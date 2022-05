Han står på Erdogans «Terrorliste»: – Jeg er helt fortvilet

De står på Tyrkias liste over «terrorister» og Erdogan vil ha dem utlevert. – Jeg er bekymret og føler meg utsatt, sier Bülent Keneş, som mener han har blitt en brikke i et politisk storspill.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har stilt en rekke krav til Sverige og Finland i forbindelse med deres søknader om Nato-medlemskap.

Blant kravene er at Sverige og Finland utleverer over 30 navngitte personer til Tyrkia, som landet vil stille for retten for ulike terror-anklager.

MEDLEMS-NEKT: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har stilt flere krav i forhandlingene om Sverige og Finlands Nato-søknader. Foto: Murat Cetinmuhurdar /Presidential Press Office/ Reuters

På listen står blant annet flere forfattere og journalister. TV 2 har snakket med to av dem som begge lever i politisk asyl i Sverige.

– Vi har nok vært på en slik liste i mange år og dette er en prosess som har pågått lenge, sier tidligere redaktør, Bülent Keneş til TV 2.

Keneş var ansvarligredaktør i den engelskspråklige utgaven av avisen Zaman før avisen stengte dørene. Den tyrkiske avisen skrev svært kritiske saker om landets president.

ASYL: Bülent Keneş lever i politisk asyl i Sverige. Han har skrevet kritiske saker om Erdogan i sitt virke som journalist i Tyrkia. Foto: Privat

– I 2016 ble jeg dømt til to år og syv måneder i fengsel for det jeg skrev på twitter og for artiklene jeg har skrevet, sier Keneş.

Avisen han jobbet for var nært knyttet til Gülen-bevegelsen, som tyrkiske myndigheter beskylder for å stå bak kuppforsøket i 2016. Samme år flyktet Keneş til Sverige.

Allerede i februar skal han ha blitt informert om Tyrkias ønske om utlevering.

– Jeg ble kontaktet av den svenske sikkerhetstjenesten i februar i år om at Tyrkia krever min utlevering, hevder han.

SAMLES: Finlands president Sauli Niinistö, USAs president Joe Biden og Sveriges statsminister Magdalena Andersson var samlet etter et møte i Det hvite hus mandag 19. mai i år. Foto: Mandel Ngan/ AFP

Mandag sa Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, at det kan ta tid før landet kommer frem til en løsning med Tyrkia.

– Frykter du at du faktisk kan bli utlevert til Tyrkia?

– Jeg kunne ønske jeg kunne sagt nei, men det kan jeg ikke. Jeg bekymrer meg faktisk. Jeg er jo bare en liten brikke i den politiske prosessen.

Han opplever at Sverige tar Tyrkias krav om utlevering på alvor, og sier han står i en pågående rettsprosess om dette i Sverige.

– Jeg blir utsatt for dette traumet om og om igjen. Jeg er helt fortvilet over dette, hevder han.

– Tror det ville blitt en politisk skandale

Levent Kenez lever i likhet med Keneş, også i politisk asyl i Sverige. Han forteller til TV 2 at han ble kontaktet av svenske myndigheter om Tyrkias krav i fjor.

– I rettssaken forklarte jeg at jeg jobbet som journalist, og da dommen falt ble det klart at jeg får bli, hevder Kenez.

Derfor er han ikke så bekymret for Erdogans krav.

FRYKTER IKKE: Tyrkia vil ha ham utlevert, men Levent Kenez er ikke bekymret. Foto: Privat

– Jeg tror ikke jeg vil bli utlevert. Det ville blitt en politisk skandale for Sverige og for ytringsfriheten, mener Kenez.

Han er sikker på at listen kun er en brikke i det han mener er Erdogans spill.

– Jeg tror han vil oppnå noe større, og at listen blir brukt i et forsøk på å overbevise lokalbefolkningen i Tyrkia om hva som er rett.

Alle 30 må være enige

18. mai søkte Sverige og Finland om Nato-medlemskap og det falt ikke i god jord hos Erdogan, som mener landene er en frihavn for «terrorister» fra organisasjonen PKK.

PKK er terrorstemplet av EU, USA og Tyrkia.

Alle 30 medlemsland i Nato må godkjenne søknadene for at Sverige og Finland skal kunne bli medlem av forsvarsalliansen.

I helgen snakket en rekke statsledere med Erdogan på telefon i et forsøk på å løsne opp konflikten. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg snakket også med den tyrkiske presidenten.

– Vi er enige om at alle medlemslandenes sikkerhetsproblemer må tas hensyn til, og at vi må fortsette med samtaler for å finne en løsning, skrev Stoltenberg i en twitter-melding etter samtalen.