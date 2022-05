Får endelig napp hos turistene igjen

– Det er stor glede og optimisme å spore blant våre medlemmer. Mange er tilbake til normalt bookingnivå, og noen forventer til og med flere gjester enn de hadde før pandemien, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, til TV 2.

Devold understreker at det fortsatt er et stykke igjen til reiselivet er tilbake til normalen – etter to knalltøffe år med pandemi. Men det nærmer seg.

Administerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv. Foto: Arne Rovick

– Det vil ta lengre tid å få tilbake det asiatiske og amerikanske markedet. I Kina er det fortsatt strenge reiserestriksjoner på grunn av pandemien, og amerikanerne er nok litt nølende med å reise når det er krig i Europa. Men vi kan forvente mange ferierende nordmenn og europeiske gjester i Norge i sommer, sier Krohn Devold fra NHO reiseliv sin årskonferanse i Trondheim.

Endelig tilbake

Fiskeentusiastene fra Dunfermline i Skottland smiler fra øre til øre idet båten siger inn til kaia ved Saltstraumen brygge utenfor Bodø.

– Vi har fått friheten tilbake, og det er som å bli født på ny. Det har vært helt forferdelig å ikke kunne dra noen steder under pandemien. Jeg er veldig glad for å være her, og jeg skulle ønske at jeg kunne bodd her, sier turist Douglas Folks entusiastisk.

FRIHET: – Det var tøft å ikke kunne reise til Saltstraumen under pandemien, sier Duglas Folks fra Skottland. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

De har savnet Norge og Saltstraumen så mye under pandemien at de har gjort alt for å holde motet opp.

– Jeg har sittet på internett og sett på videoer av lokale fiskere i Saltstraumen, og jeg må si at jeg har vært litt sjalu, humrer sønnen Darrel Folks.

Da TV 2 besøkte Saltstraumen brygge i mai i fjor, var alt stengt som følge av pandemien.

– Dette har vi savnet

Ikke en eneste turist og over 40 båter lå på land. Selskapet tapte millioner hver eneste måned.

– Pandemien slo hardt inn for oss som lever av turister. Det gjorde at vi måtte fjerne personell og kutte ned til det minste, men vi klarte det, sier Kurt Jeppesen, daglig leder ved Saltstraumen Brygge fornøyd.

Nøyaktig ett år etter er alt ble snudd på hodet, er det igjen aktivitet i resepsjonen og på brygga. Det har gått fra null til hundre etter at Norge åpnet opp igjen for fullt.

Fire av ti tilbake på normalen

Optimismen gjenspeiler seg i medlemsundersøkelsen til NHO reiseliv som er gjennomført blant 438 bedrifter i begynnelsen av mai.

4 av 10 reiselivsbedrifter er tilbake på et normalt bookingnivå foran årets sesong.

13 prosent har flere utelandsbookinger enn i et normalår.

Over halvparten vurderer markedsutsiktene de neste 6 månedene som bedre/økning.

Undersøkelsen bekrefter at utenlandske turister begynner å vende tilbake til Norge igjen.

– Reiselivet vil reise seg igjen og har et enormt vekstpotensial. Ifølge prognoser fra både Menon Economics og McKinsey vil reiselivet gjeninnhente tidligere aktivitet i 2023, og øke omsetningen med om lag 50 prosent frem mot 2030. Det blir vekst i alle markeder, men den største veksten vil skje blant lokalbefolkningen, opplyser Devold.

Og konkursbølgen hun varslet under pandemien, slo ikke til.

– Det er en av grunnene til at vi kan være så glade i dag. Bedriftene tømt sparekontoene og fikk hjelp fra staten som gjorde at man kom seg gjennom. Vi fikk heldigvis ikke noen konkursbølge. Folk er slitne, men de fleste kom seg gjennom, som gjør at vi kan glede oss ekstra til denne sesongen, sier Krohn Devold.

TURISTATTRAKSJON: Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm, lokker til seg turister fra hele verden. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Nå er det godt, for dette har vi savnet. Det har vært to triste år. Vi har 33 leiligheter og de er stappfulle. Vi har kun noen små hull i juli, men ellers er det fullt til andre uken i august både når det gjelder båtutleie og overnatting, sier Jeppesen.

Saltstraumen Brygge er heldige, for over 70 prosent av gjestene er gjengangere og stamkunder fra hele Europa.

For fiskecampen har det vært litt oppstartsproblemer etter pandemien.

– Er det vanskelig å få arbeidskraft tilbake?

ENDELIG: – Du ser det på turistene at det storkoser når de får komme tilbake hit, sier Kurt Jeppesen, daglig leder ved Saltstraumen Brygge. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Nå har vi søkt etter fiskeguider, men det er ikke like lett som før. Vi har merket en endring etter pandemien, sier Jeppesen.

– Tryggeste stedet i verden

Det er også god stemning blant kompisgjengen fra Østerrike som har vært i Saltstraumen over 20 ganger.

De var ikke i tvil om at det var trygt å reise tilbake til Norge da landet åpnet opp igjen.

– Det er den tryggeste plassen i verden, og dette er det vakreste landet i Europa. Vi elsker Norge, sier Walter Rudka fra Villach i Østerrike.

Kameraten Jakob Frank nikker samtykkende.

Kompisgjengen fra Østerrike har allerede bestilt ny tur.

SJALU: – jeg har vært så desperat at jeg har fulgt med på de lokale fiskerne i Saltstraumen via internett, sier Darell Folks fra Skottland. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Vi har savnet å være her. Vi er her hvert år i mai, og allerede nå har vi lagt inn bestilling for neste år, sier Rudka.

– Jeg ser at det ikke er noen damer med på denne turen?

– Nei det er ikke tillatt med damer i båt. Dette er en ren kompistur, humrer Walter Rudka fra Østerrike.

Det tre fiskeentusiastene fra Skottland er kommet seg på land og godt i gang med sløyingen av fisk.

– Det er helt magisk. Flott vær, og vi får fisk. Hva annet kan du be om da? spør Douglas Folks fra Skottland.