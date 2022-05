Adam (6) ble kidnappet og halshugget – så dedikerte faren sitt liv til noe helt spesielt

Året var 1981. Reve og sønnen Adam var på shoppingtur til kjøpesenteret Sears, og noen få minutters uoppmerksomhet var alt som skulle til for at kidnapperen rakk å lure Adam med seg.

Mens Reve tok en snartur innom en klesbutikk, lot hun sønnen stå igjen på utsiden for å se på noen eldre barn som spilte videospill. Det var siste gangen hun så gutten sin i live.

Ble jaget bort

En sikkerhetsvakt, som var i slutten av tenårene, syntes ungdommene ved spilleautomaten bråkte for mye, og ba dem forlate senteret. Adam, som var en liten og beskjeden gutt, turte ikke å si ifra om at moren hans var inne på klesbutikken og gikk lydig med de andre guttene ut av senteret.

Ti minutter senere var Reve ferdig på butikken, men sønnen var ikke å finne noe sted.

Fikk panikk

Panikken og fortvilelsen til Reve var ubeskrivelig, men den desperate letingen var nytteløs. Adam var sporløst forsvunnet. Politiet etterlyste umiddelbart seksåringen, og en storstilt jakt på å finne gjerningsmannen ble igangsatt. Men til ingen nytte.

I to forferdelige uker levde John og Reve med et stadig mindre håp om å finne igjen Adam, før det ble gjort en forferdelig oppdagelse.

Grusom oppdagelse

Søket etter Adam mobiliserte store styrker av politi, redningsmannskaper og frivillige, som alle jobbet døgnet rundt for å spore opp gutten. Det ble gjort søk på avsidesliggende steder og i vannet. 14 dager etter at han forsvant, og nærmere 200 kilometer fra Sears-senteret, ble det oppdaget et lite barnehode i vannet.

Adams fortvilte foreldre nektet å gi opp håpet om å få igjen sønnen, og utlovet en dusør på 100 000 dollar, for å få igjen sønnen i live. Men til ingen nytte. Det avkappede hodet ble raskt identifisert som Adam Walsh. Kroppen hans ble aldri funnet.

Tilstod fra fengselet

Etterforskingen etter Adams kidnapper og drapsmann skulle vise seg å være nytteløs, inntil den karrierekriminelle Ottis Ellwood Toole i oktober 1983 plutselig tilstod at det var han som stod bak ugjerningen.

Han var allerede innsatt i Raiford Prison i Florida, da han tok på seg skylden for å ha kidnappet og drept Adam. Saken hadde da fått enormt stor medieoppmerksomhet over hele USA.

MORDER: Ottis Toole tilstod kidnappingen og drapet på Adam. Først i 2008 ble han offisielt erklært som gjerningsmannen. Foto: MARK FOLEY/Ap/Ntb

Lovet godteri og leker

I avhørene som fulgte forklarte Toole at han skal ha lokket til seg Adam utenfor Sears, ved å love ham godteri og leker. Den godtroende seksåringen hadde satt seg inn i Tooles hvite 1971 Cadillac, der de startet å kjøre mot Tooles hjem i Jacksonville.

Toole forklarte at Adam først hadde vært blid og medgjørlig, men at han plutselig skal ha blitt grepet av panikk. For å få Adam til å være stille, skal Toole ha slått ham hardt i ansiktet, men dette førte naturlig nok til at den lille gutten skal ha blitt enda mer hysterisk.

Toole skal så ha banket gutten til han mistet bevisstheten. Bilturen fortsatte deretter til han fant en avsidesliggende vei.

Fant aldri kroppen

Da Toole oppdaget at gutten fortsatt pustet og var i live, skal han ha kvalt ham til døde med bilbeltet, før han dro ham ut av bilen og halshugget ham med en machete. Han hevdet deretter at han hadde lagt kroppen i en fryseboks.

Ettersom det ikke var mulig å oppdrive fysiske bevis i saken, ble tilståelsen mot Toole det eneste man kunne støtte seg på i en eventuell sak mot ham. Toole hevdet først at det hadde vært flere drapsmenn, og impliserte den beryktede seriemorderen Henry Lee Lucas i saken. Men Lucas var allerede i fengsel på tidspunktet Adam hadde blitt kidnappet, og han ble raskt sjekket ut av saken.

Døde i fengsel

Etterforskningen vise seg å være nytteløs, og den var preget av en rekke skandaler. I tillegg til at blodet som ble funnet i Tooles bil ikke lot seg identifisere, bar etterforskningen preg av en rekke feil. Toole trakk tilståelsen sin tilbake, og ble aldri formelt siktet, selv om flere vitner stod fram og fortalte at de hadde observert ham i området der Adam forvant.

FORBRYTER: Ottis Toole døde i fengselet. Foto: Ap/Ntb

Toole ble aldri dømt for kidnappingen og drapet, men slapp aldri ut av fengsel ettersom han sonet en livstidsdom for andre forbrytelser han hadde gjort, da han tilstod drapet på Adam.

I september 1996 døde han av AIDS i fengsel.

Kannibal i søkelyset

Selv om Toole var kjent for å tilstå en rekke forbrytelser, og senere trekke tilståelsene, konkluderte politiet i 2008 med at han etter all sannsynlighet var den riktige drapsmannen. Da hadde saken med jevne mellomrom blitt tatt opp på nytt.

En av de andre mulige gjerningspersonene som hadde vært i politiets søkelys, var massemorderen og kannibalen Jeffrey Dahmer, som ble arrestert i Wisconsin i 1991. Da hadde han rukket å drepe minst sytten gutter og menn, og et av hans varemerker var at han halshugget sine ofte. Til tross for at han tilstod mange av drapene han hadde gjennomført, nektet Dahmner for å ha hatt noe med Adam Walsh-saken å gjøre.

«Jeg har fortalt dere alt. Hvordan jeg drepte dem, hvordan jeg kokte dem, hvem jeg spiste. Hvorfor ville jeg ikke fortalt dere om det var noen andre også?», var noe av det Dahmner sa da han ble avhørt om tilknytningen til drapet på Adam.

Det skulle gå 27 år fra Adam Walsh ble kidnappet og drept, til politiet omsider konkluderte med at Ottis Toole var gjerningsmannen. Da hadde saken med jevne mellomrom blitt tatt opp til nye vurderinger ettersom metoder for etterforskning stadig utviklet seg.

Dedikerte livet sitt

I årene som fulgte ble John Walsh, Adams far, et kjent ansikt for det amerikanske folket, ettersom han dedikerte livet sitt til å bekjempe kriminalitet.

Som forkjemper for ofres rettigheter ble han en viktig støttespiller for mennesker i kriser, og som problemleder for det svært kjente TV-programmet «Americas Most Wanted», jaktet han på USAs mest fryktede kriminelle, for å stille dem til ansvar for sine ugjerninger.

FAR OG SØNN: John Walsh med sønnen Hayden, som har fått være med faren på jobb flere ganger. Foto: Peter Kramer/Ntb

Adams lover

Familen Walsh stiftet The Adam Walsh Child Resource Center, som aktivt jobber for barns rettigheter og trygghet, og det utrettelige arbeidet til John og Reve førte allerede i 1982, kun ett år etter at Adam ble drept, til lovendringer i USA.

I 2006 signerte daværende president George W. Bush en ny lov, som fikk navnet Adam Walch Child Protection and Safety Act. Denne loven fokuserer på et nasjonalt register over seksualforbrytere, med strenge straffer for de som ikke registrerer at straffedømte seksualforbrytere, som blir løslatt fra fengsel, bosetter seg i nærområdene. Den tillater også at offentligheten har tilgang til websider som sporer seksualforbrytere.

MED PRESIDENTEN: George W. Bush, John Walsh og Reve Walsh under signeringen av en ny lov som fikk Adams navn i 2006. Foto: AFP PHOTO/TIM SLOAN/NTB

Bedre sikkerhet

Også kjøpesenterkjedene i USA lot seg inspirere av den grusomme historien til Adam Walsh, og de igangsatte et større arbeid for å fokusere på sikkerheten på kjøpesentre i USA.

På slutten av 90-tallet innførte kjeden Walmart, som den første i USA, en «kode Adam», som blir annonsert over høyttaleranlegget på senteret hvis et barn forsvinner. Alle dører og utganger til senterne låses umiddelbart, en beskrivelse av barnet oppgis over høyttalerne, og en ansatt plasseres ved hver utgang for å gjøre det vanskelig for en kidnapper å komme seg unna med et barn usett.

PREGET: Adams søster Meghan og foreldrene John og Reve Walsh har jobbet for å sette fokus på barns rettigheter. Foto: Ap/Ntb

Hjalp tusenvis

«Americas Most Wanted», ble det lengstlevende true-crime-programmet på kanalen Fox noensinne. Gjennom programmet bidro John Walsh til at over 1000 kriminelle ble tatt og stilt til ansvar for sine forbrytelser.

I programmet fulgte amerikanerne jakten på serieforbrytere, drapsmenn og kidnappere, og serien bidro til at noen av de mest profilerte kriminalsakene i USA ble løst. Blant annet ble kidnappingen av Elizabeth Smart i 2003, løst med god hjelp fra John Walsh og «Americas Most Wanted».

Etter at Fox kansellerte showet, gikk John Walsh over som programleder for CNN, der han ledet tilsvarende true-crime-programmer. Det siste programmet hans hadde premiere i 2019, og heter «In Pursuit With John Walsh».

Familien

De sønderknuste foreldrene til Adam gjorde sitt ytterste for å forsøke å gå videre med livet sitt etter drapet. Etter tapet av Adam fikk John og Reve Walsh tre barn til, men Adams brutale avslutning på livet preger naturlig nok familien resten av livet.

«Det er ingen som kan erstatte Adam. Meghan vil gjøre at jeg savner han enda mer. Han ønsket seg alltid en søster», sa Reve Walsh til avisene da datteren Meghan ble født ett år etter drapet på Adam.

Sønnene Callahan og Hayden ble født i 1985 og 1994, og de har vært med faren John på opptak til programmene hans flere ganger.