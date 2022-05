Kjæresteparet skulle bare levere en pakke da Bråthen prøvde å drepe dem

HOKKSUND TINGHUS (TV 2): – Vi hører et stort smell i veggen bak oss. Jeg ser på Sofia og ser det hun ser - en stor mann med pil og bue, sier Cezar Antonio Avadenei (20).

Sammen med kjæresten Sofie Anastasia Labahå (25) hadde han nettopp parkert bilen i garasjen tilknyttet Coop Extra i Kongsberg,

Til TV 2 forteller det de opplevde den 13. oktober i fjor.

Det unge kjæresteparet skulle bare raskt innom butikken for å sende en pakke da Espen Andersen Bråthen (38) spente buen i den andre enden av parkeringshuset.

Plutselig smalt det en pil i veggen bak dem, midt mellom de to.

– Den spratt tilbake på meg og traff skulderen min - uten kraft - før den falt i bakken ved siden av oss, sier Cezar.

Deretter dukket han ned og gjemte seg bak bilen de nettopp hadde gått ut av.

–Hun stivnet helt

– Jeg gjemte meg bak bilen og så gjennom vinduene på den at han slet med å lade den neste pilen. Samtidig så jeg på Sofie at hun hadde stivnet helt. Mens han slet med å lade, så dyttet jeg henne inn døra til butikken.

SPORSIKRING: Politiet tok med seg flere piler som Bråthen hadde skutt i Kongsberg sentrum den 13. oktober. Foto: Lars Nyland / TV 2

I det de kommer inn i gangen som leder inn til Extra-butikken, faller Sofie, mens Cezar holder på å miste balansen.

I det hun ligger på bakken, smeller det en ny pil i den åpne døra bak dem.

– Jeg roper «løp Sofie!» sa Cezar i retten.

– Vi løp gjennom gangen og butikken og ropte at det er en gal mann som skyter. Rett før vi kom ut hoveddøra foran tror jeg vi hørte enda en pil gjennom gangen.

INNE I BUTIKKEN: Her kommer Espen Andersen Bråthen (38) ut fra gangen der Sofie og Cezar bare sekunder tidligere løp for å komme seg unna. Foto: Politiet

Når de kommer ut, tar han opp telefonen og ringer 112.

Retten fikk i forrige uke høre telefonsamtalen 21-åringen hadde med politiet da situasjonen ennå var svært uoversiktlig.

I samtalen forteller han til operasjonssentralen at det er en gal mann som skyter på vanlige folk.

I det politimannen i den andre enden spør om han er i sikkerhet, roper han:

«GJEM DEG! GJEM DEG!»

Deretter blir samtalen brutt. Et øyeblikk senere ringer politiet opp igjen, og sier at de har mange patruljer på vei.

– Jeg var livredd

– Det var skremmende. Jeg var livredd, sier Cezar til TV 2 etter at han er ferdig med å forklare seg i Buskerud tingrett mandag formiddag.

– Det var mye frykt den dagen, skyter Sofia inn.

Etter hendelsen har han vært med politiet på en rekonstruksjon nede i garasjen. Først da skjønte paret hvor heldige de har vært.

– Da så man at hvis han hadde bommet 10 centimeter mer på meg, så hadde han kanskje truffet Cezar isteden. Men ingen av oss vet hvor nærme det var. Vi ser bare pilen på bakken etter at vi har hørt den.

– Det går bedre med meg nå etter at jeg har vitnet. Jeg har fått litt svar og har fått fortalt min historie. Nå er jeg klar for å lukke kapitlet.

– Hvordan har det vært å være i samme rom som Bråthen?

– Kvalmende følelse. Det er ubehagelig, sier Sofie.

Etter at Bråthen forklarte seg i om lag to timer på rettens første dag, har han ikke ønsket å svare på noen flere spørsmål fra statsadvokat Andreas Christiansen, som er en av to aktorer i saken.

Det synes både Sofie og Cezar er dumt.

– Jeg hadde håpet at han skulle forklare seg mer. Jeg hadde ønsket en lengre forklaring fra hans side, sier Sofie.