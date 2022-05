Nominert til gjev pris: – Overraskende

Vipers har allerede sikret seg to norske titler denne sesongen, og tirsdag starter kampen om den tredje tittelen for alvor.

Se første sluttspillfinale mellom Vipers og Storhamar tirsdag på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra kl.19

Men det er ikke kun nasjonalt de har hevdet seg: De regjerende Champions League-mestrene har også sikret seg billetten til Final Four.

Og hele åtte Vipers-spillere er nominert til All Star-laget i Europa. Ole Gustav Gjekstad er nominert i trenerkategorien.

– Det er overraskende og utrolig gøy. Jeg er nominert med spillere som jeg ser på som forbilder, sier Ragnhild Valle Dahl til TV 2.

Stolt over nominasjon

Bakspilleren fikk vite om nominasjonen da EHF la ut en Instagram-post forrige uke.

14 (!) norske spillere er nominerte og Valle Dahl er den eneste av dem uten en A-landskamp.

– Det var jeg ikke klar over, flirer Valle Dahl. Bakspilleren ble kalt inn til samling med Håndballjentene i oktober 2021, men hun måtte melde forfall grunnet en kraftig overtråkk.

Nå har 24-åringen blitt nominert i kategorien «Best Left Back». All Star-laget kåres basert på stemmer fra publikum og et EHF-panel.

– Jeg er veldig klar over at det er andre som fortjener den plassen mye mer enn meg. Så klart ønsker jeg å være der en gang, men akkurat nå så er jeg stolt over å være nominert, forteller bakspilleren som har scoret 62 mål hittil i Champions League.

– Vil vise hvor skapet står

24-åringen kom til Vipers fra Molde før sesongen 2019/2020, og har forlenget med klubben til sommeren 2024. Det er det mange grunner til.

– Det er en klubb hvor vi har gjort det utrolig bra nasjonalt ved å foreløpig vinne to av de tre norske titlene, og internasjonalt hvor vi er i Final Four, sier hun og fortsetter.

– Jeg føler at det er en fin utviklingsarena for meg for å ta ytterligere steg og være en del av et lag med utrolig mange gode spillere. Da kan man utvikle seg på trening sammen med dem hver dag.

Sørlendingene hadde en tøff start i Champions League med tap mot Györ, Metz og CSKA, men har bygd seg opp utover sesongen.

– Nå har vi vist en veldig god form, og det er på vei til å bli veldig bra. Jeg håper at vi bruker disse kampene mot Storhamar til å preppe oss godt frem mot Budapest, sier Valle Dahl og legger til.

– Og så klart vinne sluttspillet i løpet av to kamper. Man vil vise hvor skapet står, slår hun fast.