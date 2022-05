Derfor kan Ukraina vinne krigen

Ekspertene mener både Russland og Ukraina har fordeler som kan gjøre at krigen går i deres favør. Men spesielt én ting jobber imot Putins Russland for hver dag som går.

For kort tid siden sa Nato-leder Jens Stoltenberg at Ukraina kan vinne krigen.

Ifølge forsvarseksperter er uttalelsen mer enn et politisk utspill: Ukraina har faktisk en reell mulighet til å bli den seirende part.

– Så klart kan de vinne. Men det vil ha en høy pris og ta lang tid, sier Per Erik Solli, som er forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Hvordan Ukraina vil komme seirende ut, er heller ikke gitt.

– Er en seier å hindre Russland fra å vinne, så har de absolutt mulighet til det. Samtidig kommer det an på hva man mener med seier, sier Tom Røseth, som er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

SOLDAT: En ukrainsk soldat pusser våpenet sitt ved en militærleir i regionen Zaporizhzhia. Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

– Et paradoks

Solli mener det er særlig tre faktorer som taler for at Ukraina kan vinne krigen.

For det første, peker han på at det er en stor forskjell på å forsvare et land sammenlignet med å invadere et.

– Ukraina har bevist at de har en bunnsolid forsvarsvilje og en enorm moral som de klarer å opprettholde. Selv om de har tatt mye juling i tre måneder, har de et langsiktig ønske om å bestå som en selvstendig nasjon. Dette er så viktig for dem, at de er villig til å betale prisen, sier han.

Så lenge den vestlige støtten i form av materiell og våpenstøtte består, har Ukraina også verktøyene de trenger for å fortsette motstanden, mener Solli.

– I begynnelsen sendte Vesten enkle, håndholdte våpen. Nå sendes det også langt tyngre våpen, som artilleri og stridsvogner. Hjelpen har blitt mer omfattende og moderne, sier Solli.

IMPONERT: Forsvarsanalytiker Per Erik Solli i NUPI forteller at han er imponert over innsatsen til de ukrainske styrkene. Foto: Robin Jensen / TV 2

For det tredje, mener Solli at Ukrainas sjanser for seier øker med tiden.

– Det er et paradoks at jo lengre Russland venter med å gå til forhandlingsbordet, jo mer har de å tape, sier Solli.

Han viser til at Russlands militære, politiske og økonomiske posisjon svekkes stadig mer, jo lengre tid som går. Det skyldes både Vestens sanksjoner og kostnaden av krigføringen.

– For Ukraina er tiden faktisk til hjelp. Med vestlig hjelp, vil de bare bli mer og mer styrket.

David mot Goliat

Det er imidlertid også faktorer som kan tale til Russlands fordel.

– Putin-regimet er villig til å ofre mye materiell og mange russiske soldater for å oppnå sine militære mål. De lider store tap, men er på grunn av prestisjen villig til å ofre mye, sier Solli.

I tillegg peker Solli på at Russland har mye naturressurser og et tett bånd til stormakten Kina.

– Men i sum er det flere faktorer som peker i ukrainsk retning, mener Solli.

Røseth mener imidlertid at man ikke skal undervurdere at Russland har en større militær slagkraft, spesielt når det gjelder artilleri.

– De har personell i bakhånd som de kan mobilisere og nok materiell. Ved store tap kan de fortsette krigen så fremt den politiske viljen holder seg sterk, sier han.

Solli vedgår at han trodde russerne ville være mer fremgangsrike og at Ukraina ville støte på større militære utfordringer.

– Samtidig er krigshistorien full av eksempler hvor David har slått Goliat, sier han.

Akkurat hvordan en seier i Ukraina vil se ut, er noe mer usikkert.

Les også: Derfor har Kina fått kalde føtter

KOSTER: Kostnadene av krigen, både som følge av økonomiske sanksjoner og tap av soldater, er svært høy for president Vladimir Putin og Russland. Foto: Alexander Nemenov / Pool via Reuters

Atomvåpen som ytterste konsekvens

En seier kan bety at en part vinner over den andre, og at man får en påtvunget avtale med den svake parten som aksepterer avståelse av territorium.

– Det vil kunne skape en stillstand i kamphandlingene, sier Røseth.

Den storstilte invasjonen av Ukraina har vart i tre måneder, men i realiteten har krigen pågått siden annekteringen av Krim i 2014.

– Hvis man definerer en ukrainsk seier som å dytte Russland helt ut av Ukraina tilbake til slik det var før 2014, så er det en mer utfordrende sak som fører med seg masse problemer. Særlig når det gjelder Krim, som russerne trolig ikke vil akseptere å miste, sier Røseth.

Selv om det vil bli vanskelig, er det ikke utenkelig at Ukraina gjenoppstår med grensene som var internasjonalt anerkjent før invasjonen i 2014.

– Hvis Russland kollapser militært eller politisk, kan det være en mulighet gitt at ukrainerne får veldig sterk våpenstøtte. Faren ved dette er at Russland kan velge å forsvare sine posisjoner i Krim og Donbass i ytterste konsekvens med atomvåpen, sier han.

MER EKSTREM: Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, mener kampen om Krim øker risikoen for at Russland tar i bruk mer ekstreme våpen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

En annen form for seier

En annen form for seier kan innebære at Ukraina tar tilbake områdene som de har tapt siden 24. februar i år.

– Det har de mulighet til, gitt at ukrainerne fortsetter å kjempe såpass motivert og at de store våpenleveransene fra Vesten vedvarer, sier han.

Selv om sistnevnte scenario er mulig, vil også dette bli krevende, ifølge Røseth.

– Russerne kan grave seg ned og holde defensive posisjoner. Da vil det være vanskelig for ukrainske styrker å ta tilbake territorium. Vi ser allerede nå at russiske styrker forbereder defensive posisjoner på den sørlige flanken. Ukrainske styrker vil dermed få større tap, slik Russland har hatt på offensiven, sier han.

Solli mener at det til syvende og sist vil handle om å finne en diplomatisk løsning mellom partene.

MOTSTAND: Ukrainske styrker klarte å slå russerne tilbake nord for hovedstaden Kyiv. Siden har den russiske offensiven konsentrert seg om den østlige delen av Ukraina. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Står ved et balansepunkt

Hvor lenge krigen vil vare, mener begge ekspertene er vanskelig å spå.

– Det kommer an på slitasjen på de russiske styrkene, om vi får en endring i russisk ledelse, og om den russiske nasjonen eventuelt vil snu seg mot Moskva. Det vil også ta tid før sanksjonene mot og isoleringen av Russland virker, sier Solli.

At krigen kommer til å vare, mener også Røseth.

– Alt tyder på at dette vil ta lang tid. Begge parter har en sterk politisk vilje og en militær besluttsomhet om å fortsette kampene. Det blir en test av begge siders utholdenhet og styrke, sier han.

Det er tre måneder siden Russland innledet sin storstilte invasjon av Ukraina. Siden har ukrainske styrker slått russiske styrker tilbake nord for Kyiv og rundt Kharkiv.

Røseth mener Ukraina kan vinne tilbake mer territorium fremover, også etter Russland konsentrerte offensiven mot øst.

– Dersom Russland fortsetter å gjøre mange feil, er det mulig for Ukraina å vinne territorium tilbake. Russerne sliter veldig og må prioritere hardt. Samtidig må man forvente at Ukraina også har hatt tunge tap, sier Røseth.

Han er enig med Solli i at den ukrainske fordelen er høy motivasjon og internasjonal støtte.

– Akkurat nå står krigen ved et balansepunkt hvor det er vanskelig å si sikkert hvilken vei det går, sier Røseth.