Vestlandsvær gjør storfavoritten usikker: – Jeg er faktisk litt redd!

Remco Evenepoel likte ikke det han så da han ankom Bergen før Tour of Norway - og det belgiske vidunderbarnet har ikke bare gode minner fra Bergen tidligere heller.

Dagen før Tour of Norway-starten i Bergen gjorde nemlig kontinuerlig regn sitt til at rytterne foretrakk å sykle på rulle i stedet for å våge seg ut på veien.

Og været ser ikke ut til å bli særlig mye bedre de neste dagene heller. Onsdag risikerer feltet å møte sludd og temperaturer ned mot tre-fire grader over Hardangervidda.

– Jeg er faktisk litt redd, sier Evenepoel og småler, før han fortsetter:

– Jeg har ambisjoner om å vinne rittet sammenlagt, men været… Om det forblir vått og kaldt, så er ikke det til min fordel. Jeg er alltid i trøbbel når det er vått og kaldt. Men vi skal gjøre det beste ut av det. Jeg skal ta på meg så mange lag med klær som mulig!

Tour of Norway-etappene Bergen-Voss, 24.mai Ulvik-Geilo, 25.mai Gol-Gaustatoppen, 26.mai Hovden-Kristiansand, 27.mai Flekkefjord-Sandnes, 28.mai Stavanger-Stavanger, 29.mai

Håper på Halland Johannessen-duell

22-åringen er utvilsomt det store trekkplasteret i det som er et uvanlig sterkt startfelt i årets utgave av Tour of Norway.

Med flere krevende etapper, ikke minst den tredje med målgang på Gaustatoppen, er det gode klatrere som nettopp Evenepoel, colombianske Estéban Chaves, tidligere Giro d'Italia-vinner Tao Geoghegan-Hart, Carl Fredrik Hagen og Tobias Halland Johannessen som mange holder som de største favorittene.

Sistnevnte har et samlet Uno-X i ryggen, og Evenepoel ser gjerne en norsk-belgisk duell i sammendraget.

– Jeg håper det! Det blir fint for ham å få måle krefter mot noen av de beste klatrerne. Han er fortsatt ung – vi er jevngamle. Det kan bli en veldig fin duell. Jeg håper han også er veldig dårlig i regnet! sier Evenepoel og ler, før han fortsetter:

– Det er gøy å se ryttere som er like unge som meg, eller enda yngre, gjøre det bra. Spesielt når de kommer fra ulike nasjoner. Sammendraget kan bli avgjort allerede på torsdagens tredje etappe, forhåpentligvis etter en kamp mellom mange ryttere.

Halland Johannessen er ikke beskjeden og sier at laget er her for å kjempe om sammenlagtseieren.

– Vi er klare for det. Evenepoel er en mann å slå, det. Får man til det, er det kult. Vi skal virkelig prøve, sier Drøbak-gutten.

Kaggestad: – Gi den mannen støttehjul!

Evenepoel kommer til Norge fra en treningsleir i Spania, hvor han dro etter at han vant Monumentet Liège-Bastogne-Liège i april.

Seieren var den største i 22-åringens allerede innholdsrike karriere, en karriere som først begynte i 16-17-årsalderen etter at fotballskoene ble satt i boden.

At han begynte å sykle sent kom godt til syne i hans første VM i juniorklassen: 2017-VM i Bergen.

Da vakte han oppsikt av helt feil grunner.

– Ja, jeg husker det rittet.

– Hva husker du?

– Jeg husker de tre veltene!

Ikke mindre enn tre ganger deiset nemlig Evenepoel i bakken på fellesstarten, noe som fikk Johan Kaggestad til å utbryte:

– Gi den mannen støttehjul!

Fem år senere ser belgieren tilbake på opplevelsen i et positivt lys.

– Jeg begynte å sykle bare tre-fire måneder tidligere, så det var på mange måter en seier bare å være tatt ut på laget til VM. Og det rittet ga meg faktisk motivasjon til å gjøre det mye bedre allerede neste år, og da vant jeg VM. Hele mesterskapet var en stor opplevelse. Det var første gang jeg syklet på øverste nivå. Så jeg likte egentlig Norge-besøket mitt da – selv om været var dårlig den dagen også. Det var vått og kaldt!

– Så det er greit å komme tilbake til Bergen igjen nå?

– Ja, men jeg er også glad for at vi drar herfra ganske fort! Det er bra det bare er én etappestart her.