Nye bilder tyder på at Boris Johnson festet i Downing Street

ITV har publisert flere eksklusive bilder som angivelig viser Storbritannias statsminister med alkohol under en fest i Downing Street under lockdown.

ITV News skriver at disse bildene sår tvil om Boris Johnsons forklaring om at han ikke kjenner til at det skal ha skjedd noen regelbrudd i Downing Street under pandemien.

Kanalen har publisert fire bilder hvor Boris Johnson står med et glass i hånden, mens det er alkoholflasker på bordet, og en rekke mennesker samlet.

Det er ifølge ITV News fire flasker Cava eller Champagne på bordet, sammen med fire flasker vin og en halvflaske Gin. I tillegg står det en rød boks ved Johnson, som kan være pappvin.

I ett av bildene kan det se ut til at statsministeren utbringer en skål.

«Partygate» er ferdig etterforsket. Politiet har delt ut 126 bøter. Boris Johnson og hans kone Carrie er bøtelagt minst én gang.

Da de nye bildene ble tatt, var Storbritannia under en streng lockdown. Det var ikke tillatt for mer enn to personer fra forskjellige husstander å oppholde seg sammen innendørs.

I ett av bildene ser vi at det var minst åtte personer til stede.

Ifølge ITVs kilder ble bildene tatt under avskjedsfesten for kommunikasjonssjef Lee Cain.

Boris Johnson har ifølge ITV gjentatte ganger hevdet at alle regler ble fulgt i 10 Downing Street, blant annet så sent som 1. og 8. desember 2021.

Det britiske parlamentet skal granske hvorvidt Johnson bevisst har villedet dem med sine benektelser. Hvis så er tilfellet, er det et brudd med ministerkoden.