Vurderer du å reise uten gyldig pass? Dette sier ekspertene

Flere står i fare for å måtte reise uten pass, som følge av lange ventetider. Men ekspertene advarer mot å ta sjansen.

Gapet mellom etterspørsel og leveranse knyttet til pass er stadig økende grunnet råvaremangel og stor pågang. Nå strammer politiet også inn på kravene for nødpass.

Har du derimot bestilt reise til Spania, Hellas eller Kroatia, men mangler gyldig pass til deg eller barna, kan du i teorien sette deg på flyet.

Men det er ikke uten risiko, sier ekspertene.

– Man kan selvfølgelig være heldig og satse på at man slipper unna passkontroll, men skulle du møte på noen på veien som krever gyldig legitimasjon, kan det bli utfordrende, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Risikosport

I alle land i Schengenområdet er det vanligvis ikke passkontroll. Du kan likevel bli bedt om å identifisere deg, og da må du passe på at du har gyldig legitimasjon på plass.

– Skal du utenfor Norden må du ha gyldig pass eller ID-kort. Det holder ikke med gyldig førerkort eller visakort med bilde dersom du møter på feil folk. Selv om man ikke alltid trenger pass i Schengenområdene kan det likevel oppstå passkontroller, sier Voll.

Voll er klar på at man ikke kan forvente å få igjen på forsikringen dersom det skulle oppstå problemer på veien.

ADVARER: Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll, oppfordrer folk til å tenke seg om to ganger før de reiser på feire uten gyldig pass. Foto: Mats Stordal

– Vi får inn mange henvendelser angående hva vi dekker dersom det skulle oppstå problemer knyttet til pass. Å ha gyldig legitimasjon er et personlig ansvar. Selv om det i tilfeller skal gå an å reise til noen land uten pass, dekker ikke forsikringen noe som helst dersom du blir nødt til å vise frem gyldig legitimasjon og du ikke har det.

– Da blir det en sak mellom deg og det landet du reiser til, sier Voll.

Dette er Schengenområdet Schengenområdet består av 26 europeiske land. Mellom disse landene er det vanligvis ikke passkontroll.

Hvis du har gyldig visum eller oppholdstillatelse i et av disse landene, kan du også besøke de andre landene.

Disse landene er med i Schengenavtalen: Belgia

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Hellas

Island

Italia

Latvia

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Nederland

Norge

Polen

Portugal

Slovakia

Slovenia

Spania

Sveits

Sverige

Tsjekkia

Tyskland

Ungarn

Østerrike

Gjelder også i Norden

Ifølge Roar Hanssen fra politidirektoratet er pass og nasjonalt ID-kort det eneste som er gyldig identitetsbevis når du er på reise.

Ifølge Politiets nettsider er ventetiden på nasjonalt ID-kort fire uker, og syv uker for et tradisjonelt pass. Det kan derimot ta måneder for å få time til bestilling av pass. Ventetiden er forventet å øke mot sommeren.

– Selv om du kun skal reise i Norden kan kontroller oppstå. Da anbefaler vi at man har med pass, nasjonalt ID-kort eller gyldig førerkort. Barn som reiser sammen med foreldrene sine trenger ikke egen legitimasjon. Dette gjelder så lenge foresatte kan vise legitimasjon, sier Hanssen.

Vurderer du å reise uten gyldig pass? Da ønsker vi å høre fra deg.

– Søk utenbys

Også avdelingsdirektør i politidirektoratet, Bjørn Vandvik, fraråder å bestille reise dersom dokumentene ikke er i orden – men også han anbefaler å bruke ID-kort, dersom passkøen blir for lang.

– Vi har for mange som søker pass i forhold til hvor mange pass som produseres, så det bygger seg opp lengre og lengre ventetid. Vi tror den nærmer seg ti uker når vi kommer til juli, sier Vandvik.

KLAR BESKJED: Avdelingsleder i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, oppfordrer folk til å vente med å bestille utenlandsferie før har reisedokumentene sine i orden. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han peker på etterslep fra pandemien som hovedårsak til de lange køene, da passet lå bortgjemt i en skuff.

– Nå vil mange ha pass på en gang, og da klarer vi ikke å levere tilsvarende etterspørselen. Krigen i Ukraina kan også ha påvirket leveransen av komponenter til passene, forteller han.

Men for de som fremdeles ikke har gitt opp håpet om å rekke et nytt pass eller ID-kort til ferien, råder Vandvik til å søke utenbys.

– Vi ser at det er ulik ventetid på time i politidistriktene, så det kan man fortsatt gjøre. Det er beklagelig at man må søke rundt, men der er vi nå.

– For tidlig å si

Men til tross for advarsler og lange ventetider på pass merker reisebyråene et økende antall bestillinger, spesielt inn mot sommerferien.

Foreløpig ser det heller ikke ut til at folk har fått kalde føtter.

– Det er for tidlig å si om vi kommer til å merke et større antall avbestillinger knyttet til mangelen på gyldige pass, sier kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren.

ALTERNATIVER: Ving-sjefen påpeker at ID-kort kan fungere like godt som pass, dersom man ikke har passet klart til turen. Foto: Ving

Landssjef for Ving i Norge, Marie-Anne Zachrisson, sier de er bekymret for uttalelsen til politidirektoratet om å unngå å bestille utenlandsferier uten gyldige pass.

– Det er bra politiet etter hvert har poengtert at det holder med gyldig ID-kort. Vi har flere turer til land hvor dette er god nok legitimasjon, sier Zachrisson.

– Vi følger situasjonen nøye. Mange har ventet gjennom to lange pandemiår for å kunne reise utenlands på sin sommerferie, og vi vil anbefale de uten gyldig pass å bestille tur til Schengen hvor man ikke trenger gyldig pass, men ID-kort.