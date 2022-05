Taus om film er inspirert av Cezinando

CANNES ( TV 2): I filmen «Syk pike» er stjålne designstoler en del av historien. Regissør Kristoffer Borgli vil ikke svare på om han har «stjålet» historien til en norsk artist, som nylig ble dømt for møbeltyveri.

Sent søndag kveld hadde den norske filmen «Syk pike» verdenspremiere på filmfestivalen i Cannes. Til lang, stående applaus etter filmen. Utenfor festivalpalasset var det god stemning etter premieren. Regissør Kristoffer Borgli og hovedrolleinnehaver Kristine Kujath Thorp var både overveldet og lettet.

– Jeg har ventet på dette øyeblikket veldig lenge. Jeg har jo sett filmen selv alt for mange ganger. Deilig å endelig få delt den med et publikum.

Han var ekstra fornøyd med å få vist filmen i Cannes, som for ham er det gjeveste stedet å få vist fram filmen.

FÅR SKRYT: Skuespiller Kristine Kujath Thorp blir fremhevet av flere internasjonale anmeldere for innsatsen i filmen «Syk pike». Foto: Santiago Vergara S. / TV 2

Kristine Kujath Thorp spiller Signe, en ung kvinne med et ekstremt oppmerksomhetsbehov. Og går langt, svært langt, for å få oppmerksomhet. Borgli er imponert over filmens hovedrolleinnehaver.

– Helt fantastisk, jeg skjønner ikke hvordan hun får det til. Helt utrolig. Jeg er helt lamslått.

Får ros av anmeldere

Kujath Thorp nevnes spesielt i flere av anmeldelsene som kom rett etter av filmen ble vist. Også for henne var premieren en sterk opplevelse.

– Helt vanvittig sykt. Flere ganger glemte jeg litt hvor vi var. Herregud vi sitter jo liksom i Cannes og viser filmen vår. Det var stort og skikkelig gøy, og veldig nervepirrende, sier hun.

«Syk Pike» er den eneste helnorske premieren på filmfestivalen i Cannes i år. Regissør Kristoffer Borgli er fra Sarpsborg, bor i Los Angeles og har lenge vært opptatt av det vi kan kalle kroppshorror. Det synes i filmen.

– Jeg ser jo spesiell ut i store deler av filmen. Uten å røpe for mye. Folk får jo gå og se det.

Borgli sier historien er inspirert av virkeligheten, men skrudd opp langt forbi det man er vant til å se på film.

– Den er bygget på virkelige tendenser jeg har sett.

Fascinasjonen for kroppshorror har han ingen forklaring på.

– Men jeg klarer ikke å la være. Jeg tror det har noe med at jeg liker ubehag på film.

TAUS: Borgli vil ikke kommentere om Cezinando-saken har inspirert deler av manuset til filmen. Foto: Oslo Pictures

Stjålne designmøbler

I filmen er hovedpersonens kjæreste kunstner og i kunsten står stjålne designstoler sentralt, en historie som ligner på saken mot den norske artisten Cezinando. Han ble nylig idømt samfunnstraff for å ha vært med på innbrudd, hvor tyvgodset var nettopp designstoler.

Filmen er både skrevet og spilt inn før det var offentlig kjent at den norske artisten var mistenkt i saken. Kilder sier til TV 2 at i visse miljøer i Oslo var dette kjent på et tidligere tidspunkt.

– Ingen kommentar, sier Borgli på spørsmål om dette.

– Ikke inspirert av en norsk artist?

– Ingen kommentar.