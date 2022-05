Russisk FN-topp trekker seg i protest: – Aldri skammet meg så mye

Bondarev skriver i et avskjedsbrev som blant annet er publisert på Linkedin , at angrepet på Ukraina også er en alvorlig forbrytelse mot det russiske folket.

– Aldri har jeg skammet meg så mye over landet mitt som siden 24. februar, skriver han med henvisning til datoen da krigen startet.

Bondarev skriver at de som har besluttet å gå til krig, har gjort det for å beholde makten for evig. Han mener utenriksminister Sergej Lavrov er et eksempel på hvordan systemet er blitt forringet.

– På 18 år har han gått fra å være en profesjonell og utdannet intellektuell som mange av mine kollegaer hadde stor respekt for, til å bli en person som konsekvent kommer med sprikende utsagn og truer verden med atomvåpen, skriver Bondarev i brevet, som også er delt av advokaten Hillel Neuer på Twitter.

Bondarev skriver at løgnene har tatt over i det russiske utenriksdepartementet. De siste årene har løgnene nådd et katastrofalt nivå, skriver han.

– Det er blitt bygget et system som lurer seg selv, skriver diplomaten.