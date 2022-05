Først kom elsyklene. Så tok elektriske sparkesyklene markedet med storm.

I en rekke norske byer og tettsteder er det nå sparkesykler som kan leies på stedet, via en app. Disse har virkelig satt sitt preg på gatebildene.

Men medaljen har også en bakside. Allerede i januar ble det klart at det blir promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år, hjelmpåbud for barn under 15 år og omklassifisering fra «sykkel» til «motorvogn». Nå er ytterligere innstramminger i regelverket klart, etter gjennomført høring

Krav til forsikring

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Små elektriske kjøretøy vil også bli omfattet av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring. Dette vil gjelde både privateide og utleide små elektriske kjøretøy.

Det blir overgangsordninger for å gi tid til å innrette seg, med noe lengre overgangstid for privateide enn for de kommersielle utleierne.

Utleide små elektriske kjøretøy vil omfattes fra 1. september 2022, mens eiere av private kjøretøy vil omfattes, og må skaffe forsikring innen 1. januar 2023.

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

Elsparkesyklene har gitt utfordringer i bybildet mange steder. Nå strammes det inn. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Alminnelig promillegrense

– Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker, sier Nygård, i en pressemelding.

Hensynene gjør seg sterkest gjeldende for utleide kjøretøy, men i tråd med et flertall av høringsinstansene vil også privateide kjøretøy omfattes.

Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske kjøretøy, vil de alminnelige reglene for sanksjoner ved ruspåvirket kjøring gjelde, men regjeringen fastsetter særlige formildende regler for hvor lenge man kan miste førerretten ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped.

Bilen høres nesten ut som et tog – vet du hva det kan skyldes?

Fra sykkel til motorvogn

Regelendringene trer i kraft 15. juni Dette blir endringene:

Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.

Aldersgrense på 12 år.

Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".

Sparkesyklene får nå promillegrense, for øvrig den samme som gjelder for bil, 0,2. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Særlige regler

I tillegg vil små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må ha ansvarsforsikring. Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.

– Jeg er glad for at vi nå endelig får disse regelendringene på plass. Vi har i for lang tid sett et uakseptabelt høyt antall alvorlige skader ved bruk av elsparkesykler, mange knyttet til ruspåvirket kjøring. Jeg håper at vi ved å stramme ytterligere inn i regelverket, vil se færre både skader og konflikter denne sommeren, sier Nygård.

Det fastsettes særlige trafikkregler og skiltregler for liten elektriske motorvogn. Med unntak for reglene som nevnt over vil de i hovedsak være tilsvarende de som i dag gjelder for sykkel.

Vil ha 16-års grense

Gjennomføring av endringene forutsetter endringer i en rekke forskrifter. To sentrale endringer er nå fastsatt av kongen i statsråd. Ytterligere endringer vil fastsettes av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av de nærmeste dagene.

Kommunikasjonsrådgiver Ann Helen Hansen i Trygg Trafikk uttalte nylig dette til TV 2:

– Vi i Trygg Trafikk har lenge etterlyst regulering av elsparkesykler og vi synes det er på høy tid at det kommer på plass. Samtidig har vi tatt til orde for strengere regler enn det som kommer nå.

Trygg Trafikk ønsker seg også aldersgrense på 16 år.

– Dette er et kjøretøy med høyt skadepotensiale og skal omklassifiseres til motorvogn. Og sist jeg sjekket var det ingen motorvogn som barn under 16 år fikk lov til å kjøre, uttalte Hansen til TV 2.

Mange har ikke forsikring – det kan bli kjempedyrt

Video: Her tester vi en ekte sommer-klassiker