse i Tokyo.

USAs president Joe Biden sier at han vil sette inn militærstyrker dersom Taiwan blir angrepet av Kina.

Uttalelsen kom under en pressekonferanse han holdt sammen med Japans statsminister Fumio Kishida i Tokyo.

«Du ville ikke bli militært involvert i Ukraina-konflikten, av åpenbare årsaker. Er du villig til å bli militært involvert for å forsvare Taiwan hvis det kommer til det?» spurte en journalist i salen, ifølge The New York Times.

– Ja, svarte Biden kontant.

– Det er den forpliktelsen vi har gjort, la han til.

Overrasket egne ansatte

Svaret vil utvilsomt øke spenningen mellom Kina og USA, ettersom Kina hevder at Taiwan tilhører deres territorium og ikke kan være en selvstendig nasjon.

Times skriver at uttalelsen til Biden også overrasket medlemmer i hans egen stab, som var til stede under pressekonferansen.

Det hvite hus forsøkte ifølge Times raskt å benekte at Biden hadde sagt det han sa. «Han gjentok vår lovnad om å skaffe Taiwan militære ressurser til å forsvare seg selv», står det i en uttalelse som Det hvite hus sendte ut like etterpå.

Biden svarte imidlertid ja på et spesifikt spørsmål om han vil involvere USA militært på en måte som han ikke har gjort i Ukraina.

Gjentok lovnaden

The New York Times skriver at Biden også gjentok lovnaden om at han er villig til å gå lengre for Taiwan enn for Ukraina.

– Tanken på at landet kan bli tatt med makt, er helt enkelt ikke passende. Det vil forskyve hele regionen og bli en ny handling lik den vi ser i Ukraina. Og dette er en byrde som er enda større, sa Biden.