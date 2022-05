Gjekstad blir ikke utestengt

Se fjerde semifinale mellom ØIF Arendal og Drammen klokken 19.00 på TV 2 Sport 1 og Play.

Etter andre semifinale mot Molde sendte dommerparet inn en rapport på Vipers-trener, Ole Gustav Gjekstad, etter gjentatte klager mot dommerne.

– Det er godt mulig. Men det er bare å se på kampen, så ser du hvorfor x-antall av mine spillere synes det er det dårligste de har sett på lenge, sa Gjekstad til TV 2 etter kampen.

Dommerne ønsket ikke å kommentere saken etter kampen, men henviste til at det skulle bli en sak for Norges Håndballforbund.

Gjekstad fikk støtte fra Nora Mørk.

– Hele stemningen blir ødelagt når det er sånn. Det er mange situasjoner som man kan se på. Det blir vanskelig å fokusere. Vi kan starter bedre, men de tar gleden ut av kampen, sa Mørk til TV 2.

Norges Håndballforbund behandlet rapporten i helgen og har besluttet å gi Gjekstad en irettesettelse.

Irettesettelse er den laveste graden av sanksjon som ikke gir noen direkte og umiddelbare konsekvenser for deltakelse.

Gjekstad kan dermed lede Vipers i første finalekamp i sluttspillet mot Storhamar på tirsdag.

Vipers-treneren forteller til TV 2 at han ikke har tenkt så mye på rapporten i ettertid, men er glad for at han får lede laget i finalespillet.

– Jeg tror prestasjonskulturen kommer til å kræsje med forvaltningskulturen flere ganger en tid fremover også, forteller Gjekstad til TV 2 mandag.