Nancy (71) blogget om hvordan man kan drepe ektemannen – nå står hun selv tiltalt for drap

I 2011 skrev Nancy Brophy et blogginnlegg med tittelen «Hvordan drepe ektemannen din». Nå står hun tiltalt for å ha drept sin egen mann.

«Ikke bruk pistol, det lager for mye lyd, og unngå knivdrap for det er for grisete».

Slik forklarer amerikanske Nancy Brophy (71), i blogginnlegget «Hvordan drepe ektemannen din», hva kvinner bør tenke på om de planlegger å drepe mannen sin.

Selv var hun i ferd med å bygge seg opp en karriere som forfatter av kjærlighetsbøker, og ifølge sine forklaringer fikk det henne til å «tenke på drap ofte» og hvordan politiet etterforsker dem.

Sju år senere, i 2018, ble Brophys egen ektemann, Daniel Brophy, brutalt drept. Han ble skutt to ganger inne på kjøkkenet til et kulinarisk institutt i Portland i Oregon, hvor han var på jobb.

Nå står ett spørsmål sentralt i rettssaken mot 71-åringen: Brukte hun arbeidet med bøkene for å forberede sitt eget ektefelledrap?

Saken er omtalt i en rekke amerikanske medier, blant annet i New York Times og VICE.

RETTSSAK: Nancy Brophy (71) under en rettshøring i Portland i Oregon 6. september 2018. Rettssaken mot henne ble utsatt på grunn av pandemien. Foto: Multnomah County Circuit Court / The Oregonian via AP / NTB

– Jeg kler ikke oransje

For å gjennomføre og slippe unna med ektefelledrap må kona være «organisert, hensynsløs og veldig smart», skrev Brophy i blogginnlegget fra 2011, ifølge New York Times.

«En ektefelle som dreper partneren blir nesten alltid hovedmistenkt. Men hvis poenget med drapet er å sette meg selv fri, vil jeg absolutt ikke tilbringe noen tid i fengsel», skrev hun.

Brophy skrev også at hun selv brukte mye tid på å tenke ut hvordan man kan slippe unna med drap.

«Og la meg si for ordens skyld, jeg liker ikke buksedress og jeg kler ikke oransje», lød fortsettelsen.

ORANSJE: Nancy Brophy skrev i bloggen sin at hun ikke kledde oransje, og derfor aldri ville risikert å måtte gå i de oransje fangedressene som brukes i amerikanske fengsler. (Illustrasjonsfoto). Foto: Denis Poroy / AP / NTB

Fangedressene i amerikanske fengsel er kjent for sin oransje farge.

Deretter listet forfatteren opp mulige motiver for et ektefelledrap: Å bli forelsket i noen andre, å hevne seg på en utro ektefelle, å håndtere en overgriper og økonomiske årsaker.

Avslutningsvis kom beskrivelser om hvilke drapsmetoder hun mente er lurest å bruke dersom man vil drepe noen, uten å bli tatt på fersken.

Der skriver hun blant annet at pistoler lager for mye lyd, at kniver lager for mye søl og at det krever for mye styrke i overkroppen å kvele en voksen mann. Videre hinter hun til at gift er det beste alternativet.

Historien skaper et fascinerende bakteppe for rettssaken som nå pågår i Oregon: Stemmer det at Brophy bare listet opp drapsmetoder for å finne troverdige motiver for sine fiktive bokkarakterer? Eller beskrev hun egentlig sine egne drapsplaner?

Avvist som bevis

Til tross bloggens detaljerte drapsbeskrivelser, er ikke innlegget et formelt bevis i rettssaken som nå pågår mot Brophy.

ANKLAGET: Kona til Daniel Brophy, Nancy Brophy, står anklaget for å ha drept han. Politiet tror motivet kan ha vært at Brophy ønsket stor økonomisk gevinst fra parets livsforsikring. Foto: Multnomah County Sheriff's Office via AFP / NTB

Det er fordi dommeren avviste dette som bevis, ettersom ektemannen til Brophy ikke ble drept med gift, men snarere tvert i mot døde av skuddskader fra en pistol.

Drapsmetoden sto øverst på lista til Brophy over metoder man ikke burde bruke om man vil slippe unna med drap.

Da ektemannen Daniel ble drept i juni 2018, hadde paret vært sammen siden tidlig på 1990-tallet, og vært gift i over 25 år, ifølge VICE.

De to møttes da Daniel var instruktør på den kulinariske skolen i Portland, hvor Nancy Brophy var elev. Etter hvert giftet de seg og flyttet til en forstad i byen, hvor ektemannen tok seg av høner og dyrket krydderplanter, mens kona både jobbet med salg av livsforsikringer og skrev bøker.

Tjente millioner på livsforsikring

Forfatterskapet bød aldri på stor økonomisk suksess, og for det meste solgte Brophys selvpubliserte romaner, med omslag av menn i bar overkropp, dårlig.

Det gjorde at politiet ble spesielt oppmerksomme på de enorme summene Brophy inndro på livsforsikringer i mannens navn etter at han døde, kun 63 år gammel.

For selv da ekteparet hadde vært gjennom perioder med store økonomiske problemer, betalte de nærmere 10.000 kroner i livsforsikring hver måned og misset aldri en betalingsfrist.

I tillegg viste overvåkingsvideo fra en lokalt pizzasted i nærheten av åstedet, at Brophy kjørte forbi i en varebil. Problemet var bare at Brophy selv hadde sagt hun var hjemme og sov på samme tidspunkt.

For å gjøre situasjonen enda mer mistenksom, hadde Brophy kjøpt et såkalt «spøkelsesvåpen» i forkant av drapet. Et «spøkelsesvåpen» er satt sammen av ulike våpendeler for å lage et uregistrert skytevåpen som ikke kan spores.

Ektemannen ble som kjent drept med en pistol.

Uregistrert våpen

Selv har Brophy forklart at hun hadde kjøpt våpenet for å lære hvordan man lager et uregistrert våpen, slik at hun kunne troverdig beskrive det i en bok hun jobbet med, hvor en kvinne i et voldelig forhold sakte bygger et våpen for å drepe partneren sin.

Brophy leverte inn våpenet hun hadde laget i et forsøk på å motbevise politiets påstander, og riktignok stemte ikke granathylsteret med de som ble funnet på åstedet.

ILLUSTRASJONSFOTO: Et bilde av et komplett sett av en «spøkelsespistol». Foto: AFP / NTB

Imidlertid hadde politiet registrert at Brophy også hadde kjøpt et annet pistolkammer og geværløp som aldri ble funnet. Dersom Brophy hadde byttet disse på pistolen ville granathylsteret se annerledes ut.

I tillegg kontaktet Brophy en politimann kun fire dager etter ektemannens død, og ba han om å skrive et brev som fastslo at hun ikke var mistenkt i saken.

Hun trengte dette for å få utbetalt forsikringspremiene. I et opptak spilt i retten uttalte Brophy til politiet at; «de vil ikke betale hvis det viser seg at jeg i all hemmelighet gikk ned til skolen og skjøt ektemannen min»..

I bloggen sin erkjente forfatteren at «politiet ikke er dumme», og at partnere som mottar store forsikringsutbetalinger vanligvis er hovedmistenkte i ektefelledrap.

Likevel skrev hun at det var lettere å «ønske folk døde enn å faktisk drepe dem», fordi du ikke trenger å bekymre deg for «blod og hjernebiter som spruter på veggene».

I RETTEN: Nancy Brophy (71) i retten. Hun skrev selv i bloggen sin at hun var dårlig til å huske løgner, og har ikke erkjent noen straffskyld for drapet på ektemannen Daniel. Foto: Dave Killen / The Oregonian via AP / NTB

I tårer i retten

Da Nancy Brophy selv inntok vitnestolen for å bli kryssforhørt under rettssaken denne våren, var det en svært beveget og trist kvinne som møtte opp.

Der fortalte hun i rosende ordelag om ektemannen, før hun brøt sammen i gråt i sin forklaring om hans død.

RETTEN: Forsvarsadvokat Lise Maxfield i rettssaken mot i Portland i Oregon i USA, 4. april 2022. Foto: Dave Killen / The Oregonian via AP / NTB

Politiet vitnet også selv om at Brophy hadde vært tydelig opprørt da de meddelte ektemannens dødsfall, og at de på dette tidspunktet ikke betraktet henne som noe annet enn en «sørgende ektefelle». Det var etter videoopptakene fra pizzarestauranten, som fanget Brophy på vei i bil, at politiets teori endret seg.

En pårørende som vitnet i Brophys favør, beskrev også hvor sterkt forholdet til de to var, og en niese av ekteparet sa de fikk henne til å se positivt på ekteskap.

Rettssaken begynte 7. april og ventes å pågå i sju uker. Brophy risikerer livstid i fengsel dersom hun blir funnet skyldig for ektemannens drap.