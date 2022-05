Manchester United avsluttet nok en troféløs sesong med et 0-1-tap for Crystal Palace. Det endte med en skuffende sjetteplass i Premier League.

– Det er Englands mest skammelige fotballag, spesielt de siste månedene, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah i Premier League-podkasten.

– Det er bare pinlig og totalt skamfullt hvordan spillerne opptrer. Å være supporter og følge dem disse månedene må ha vært grusomt. Supportere blir fort apatiske fordi det har vært så dårlig. Det ser ut som spillerne har møtt hverandre for første gang når fløyten går, mener Amankwah.

David De Gea var kritisk etter serieslutten og kalte sesongen horribel.

– Spillerne som ønsker å bli, kan bli, men de som ikke vil være her, bare dra. De trenger ikke være her, sa Manchester United-målvakten, ifølge The Athletic.

Tidligere Ajax-trener Erik ten Hag er ny manager i Manchester United og har fått jobben med å gjenreise storklubben.

– Ikke dårlig spillertropp

Morten Langli mener United sliter med underpresterende spillere.

– Det er nesten så man lurer på hvordan det har gått så galt som det har gjort – hvilke mekanismer som har vært i sving i garderoben og i spillergruppen, og med lekkasjer hit og dit, sier TV 2s fotballekspert.

Langli peker på hva mange av spillerne presterer på landslagene sine.

– Det er ikke noe dårlig spillertropp. Det er spillere som stort sett er sentrale på noen av verdens beste landslag. Hvordan kan man forklare Paul Pogba på det franske landslaget kontra hva han har prestert for Manchester United? Det er flere sånne eksempler, sier Langli.

– Spillerstallen er ikke så dårlig som spillet og resultatene tilsier. Det er masse fans som er forbannet på eierne, men de har rekruttert og hentet mange prestisjesigneringer i konkurranse med Manchester City, fortsetter Langli.

LOVER PENGER: Manchester United-eier Avram Glazer (t.h.), her med tidligere manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Carl Recine / Reuters

Manchester Uniteds utskjelte eier, Avram Glazer, måtte svare på spørsmål om Old Trafford-klubben da han ankom World Economic Forum i sveitsiske Davos mandag. Da gikk han langt i å love penger til nysigneringer.

– Vi har alltid brukt pengene som er nødvendig for å kjøpe nye spillere, sa amerikaneren, sa Glazer til Sky Sports.

– Solskjær-planen torpedert

Etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken som Manchester United-manager i november i fjor, fikk Ralf Rangnick jobben på midlertid basis ut sesongen.

– Jeg tror det er bevist nå at midlertidig manager i så lang tid, er helt håpløst. Hvordan skal spillerne kunne være lojale til en trener de ikke vet er der neste sesong? Det gir en helt merkelig dynamikk. Rangnick-ansettelsen var et bomskudd. Rangnick er først og fremst kjent som klubbygger, men ikke nødvendigvis som en god nok trener, sier Amankwah.

ERSTATTET SOLSKJÆR: Ralf Ranfnick kom inn som Ole Gunnar Solskjærs erstatter i Manchester United i november i fjor. Foto: Martin Rickett

Før sesongen var optimismen stor i Manchester United etter signeringene av Raphaël Varane, Cristiano Ronaldo og Jadon Sancho.

– Jeg føler at planen til Solskjær ble litt torpedert av Cristiano Ronaldo-signeringen, for det virket som Solskjær ville tilbake til røttene, og det var en viss ydmykhet til hvor de var. Da Ronaldo kom inn, virket det som det ble en type klinsj og Solskjær mistet taket på ting, sier Amankwah.

– Det er ikke noen fasit på om det var idiotisk eller ikke å hente Ronaldo tilbake. Noen vil si at han har levert og scoret viktige mål, men hva gjør en sånn person med stemningen i garderoben og med mediefokuset og alle sånne ting? sier Langli.