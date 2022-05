– Houston, we have a problem!

Den globale matkrisen har så langt handlet om stigende priser. Men det kan bli enda verre. – Dette kan ramme oss alle, sier David Beasley, lederen for Verdens matvareprogram (WFP).

Beasley taler i klare ordelag fra World Economic Forum, som samler mange av verdens mektigste i Davos denne uken.

– Det er nok ledere her i Davos til å få slutt på sult, sier Beasley.

Men pilene peker i feil retning.

– Hva trodde man ville skje?

Allerede før Russland invaderte Ukraina, var matvareprisene rekordhøye globalt. Men krigen har forverret situasjonen.

– Det er knusende for den globale matsikkerheten, sier Beasley.

– Men hva trodde man ville skje? Ukraina produserer normalt nok mat til å fø 400 millioner mennesker.

KORNKAMMER: Krigen fører også til mindre matproduksjon i Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

Ukraina og Russland er blant verdens ledende eksportører av hvete og bygg. Til sammen stod de for rundt 30 prosent av verdens eksport av hvete i 2021, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO.

Nærmere 50 land importerer minst 30 prosent av hveten fra Ukraina og Russland, ifølge FN.

– Krig mot global matsikkerhet

Men Russland blokkerer Ukrainas tilgang til Svartehavet, og dermed struper de eksporten. Mange av Ukrainas kornlagre er fulle, men det hjelper lite så lenge havnene er stengt.

– Det er en erklæring av krig mot global matsikkerhet, sier Beasley om den maritime blokaden.

SULT: Etiopia er blant de hardest rammede landene. Foto: Michele Spatari / AFP

Beasley viser til at det nå er 49 millioner mennesker som er på randen av hungersnød i 43 ulike land.

– Vi må ta mat fra de sultne for å gi til dem som sulter, sier FN-toppen.

– Hvis ikke vi løser dette nå, står vi overfor hungersnød, destabilisering og massemigrasjon, spår Beasley.

Han drar paralleller til den arabiske våren, som startet i 2011.

– De økonomiske forholdene er verre nå enn de var i forkant av den arabiske våren.

Alle kan bli rammet

Verdens matvareprogram understreker at vi så langt har stått overfor et problem med høyere priser, priser som mest trolig kommer til å stige ytterligere gjennom det kommende året.

Men problemene kan fort bli enda større.

– På grunn av mangel på gjødsel og mindre matproduksjon mange steder, så kan vi få et problem med tilgang til mat. Og det vil ikke kun ramme de fattigste av de fattige, det vil ramme oss alle, sier Beasley.

Men han finner håp i at oppmerksomheten rundt den globale matkrisen øker.

– Jeg tror både mediene og verdens ledere nå er begynt å forstå at: We have a problem, Houston! Og vi er nødt til å finne løsninger.