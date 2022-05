Politidirektoratet: Strammer kraftig inn på kravene for å få nødpass

En ny forskrift som trer i kraft om en uke vil trolig knuse feriedrømmen for flere nordmenn.

– Det signaliseres at liv, helse og særlige velferdshensyn nå skal vektlegges, det er der listen nå legges, bekrefter politioverbetjent og avsnittsleder Asbjørn Svellingen i Vest politidistrikt.

Svellingen som jobber på Bergen lufthavn forklarer at politiet er blitt nødt til å stramme inn på kravene for å få utskrevet nødpass. Pågangen etter nødpass er blitt mye større den siste tiden.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix Foto: Bendiksby, Terje

Trer i kraft om en uke

– En ny forskrift er under utarbeidelse og det er planlagt at den trer i kraft 30 mai, bekrefter Svellingen i Vest politidistrikt.

Hans kontor mottar nå tretti telefoner om dagen som går på nødpass. De færreste handler om liv, helse eller særlige velferdshensyn.

På politiets nettsider står det foreløpig ikke noe om innstrammingene som kommer.

Det er heller ikke noe informasjon lett tilgjengelig som presiserer at det er liv, helse og særlige velferdshensyn, som nå legges til grunn.

Derimot står det:

«Du må møte hos politiet for å søke om nødpass. Skriv inn postnummer eller sted i søkefeltet under for å søke opp ditt pass– og ID-kontor som utsteder nødpass. Der får du mer informasjon om åpningstider og oppmøte for ditt kontor.»

PASSKØ: Det er lange køer på Oslos passkontor før sommerferien. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Serviceoppgave

– Det er en serviceoppgave som krever mye av kapasiteten vår, vi kan ikke garanterer at vi kan hjelpe noen med nødpass i løpet av denne uken, før forskriften trer i kraft.

Veldig mange har ikke hatt behov for passet sitt på over to år. Det har resultert i at mellom 300 000 og 400 000 nordmenn står uten gyldig pass akkurat nå.

I mars sa Bjørn Eirik Vandvik, direktør for politifagavdelingen i POD til TV 2 at det var uvanlig lange køer av folk som sitter i passkø.

Nå er vi mye nærmere ferietid for mange, og pulsen stiger i takt med at mange nå nærmer seg avreise.

Epost fra POD i natt

Den pågående innstramming når det gjelder nødpass var slik TV 2 oppfatter, planlagt å trer i kraft fra og med i dag.

Men etter det TV 2 kjenner til sendte POD i natt ut en epost klokken 01.40 i natt. Der skal det gå frem at man utsetter det hele én uke.

Dette har slikt TV 2 kjenner skapt noe kaos i politi-Norge.

TV 2 har kontaktet Politidirektoratet for å få svar på flere spørsmål, men har så langt ikke fått snakke med noen ansvarlige.

Frykter knust feriedrøm

Jarle Arildsen fra Bergen er blant de som skal ut å reise i nær fremtid. Familien syv skal til Mallorca.

ALENE HJEMME: Isabelle Hylleseth Madsen (11) risikerer nå å måtte bli hjemme i Bergen, mens resten av familien drar avgårde til Mallorca. Foto: Privat

– Innstramningen betyr at én ikke får reise og det er den yngste på 11 år, sier Arildsen.

Familien hadde innstilt seg på at hun skulle få nødpass, vanlig pass er lang ventekø på.

– Det virker noe kaotisk. Nå åpner man for feriereiser etter to år med korona, og så kommer disse innstrammingene, det virker jo ikke særlig veloverveid eller godt planlagt, mener Arildsen.

Liv og helse

Det har vært problemer med å få laget ordinære pass, og køene har hopet seg opp.

Med den ventetiden som er på pass nå, så er trøkket formidabelt.

– Folk skal ut å reise og som venter på sitt ordinære pass, forsøker å løse dette ved hjelp av nødpass, bekrefter Svellingen.

– Det gjør at vi har fått en kraftig økning i antall henvendelser.