– Så en tåre i øyekroken på kongen

Kameratene Johannes Tveitnes og Adam Berge fikk mandag en helt spesiell drøm oppfylt. De fikk et personlig møte med kong Harald på Slottet og forteller at kongen ble rørt av deres historie.

Til daglig jobber Johannes Tveitnes (27) som servicemedarbeider på rådhuset i Strand kommune.



– Her har vi den, dette er er den smarteste oppfinnelsen ever, sier Tveitnes.



Han sikter til tralla han har med seg rundt for å plukke opp løv og annen søppel med.

Johannes har fått jobb gjennom stiftelsen «Helt med», som hjelper mennesker med nedsatt funksjonsevne ut i arbeidslivet.

– Kommunedirektøren har jo ikke tid til å kaste søpla, så da er det jo viktig at vi har andre sånne som meg som kan hjelpe til, sier Tveitnes.

Dette ble også løsningen for Adam Berge (23), som jobber på Eiganes skole i Stavanger.

– Jeg er miljøarbeider og vaktmester, jeg sier at jeg er altmuligmann for jeg jobber jo inn mot elevene også, forteller Berge.

Han fester en skrue som har løsnet på en skolepult.

– Jeg går ikke rundt og skrur hele dagen, hvis det er elever som trenger komme seg ut så er de med meg i stedet, sier Berge.

Rektoren ved skolen skryter av jobben 23-åringen gjør.

– Jeg ville ikke vært foruten Adam, han gjør en strålende jobb, sier rektor Colin Pritchard-Davies.

Rektoren mener vi alle bør være mer bevisst på et inkluderende arbeidsliv.

– Vi er alle forskjellige, men vi har alle en kompetanse og vi har alle noe vi kan bidra med, sier Pritchard-Davies.

Hjelper folk ut i arbeidslivet

Tveitnes og Berge er to av 160 mennesker med nedsatt funksjonsevne eller lærevansker som har fått jobb gjennom «Helt med».

– Vi har ansatte på rådhus, skoler, pizzarestauranter og på flyplassen, forteller jobbspesialist Hanne Kluge i «Helt med».

Hun mener det er viktig at det finnes et mangfold i arbeidslivet.

– Dette er oppgaver som vanligvis vil bli utført av noen på en arbeidsplass, men ingen har de i sin stillingsbeskrivelse. Vi tar ikke arbeidsoppgavene fra andre stillinger, det er mer oppgaver som noen måtte ha gjort i tillegg, presiserer Kluge.

Skrev brev til kongen

Tveitnes og Berge håper nå å hjelpe andre i samme situasjon med å komme seg ut i arbeidslivet. Derfor bestemte de seg for å skrive brev til Kongen i håp om å få til et møte for å snakke om denne viktige saken.

– Johannes ringte meg da jeg var på jobb og sa at jeg måtte sette meg ned fordi vi skal til Kongen. Jeg sa til han at han måtte slutte og tulle, for jeg hadde ikke tro på at vi skulle få møte Kongen, forteller Berge.

– Dette er jo det største vi får oppleve, forteller Tveitnes.

Stiftelsen som har skaffet de to jobb er svært fornøyd med engasjementet de viser.

– De er virkelig fine ambassadører, sier Kluge.

Vil med i nyttårstalen

Så er dagen kommet.

På slottsplassen har familie, venner, sjefer og kollegaer av de to møtt opp med norske flagg.

– Det går på repeat i hodet mitt nå, deres majestet, deres majestet, bare så jeg skal huske på hva jeg skal si, sier Berge.

Nervene er også tilstede hos kameraten.

– Jeg føler meg som en høyspentledning akkurat nå, ler Tveitnes.

De har likevel stor tro på at de vil klare å få frem sitt viktige budskap.

– Det er jo fortsatt 100 000 som står utenfor arbeid som vi ønsker å hjelpe, sier Berge.

Duoen håper at Kongen vil ta opp dette i sin nyttårstale slik at det kommer ut til mange tusen og kanskje kan skape enda flere arbeidsplasser.

Spente går de inn for det viktige møtet.

Ble rørt

Etter en liten stund kommer de to kameratene ut fra Slottet.

De klemmer hverandre, danser litt og ler mens heiagjengen utenfor klapper og jubler.

– Jeg føler vi fikk en ny bestevenn jeg nå, sier Tveitnes og smiler.

– Han var mye lettere å snakke med enn det jeg hadde trodd, vi lo og det var helt fantastisk. Han skjønte budskapet og han skulle ta dette videre, forteller Berge.

De forteller også at Kongen viste følelser under den private samtalen.

– Han ble stolt av oss, jeg så en lite tåre, det gjorde jeg, sier Tveitnes.

– Gråt Kongen når dere var der inne?

– Ja, det gjorde han, bekrefter 27-åringen.

Fikk ikke bilde med Kongen

De to fikk tatt mange bilder utenfor Slottet, men noe bilde med sin nye bestevenn fikk de dessverre ikke.

– Vi måtte legge igjen mobilene utenfor, så det var ikke aktuelt, forklarer Berge.

TV 2 var også i forkant i kontakt med Slottet i håp om å få filme eller få et bilde av møtet, men på grunn av strenge regler ved en audiens så fikk vi kun filme de to på vei inn og ut av Slottet.

At de to ikke fikk et bilde med Kong Harald la ingen demper på dagen.

– Vi har jo bildene inne i tankene, så det forblir der, sier Tveitnes.

Nå venter hjemturen til Stavanger og tilbake på jobb igjen for de to kameratene.

– Vi får fri i morgen, men vil vi egentlig ha fri, lurer vi på nå, for dette er jo så stort så vi vil jo gjerne fortelle om dette til alle kollegaene våre, avslutter Tveitnes.