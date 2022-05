Disse tre får leie ut elsparkesykler i Bergen

I en pressemelding opplyser Bergen kommune at Voi, Ryde og Bolt får tillatelse til å leie ut elsparkesykler i byen.

– El-løperhjul har blitt et populært fremkomstmiddel, men medfører også utfordringer for andre trafikanter og forvaltningen av byrommene. Med den nye forskriften som ble vedtatt av bystyret i vår, og tillatelsesordningen som trer i kraft 1. juni, vil det bli færre løperhjul i bykjernen og bedre konkurranseforhold for aktørene, sier etatsdirektør Lise Reinertsen.



Tillatelsen gjelder fra 1. juni i år til 1. april 2022.

Bymiljøetaten mottok åtte søknader innen fristen gikk ut 3. mai.