Maye Musk (74) skriver historie som Sports Illustrated-modell

I den siste utgaven av Sports Illustrated swimsuit er det moren til milliardærsønnen Elon Musk (50) som pryder fremsiden.

Modell og kostholdsekspert Maye Musk er 74 år og valgte å stille opp som forsidepike iført badetøy for sportsmagasinet skriver CNN.

Med seg på laget har hun tre andre kjendiser som også er å se i badetøy-utgaven: realitystjerne Kim Kardashian (41), sanger Ciara (36) og motegründer Yumi Nu (25).

Hylles på sosiale medier

På sin egen Instagram-profil skriver Musk at hun er veldig begeistret over å få være forsidepike – og at det var på tide.

– Hvis jeg trodde jeg kunne bli en badetøysmodell for Sports Illustrated, ville folk ha låst meg inne og kalt meg en gal dame. Jeg er glad for å fortelle folk at kvinner i 70-årene er nydelige, sier Musk til sportsmagasinet.

Flere kjendiser, som realityprofil Lisa Rinna (58), motedesigner Kathy Hilton (63) og datteren, hotellarvingen Paris Hilton (41), hyller Musk i kommentarfeltet for bildet.

På Sports Illustrated sin Twitter-profil er det også flere som er glade for at hun viser at alder bare er et tall.

«Du er utrolig flott», skriver en bruker på Twitter.

En annen er fornøyd med årets badetøy-utgave for magasinet:

«Beste Sports Illustrated-forside noensinne. Det er ikke over før det er over, og hun er et flott eksempel på dette. Hyggelig å se en stilig dame på forsiden.»

Flere av Twitter-brukerne ønsker å se flere forsider som ligner Musk sitt:

«Elsker dette! Hun er virkelig vakker, og vi trenger at flere kvinner i alle aldre blir sett.»

– Fryktløs kvinne

Badetøy-utgaven kom ut torsdag, og sjefsredaktør for SI Swimsuit, MJ Day, er stolt over å ha med Musk på laget. Redaktøren mener også at 74-åringen er til stor inspirasjon for mange.

Day mener at Musk og de andre modellene, Kardashian, Ciara og Nu, er sterke damer som blant annet representerer multitalent, kvinner med mange sider og det å være sexy.

I tillegg til Elon Musk, er Maye også mor til filmregissør Tosca Musk (47) og restauranteier Kimbal Musk (49). Datteren Tosca forteller at hennes mor har to mastergrader i ernæringsvitenskap, vunnet kostholdspriser og vært med i flere moteshow.

74-åringen har til og med dukket opp i en musikkvideo for Beyoncé sin låt «Haunted» fra 2013.

– Hun er den mest fryktløse kvinnen jeg noen gang har kjent, sier datteren Tosca.