Foreldrenes valg skaper bråk: – Flere vil stikke kjepper i hjula for oss

– Én, to, tre - VICTOREM!

10-åringene i det foreldredrevne fotballakademiet Team Next Norway står i en ring og roper ut det latinske ordet for seier.

Og det er ikke bare kampropet som antyder en offensiv innstilling til barnefotball.

– For å si det sånn, det er flere som prøver å stikke kjepper i hjulene enn å dytte hverandre fram i Norge. Og spesielt innen barneidrett. I norsk fotball er det ikke lov å bli god før du blir ungdom, i motsetning til idretter som langrenn, friidrett og turn. Det synes vi er feil. Hvis barna har lyst til å trene, vil vi legge til rette for det. Det er det ikke alle som liker, sier John Ole Dybdal.

TRØKKER TIL: Team Next Norway vil ha trøkk og tøffe fysiske dueller på trening. - Men ikke sklitakling bakfra, for vi skal ikke skade oss, sier trener Dybdal. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Møter motbør

Tidligere har han vært foreldretrener i en tradisjonell norsk breddeklubb i Nordre Follo. Det er han ikke lenger, for det ble både ekstraordinære styremøter og harde konfrontasjoner da Team Next Norway samlet noen av de ivrigste barna fra ulike klubber til ekstra treninger ved siden av klubbhverdagen.

Selv sier Dybdal at han kunne ønske det foreldredrevne fotballakademiet - der alle trenerne selv har egne unger med på laget - var overflødig.

MARKERER SEG MOT STORE KLUBBER: Team Next Norway toppet sin gruppe i konkurranse mot klubber som Malmö FF og Brøndby.

– Jeg tror alle erkjenner at man ville hatt dette i klubb, i et system som var såpass utviklende at man hadde sluppet det. Det tror jeg alle vil. Men vi er ikke der i Norge i dag. Da er vi nødt til å gjøre det selv, rett og slett.

– Noen vil sikkert tenke at her har vi overivrige foreldre som skyver ungene foran seg, og prøver å realisere egne ambisjoner?

– Det er verdens enkleste framstilling som folk ofte drar fram, fordi de har dårlige argumenter. Alt vi gjør er opp til barna selv. Det er de selv som ønsker treninger, flere treninger, og seriøse treninger, sier Dybdal.

10-åringene i Team Next Norway kommer fra en rekke ulike klubber fra i og rundt Oslo-regionen, og samles for ukentlige treninger, samt eliteturneringer i utlandet.

Motstanderne er gjerne toppklubber fra Sverige og Danmark, som Hammarby, Djurgården, Brommapojkarna og Brøndby, men også klubber som FC Lugano fra Sveits.

Bryter reglene i full åpenhet

Ifølge barneidrettsbestemmelsene til Norges Idrettsforbund skal ikke barn konkurrere om plasseringer før tidligst det året de fyller 11, mens Norges Fotballforbund (NFF) opererer med enda strengere regler:

«I gutt/jente 12-årsklasse og yngre kåres ikke turneringsvinner», heter det i deres breddereglement.

– Det er noen regler i Norge på det, men vi er ikke en klubb. Vi drar på privat initiativ. Om folk mener det er riktig eller galt... vi arrangerer Norway Cup, da. Det er en del utenlandske mindreårige lag der, men jeg ser ikke at folk skriker om det, som er litt ironisk, sier Dybdal.

– Hvor verdifullt er det å møte såpass god motstand i så ung alder?

– Det er sikkert ikke alle som ønsker det, men for de som har lyst til det, ser jeg ikke noen grunn til å være negativ. Man tar med seg erfaringer, og ikke minst et fantastisk kameratskap. Guttene her har skaffet seg venner for livet. I tillegg ser vi internasjonalt hvor lista ligger, og det bruker de selv som motivasjon i hverdagen.

DIREKTE TILBAKEMELDINGER: – Jeg gjør om formasjonen litt, for dette funket absolutt ikke i dag, sier trener og fotballpappa John Ole Dybdal til spillerne. Helt til høyre hans egen sønn, Matheo. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Noen betenkeligheter med å la 10-åringer spille eliteturneringer med tøffere konkurransepreg?

– Med tanke på norsk tankesett ser jeg det. Men med tanke på livet generelt... barna skal liksom ikke lære å vinne og tape når de er små. Det er en diskusjon mange har meninger om. Vi mener livet består av at man vinner litt og taper litt. Man må lære seg å takle begge deler. Jeg tenker at det ikke skader, at de heller blir sterkere av det. Jeg har i hvert fall ikke sett at det har hatt negativ innvirkning på våre barn. De har vokst på det, de koser seg og de har det gøy. De bruker det som drivstoff, mener Dybdal.

Liker seriøse treninger

TV 2 snakker med to av 10-åringene på privatlaget etter en halvannen times økt. Nivået på spillerne i Team Next Norway er udiskutabelt høyt, ikke minst når det kommer til individuelle ferdigheter og nærteknikk.

– Hva er forskjellen på å spille å trene med klubblaget og trene her?

– Det er litt høyere nivå her, og alle er mer seriøse, svarer Chris Sander Sorkenes Riis (10).

HØYT NIVÅ: Chris Sander Sorkenes Riis (10) og Lukas Eriksen (10) liker at det ikke er så mye tull på treningene. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Vi får dra til utlandet og sånn, og så er de mer seriøse her, istemmer Lukas Eriksen.

– Hva er det dere liker med at folk er mer seriøse, da?

– At det ikke blir så mye tull på trening. Og det man får beskjed om, det gjør man, sier guttene.

Renate Heder er en av mange foreldre som sitter på sidelinja og observerer barnas trening underveis.

Hun har reist tre kvarter fra Skedsmo med sønnen Mikkel for en tidlig lørdagstrening med Team Next Norway.

– Hvorfor er dere her?

FØLGER MED FRA SIDELINJA: Pappa Arne Balto og mamma Renate Heder. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Vi er her fordi vi har en engasjert gutt som elsker fotball. Dette er et tiltak for å gi ham ekstra utfordringer, og et høyere nivå, sier hun.

Pappa Arne Balto sier sønnen har en indre drivkraft når det gjelder fotball.

– Derfor støtter vi ham i det. Hadde han hatt lyst til å drive med noe annet, eller slutte, så er det støtte fra foreldrene uansett, sier han.

– Ikke rom for de beste

Trener John Ole Dybdal vet ikke hvor lenge Team Next Norway kommer til å eksistere, ettersom det i all hovedsak er prinsippene i barnefotballen her til lands han er kritisk til.

– Norge er blitt fantastisk flinke når det gjelder ungdomsfotball, da er det noe helt annet. Og når guttene blir ungdommer er kanskje ikke dette nødvendig.

– Så det er først og fremst barnefotballen som er problemet?

– Absolutt. I ungdomsfotballen blir det gjort mye bra nå. Jeg skulle bare ønske de hadde startet litt tidligere, som i Danmark. Der benytter de regelverket som ligger der med tanke på differensiering, og de har kommet lenger med kvalifiserte trenere.

– Så hva er din drøm for norsk barnefotball?

– At det skal være for alle. Det er det ikke i dag. I dag er den ikke for de som er best, og som ønsker å bli best. Det er ikke rom for dem. Jeg håper det endrer seg en gang i framtida.

MYE ÉN MOT ÉN: Treningen som TV 2 kikker på inneholdt mye én mot én, to mot to og pressøvelser. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Så hvem mener du barnefotballen er for slik det er i dag?

– Det man kamuflerer som bredden, de fleste. Men det er ikke alle. Jeg mener det skal være for de som er litt svakere, de som er middels og de som er bedre. Uansett om man er en middels eller sterk spiller, så er det viktigste at man skal føle mestring. Det gjør man ved å spille på sitt nivå, og få matching på sitt nivå. Det må være for alle, sier Dybdal.

MØTER MOTBØR: John Ole Dybdal sier det særlig er klubber utenfor Oslo som har reagert på måten de driver på. - Det er folk som ønsker å ødelegge for at barn skal få trene mer, i stedet for å heie oss fram, sier han. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Advarer mot tidlig alvor

Håkon Grøttland er leder for spillerutvikling i NFF, og hovedansvarlig for Landslagsskolen, som starter opp når barna er 12 år gamle.

– Er du enig med dem som mener det ikke er lov å bli god før man blir ungdom i Norge?

– Vi ser at vi har noe å gå på med tanke på at flere klubber skal tilby mer trening for barna. Men hvis du får 2-3 kvalitetsøkter i klubben, er det viktigste utover det at du leker fotball, og ikke at du trener organisert hver eneste dag. Det har jeg ikke tro på.

– Hvor tidlig mener du alvoret bør komme inn?

– Så seint som mulig. De som blir best til slutt, har ikke tenkt over at de har trent engang. De har bare lekt, elsket spillet og holdt på på egenhånd.

– Er det ikke bare bra om de beste møtes for å trene mot hverandre?

– Nå har vi tatt stilling til det, og vi sier at når du er 12 år kan du gjøre det. Da begynner vi å selektere, da kan de beste få møte de beste. For da begynner spillerne å bli såpass gamle at de er i stand til å utfordre seg selv, og håndtere at her er det forskjeller. Før det ønsker vi likt tilbud til flest mulig, sier han.

Samtidig er han og NFF positive til differensiering i barnefotballen. Men under én klar forutsetning:

– Vi heier på positiv forskjellsbehandling. Jeg er ikke tilhenger av å dele inn i faste, statiske grupper ut fra ferdighetsnivå. Men at man i deler av økta deler inn i grupper basert på ulike parametere - det er jeg tilhenger av.

– Hva legger du i statiske grupper?

– At man sier «dere er så gode, mens dere bare er så gode, så derfor skal dere være der og der det neste halvåret», sier Grøttland.

Inspirert av Danmark

I Team Next Norway er man uansett overbevist om at deres opplegg øker mulighetene for at 10-åringene oppnår sine fotballdrømmer.

– Uten tvil, garantert. Sammen med mye annet. Men dette er en av mange grunner hvis man skal nå toppen - man må ha kvalitetstrening. I dansk og svensk fotball ser man hvor mange som lykkes med å ta steget fra ungdomsfotballen til toppfotballen, sammenlignet med Norge. Det er ganske store forskjeller, hevder Dybdal.