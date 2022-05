Mbappé avviser rykter om maktrolle i PSG

Kylian Mbappé benekter at han vil være med på å ta sportslige avgjørelser i Paris Saint-Germain etter kontraktsforlengelsen.

I helgen ble det klart at stjernespissen fortsetter i PSG. Bare noen dager tidligere tydet det meste på at Mbappé var på vei til Real Madrid. Helomvendingen overrasket mange.

Siden har spekulasjonene gått på at han forhandlet seg fram til mer makt i klubben. Mandag avviser han snakket om at han vil blande seg inn i spørsmål om overganger og måten PSG driftes på sportslig.

– Jeg er og blir en fotballspiller, og jeg vil ikke gå utover den rollen, sa Mbappé på en pressekonferanse sammen med klubbpresident Nasser al-Khelaifi.

Mbappé ble spurt om han ønsker kapteinsbindet i PSG.

– Marquinhos fortjener å ha kapteinsbindet. Jeg trenger ikke å være kaptein for å bli hørt og være et eksempel på banen. Marquinhos er en stor spiller og en veldig god spiller, og han er veldig viktig for oss, sier han.

Mbappés nye avtale varer til 2025.

– Det har vært en vanskelig avgjørelse, men jeg har fått slappe av med fotballen, sier Mbappé.

I august i fjor ønsket Mbappé seg til Real Madrid.

– Å forlate landet mitt … Det er vekker følelser. Prosjektet her har også endret seg. Klubben har endret seg mye sportslig, og jeg føler at min historie i denne klubben ennå ikke er over, sier superspissen.