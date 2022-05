Ekspert: Sex på «rave-fester» førte trolig til apekopp-utbruddet

Så langt har Verdens helseorganisasjon registrert mer enn 90 nye tilfeller av apekopper. Sykdommen er påvist i flere europeiske land, blant annet i Sverige og i Danmark.

Mandag registrerte Danmark sitt første tilfelle av sykdommen. Mannen som har fått påvist sykdommen oppholder seg i isolasjon, ifølge det danske helsedepartementet.

TESTRØR: Testrørene viser positive prøvesvar på apekopp-smitte. Foto: Dado Ruvic/ Reuters

En rådgiver i Verdens helseorganisasjon mener utbruddet av den sjeldne sykdommen, kan ha blitt spredt gjennom seksuell omgang etter to store fester.

I et intervju med nyhetsbyrået Associated Press forklarer epidemiolog, David L. Heyman, hva som er den ledende teorien for å forklare utbruddet i Europa. Han hevder smitten kan ha blitt spredt etter seksuell omgang med homofile og bifile menn etter to «rave-fester» i Spania og i Belgia.

Heyman ledet fredagens hastemøte i Verdens helseorganisasjon, hvor det ble besluttet å granske utbruddet av viruset, som vanligvis har sirkulert i Afrika.

Advarer mot homofobi

Flere menn som har sex med menn har fått påvist sykdommen. FNs aidsprogram advarer nå mot rasisme og homofobi etter omtalen av apekopper, skriver NTB.

Sykdommen smittes gjennom svært nær kontakt, og organisasjonen understreker at den også kan ramme heterofile.

Apekopper gir vanligvis milde symptomer og er ikke særlig smittsom. Den er også sjeldent dødelig.

TV 2 har tidligere skrevet om smittefaren ved apekopper. Det kan du lese mer om her: Fem grunner til at du ikke trenger være redd for apekopper.

Ikke påvist i Norge

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, oppfordrer mandag menn som har sex med menn om å være forsiktige.

– Tilfellene i Europa har i hovedsak vært blant menn som har sex med menn. Norske menn som har sex med menn bør derfor nå være varsomme med å ha intim omgang med nye partnere eller å besøke sex-klubber, særlig i utlandet. Kondom beskytter ikke mot apekopper, sier Aavitsland.

I Norge er det ingen mistenkte tilfeller av apekopper. I helgen satte Oslo kommune i gang smittesporing etter at en utenlandsk person, som besøkte Oslo i mai, hadde fått påvist smitte i sitt hjemland. Mandag er smittesporingen avsluttet.