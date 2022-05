Meklingsfristen nærmer seg: – Har vært god bevegelse

Riksmekler Mats Ruland har ansvaret for meklingen i Staten, der det nå foregår tre parallelle meklinger som berører hele landet.

Han har troen på at det kan bli enighet i samtlige av de tre meklingene som nå pågår for fullt i kveldstimene.

– Enhver mekling har en konfliktfare. Vi vil jobbe målrettet for å prøve å løse problemstillingene som foreligger, sier Ruland.

Han understreker imidlertid at de siste dagene har hatt en positiv utvikling.

– Det har vært god bevegelse i meklingene i dag og gjennom helgen, sier riksmekleren.

PÅ TAMPEN: Forhandlingsfristen går mot en slutt mandag kveld. Riksmekler Mats Ruland har troen på enighet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere tusen i streikefare

Det er kun kort tid til fristen for enighet utløper, ved midnatt mandag. Selv om Ruland er positiv, kan meklingen gå begge veier.

– Vi får se om vi får til en løsning innen midatt. Nå skal vi gjøre det vi kan mot fristuløpet.

Lønn er er av hovedpunktene det forhandles om, og dersom det ikke blir enighet i meklingen vil barnehager, skoler og tjenester over hele landet rammes. Tusenvis av ansatte er klare til å legge ned arbeidet tirsdag.

Ved midnatt går fristen ut i disse tre meklingene:

Nesten 3.500 statsansatte er klare til å streike fra tirsdag morgen hvis kravene deres ikke blir møtt. Departementer, politiet, toll og skatt blir rammet.

Rundt 10.000 arbeidstakere er omfattet av det første streikevarselet i kommuneoppgjøret, som kan ramme barnehager, skoler og tjenester over hele landet.

Ansatte i Oslo kommune forhandler separat. Her omfatter det første streikevarselet snaut 1.700 arbeidstakere. Blant virksomhetene som vil bli rammet, er skoler, barnehager og en rekke kommunale etater og tjenester.

Fagforbundet: Alle skal opp

– For oss i Fagforbundet er det helt avgjørende at hele laget skal komme godt ut årets lønnsoppgjør. Det er i særdeleshet de med lave lønninger som merker at dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff har blitt dyrere i det siste. Vi krever reallønnsøkning, og det betyr at vi må ha en fordeling av lønnspotten som ikke bidrar til større forskjeller mellom kommuneansatte, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

ØKT LØNN: Mer inntekt står øverst på ønskelisten til Fagforbundet, ifølge leder Mette Nord. Foto: Vidar Ruud / NTB

Fagforbundets uttak rammer i hovedsakelig administrasjon, tekniske tjenester og renhold i kommunene.

I tillegg til Fagforbundet vil FO, Skolenes landsforbund, Creo, El og IT-forbundet og Norsk Sjøoffisersforbund ta ut medlemmer i en konflikt.

YS tar ut 430 medlemmer i første omgang ved en eventuell kommunestreik, mens Akademikerne opplyser til NTB at organisasjonen vil avvente utviklingen i kommunemeklingen før den går ut med første streikevarsel.

Vil hente inn etterslep

Unio, med sine nesten 140.000 medlemmer i kommunene, står beinhardt på kravet om at lavtlønte medlemmer skal løftes. I tillegg krever Unio at etterslepet fra i fjor – da det viste seg at lønnsveksten i privat sektor ble større enn anslått – blir dekket inn.

Det kan dermed tilsi at rammene lagt av frontfaget – hovedoppgjøret i industri og konkurranseutsatte næringer – må sprenges for at Unio-medlemmene ikke skal velge konflikt.

Fellesforbundet og Parat oppnådde i år en anslått årslønnsvekst på 3,7 prosent i frontfagsforhandlingene med Norsk Industri. Satt opp mot en ventet prisvekst på rundt 3,3 prosent, skulle det tilsi en liten kjøpekraftsøkning i år.

HÅPER PÅ ENIGHET: Forhandlingsleder Steffen Handal peker på krav om reallønnsvekst som et av kravene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Spørsmålet er om det er nok for store Unio-grupper som mener de over flere år er blitt hengende lengre og lengre etter i lønnsutviklingen.

– Vi håper selvsagt å bli enige i meklingen. Det er alltid vårt mål når vi går inn i en slik prosess, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Handal tror meklingsinnspurten blir krevende.

– Vi må få innfridd våre krav om reallønnsvekst for de høyt utdannende i offentlig sektor og et skoletillegg. Spesielt lærerne har hatt en altfor dårlig lønnsutvikling over lang tid, sier han.

Også Fagforbundet krever at lønnsetterslepet i offentlig sektor skal kompenseres i årets oppgjør:

– Vi legger til grunn for vårt krav at man følger den økonomiske rammen fra frontfaget og også tar hensyn til etterslepet, sier Mette Nord.