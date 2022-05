People: Kate Moss skal vitne i rettssak

Kate Moss (48) skal onsdag vitne via video, ifølge People.

De skriver at en kilde nær Johnny Depp (58) har bekreftet dette. Moss' agent har ikke gitt en kommentar, skriver kjendisnettstedet.

Depp har saksøkt ekskona Heard for ærekrenkelse etter en kronikk om partnervold i Washington Post, og hun har levert motsøksmål.

Det har lenge vært spekulert i om supermodellen vil bli tatt inn for å vitne for Depp. Årsaken er at Amber Heard (36) tidligere i mai nevnte Kate Moss mens hun vitnet om en påstått krangel mellom hun, søsteren Whitney Henriquez og Depp.

Heard hevdet at søsteren sto nær trappen «i skuddlinjen og forsøkte å få Johnny til å stoppe», noe som minnet hun om en hendelse som angivelig oppsto mellom Moss og Depp.

Dette er ikke første gang Heard tar opp den angivelige hendelsen, ifølge The New York Post. Nettstedet skriver at skuespilleren sa følgende under ærekrenkelsessaken i England i 2020, hvor Depp saksøkte tabloidavisen The Sun:

– Jeg husker informasjon jeg hadde hørt om at han dyttet en tidligere kjæreste, jeg tror det var Kate Moss, ned trappen, sa Heard.

Etter at Heard nevnte navnet til supermodellen i den pågående rettssaken, ble reaksjonen til Depps advokater fanget på film, hvor man så dem dele knyttneve og virket tilsynelatende oppglødd. Antagelig fordi dette ga dem muligheten til å ta inn supermodellen som et vitne for Depp.

Kate Moss og Johnny Depp slo opp i 1997, etter å ha datet i fire år.