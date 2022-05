Lange køer ved flere europeiske flyplasser – ber folk beregne ekstra tid

For lite flyplasspersonale etter to år med pandemi i kombinasjon med reiselystne passasjerer har ført til lange køer ved flere europeiske flyplasser den siste tiden. Flyselskapene ber folk beregne ekstra god tid.

De var blitt advart på forhånd. Likevel ble kameratene fra Bergen overrasket over kaoset som rådet da de ankom Schiphol flyplass utenfor Amsterdam søndag ettermiddag 22. mai.

Køen av mennesker som skulle gjennom sikkerhetskontrollen snirklet seg ned en trapp, gjennom terminalbygget, ut en dør, bortover en gang, før den gikk tilbake inn i terminalbygget.

LANG VENTETID: Køen til sikkerhetskontrollen strakk seg langt ut av terminalbygget. Foto: Ulrik Jørgensen/TV 2

– Vi var riktignok klar over problematikken på forhånd, men jeg ble likevel overrasket over hvor ekstremt lang køen var, sier Krister Hansen (28).

Han og flere kamerater hadde tilbragt en hyggelig weekend på utdrikningslag i den nederlandske hovedstaden da de skulle fly hjem.

GOD STEMNING: Kameratgjengen hadde hatt utdrikningslag i Amsterdam da de fikk oppleve køkaoset ved Schipol flyplass. Krister Hansen sitter bakerst til venstre mens Aleksander Svortevik sitter i midten på høyre side. Foto: Privat

På flyplassen ble de møtt av en halvannen times lang kø for å komme gjennom sikkerhetskontrollen.

– Jeg ble også overrasket over hvor lite hjelpsomme og uorganiserte de ansatte var i det hele, selv om det sikkert ikke var lett for dem heller. Men litt forståelse for mennesker som ikke rekker flyene sine, burde det være.

Siden de hadde blitt advart på forhånd, hadde kameratene møtt frem i god tid.

Det var det ikke alle som hadde.

– Det var mange fortvilte mennesker, mange løp og enkelte gråt. Vi var ganske forbauset over at flyselskapene ikke hadde varslet oss. Samtidig var personalet beinharde og slapp ikke frem de med dårlig tid. Mange mistet flyene sine, sier Aleksander Svortevik (28).

Sliter med bemanningsproblemer

Krister og Aleksander er ikke de eneste som har måttet stå i lange køer på europeiske flyplasser den siste tiden.

LANG KØ: Køen av mennesker som skulle gjennom sikkerhetskontrollen strakk seg gjennom terminalbygningen søndag 22. mai. Foto: Hilde Gran/TV 2

– Ja, våre passasjerer merker godt at det er lange køer ved flyplassene, bekrefter Andreas Hjørnholm, presseansvarlig i Norwegian.

For etter over to år med pandemi, er passasjerene tilbake for fullt. Men ettervirkningene av pandemien merkes godt i flybransjen.

På sin hjemmeside skriver Schiphol at de sliter med å skaffe nok tilgjengelig personell ved flyplassen. Dette er særlig merkbart i sikkerhetskontrollen og i bagasjehåndteringen.

KØ OGSÅ UTENFOR TERMINALEN: Slik så det ut på utsiden av terminalbygget på Schiphol flyplass søndag 22. mai. Foto: Hilde Gran/TV 2

Men Europas tredje travleste flyplass er ikke den eneste som ikke har nok folk etter to år med pandemi. Heathrow, Gatwick, Arlanda og Kastrup er blant flyplassene som har slitt med tidvis lange køer de siste ukene.

– Hele bransjen har ligget nede, og nå skal hele bransjen opp å stå igjen samtidig, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff.

– Flyplassene sliter med hele logistikkjeden. Alle parter i bransjen sliter med å få opplæring av personalet og alle tillatelser som lover og forskrifter krever.

KØ: Passasjerer står i kø på Heathrow flyplass i London i påsken 2022. Foto: HANNAH MCKAY

Samtidig er reiselysten ute blant folk høy.

– Vi merker en enorm reiselyst. Den er tilbake for fullt, sier Hjørnholm i Norwegian.

Kansellerer flyvninger

Ifølge flyplassorganisasjonen Airports Council International (ACI) må passasjerer i Europa belage seg på at det vil bli forsinkelser, kanselleringer og køer i tiden fremover.

Som følge av personalmangel og forsinkende leveranser, i kombinasjon med høy etterspørsel, har flere flyselskaper annonsert kanselleringer i sommer.

British Airways har sett seg nødt til å kutte 10 prosent av sitt sommerprogram

KUTTER FLYVNINGER: John Eckhoff, pressesjef i SAS, sier selskapet kutter fem prosent av flyvningene mellom mai og august. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

SAS kutter 4000 flyvninger i perioden mai-august, noe som utgjør om lag fem prosent av oppsatt trafikkprogram.

– Dette er for å gjøre oss robuste i sommersesongen, og de aller fleste reisende vil ikke merke dette på en annen måte enn at de blir ombooket til et annet fly innen noen timer eller samme dag, sier Eckhoff i SAS.

– Beregn god tid

Avinor sier til TV 2 at de er godt kjent med at det har vært utfordringer på europeiske flyplasser den siste tiden, blant annet på grunn av mangel på nødvendig personell etter pandemien.

– Her i Norge har vi ikke like store utfordringer med dette, da folk i større grad ble permittert i stedet for å miste jobben da pandemien slo inn som verst, sier pressevakt i Avinor, Erik Lødding.

LANG VENTETID: Passasjerer ventet i mellom halvannen til to timer for å komme gjennom sikkerhetskontrollen på Schiphol flyplass søndag 22. mai. Foto: Hilde Gran/TV 2.

Han sier det kan bli noe lenger ventetid i rushtiden også på Gardermoen i tiden fremover, men at dette har sammenheng med at de bytter ut det eldste av to bagasjeanlegg.

– Vi forventer likevel ingen «kaossommer» i den forbindelse, sier Lødding.

Både Norwegian og SAS har bare et råd til de som skal ut og fly den kommende tiden; møt opp på flyplassen i god tid. Særlig om du skal fly fra en av de store europeiske flyplassene.

– Rådet til alle som skal ut å fly på europeiske flyplasser er å beregne godt med tid, sier Eckhoff.

– Dersom man ikke har gjennomgående billett, og skal mellomlande på en europeisk flyplass, bør man ta det med i beregningen når man bestiller.