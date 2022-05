Asparges med hjemmelaget hollandaise

Dette trenger du:

4 skiver brioche eller annet lyst brød

Smør til grilling/steking

12 asparges

Smør, salt og vann til å koke aspargesen i

Reduksjon:

1 sjalottløk

2 ss hvitvinseddik

2 ss vann

Hollandaise:

2 eggeplommer

Reduksjon fra oppskriften over

3 ss vann

200 g meierismør

Salt og sitron til smak

Syltet løk:

1 del sukker, 1 del vann og 1 del eddik kokes opp. Legg løk i tynne skiver i syltelaken og la det kjøle seg ned i laken.

Slik gjør du:

Ved servering er det også deilig med noen skiver av spekeskinke til å toppe det hele av med. Avslutningsvis kan du ha på litt salat etter eget ønske. Mariner den gjerne med salt, litt sitronsaft og olivenolje.



Brioche grilles eller stekes i smør til den er gylden. Skjær av 2-3 cm nederst på aspargesen og skrell de. Er de veldig tynne trenger du ikke å skrelle dem. Tips! Ta vare på avskjær og skall, de er nydelige i en suppe, f eks med blomkål.



Finhakk sjalottløken og ha den i en kjele. Ha på eddik og vann og kok opp. La det så koke nesten helt inn. Sausen lages ved at du pisker sammen eggeplommer, reduksjon og vann. Smøret smeltes. Pisk så eggene enten i en bolle over vannbad eller i en kjele til du når temperatur på ca. 80 grader. Ta eggene av varmen og fortsett å piske sånn at de ikke setter seg fast i bollen/kjelen. Spe nå i varmt smør litt og litt. Juster med vann underveis om sausen blir veldig tykk. Jeg bruker melkestoffene i smøret også når jeg lager hollandaise da de er med og stabiliserer sausen. Smak til med salt og sitronsaft etter din egen smak.



Ved servering koker du aspargesen i vann, smør og salt i et par minutter. De skal være myke, men det er viktig at de fortsatt har den grønne, friske fargen. Da er de ikke overkokt. Del aspargesen i to og legg 3 stk på hver brioche. Topp med hollandaise, noen skiver spekeskinke, syltet løk og eventuelt litt salat om du ønsker det.