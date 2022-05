Fløyet til sykehus etter fallulykke

En person i Risør falt under arbeid, melder politiet i Agder.

Like etter klokken 13 har luftambulansen fraktet én person til sykehus etter at vedkommende skadet seg i et fallulykke i Risør.

Personen var bevisstløst da politiet kom til stedet. Han ble først fløyet til Sørlandet sykehus, og deretter fraktet videre til Oslo.

– Den skadde har falt ned fra én stige noen meter over bakken og landet på betong, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Linn Andresen, til TV 2.

Ifølge operasjonslederen fremstår ulykken som alvorlig, og det er trolig snakk om hodeskade.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om omstendighetene rundt ulykken. Det er blant annet grunnet språklig utfordringer, sier Andresen.

Per nå er politiet på stedet å gjør undersøkelser. I tillegg er kriminalteknisk avsnitt sendt ut til stedet.

Saken oppdateres.