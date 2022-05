I helgen trykket TV 2 en kronikk fra Unge Venstre der en rekke usannheter om Frps asylpolitikk blir slengt ut over en lav sko. Påstandene er ikke bare uriktige, de vitner om et ganske naivt verdenssyn.

Hva er målet med asylpolitikk?

Asylpolitikk handler om én ting; Hvordan få flest mennesker bort fra krig og inn i trygge områder. Altså hvordan sørge for at mennesker får mat i magen og tak over hodet, og hvordan sikre skolegang til de små.

Selv om Unge Venstre ikke liker å innrømme det handler ikke asylhjelp om å gi noen få lykkelige liv på kort sikt, det handler om å redde liv. Det er en brutal sannhet. De livene kan vi redde veldig mange flere av med våre løsninger.

«Den norske modellen» funker ikke!

Dersom det ville løst problemene å hente flyktninger til Norge ville jeg vært udelt positiv, men sannheten er at det har en forsvinnende liten effekt for mennesker på flukt å la 3000 mennesker komme til Norge.

Asylpolitikken som føres i dag har dessverre en større effekt for samvittigheten til norske sosialister, enn den har på de som flykter.

Vi gjør både oss selv og asylsøkerne en enorm bjørnetjeneste når vi later som at dette løser noe som helst. Snarere tvert imot gjør vi det fristende for folk å for eksempel krysse Middelhavet på en livsfarlig ferd når slik politikk føres.

For Frp er det én ting som gjelder, nemlig å redde flest mulig menneskeliv for hver krone vi bruker.

Fornuftig pengebruk

Og selv om Unge Venstre og venstresiden ikke vil anerkjenne det, er det til syvende og sist - dessverre - et spørsmål om penger.

Med et slikt fokus må man se på utradisjonelle løsninger. Ikke dårlige løsninger, men andre enn de venstresiden har frontet de siste 30 årene.

Vi har siden før jeg ble født drevet et asylsystem i Norge som koster sjokkerende mye penger per menneske vi hjelper.

Det er ingen andre enn SV og Rødt som mener dette er fornuftig pengebruk, og Unge Venstre burde selv klare å se at dette er en politikk vi ikke kan fortsette med på sikt. Den tjener ikke mennesker på flukt.

Vi står overfor en rekke store utfordringer. Norge skal gjennom det grønne skiftet, en krevende eldrebølge, en svært presset økonomi og svekket kjøpekraft.

Dette er ikke tiden for å ta til orde for hodeløs statlig pengebruk. Nå er det på tide å tenke smart. Vi må bruke felleskapets penger på en måte som gir mest ut av hver krone.

Selv Norge har ikke uendelig med penger.

180.000 i nærområdene

I 2022 er det rundt 80 millioner mennesker på flukt i verden.

Det er et så urovekkende høyt tall at vi er nødt til å ta to skritt tilbake og finne ut av hvordan vi som et rikt land kan bidra på en best mulig måte.

Etter at borgerkrigen brøt ut i Syria flyktet det omtrent 2 millioner syrere inn i Libanon og Jordan.

Disse landene ba FN om hjelp til å håndtere flyktningkrisen, FN ba Norge om hjelp og Norge ville heller ta imot asylsøkere og kvoteflyktninger.

I stedet for å hjelpe 180.000 mennesker i nærområdene prioriterte vi å hjelpe 3000 til Norge.

Det er mange som harselerer med Fremskrittspartiets forslag om å hjelpe flere i nærområdene.

Det har jeg problemer med å forstå grunnen til.

For enten man liker det eller ikke, er det den løsningen som hjelper flest mennesker som trenger beskyttelse.

Det burde være målet for alle.

