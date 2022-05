Skyvet er enormt. Den tunge bilen setter seg noen millimeter bak. Ryggen presses mot seteryggen i det de store hjulene får skikkelig grep i solvarm asfalt – og BMW-en skyter fart på en måte vi knapt trodde var mulig. Det hele til en kakafoni av motorlyd.

Bilen er en BMW iX M60. Som så ofte før er det alvor når BMW klistrer M-merker på bilen. I dette tilfellet gjør den store, romslige og elektriske familie-SUV-en unna 0-100 på superraske 3,8 sekunder. Men det stopper slett ikke der. Den går styggfort også. Mer om det siden.

Det lille opptrinnet som er beskrevet ovenfor finner sted i det vi svinger ut fra flyplassen og inn på motorveien ved Berlin i Tyskland.

Vi oppfatter BMW iX som veldig fargeavhengig. Testbilens Oxide Grey synes vi kler bilen svært godt.

50 år med M-biler

Litt uvørent tramper vi pedalen i gulvmatta – og reaksjonen lar altså ikke vente på seg. 619 elektriske hestekrefter og over 1000 Newtonmeter i moment er effektive greier. Selv når doningen har en vekt på 2,6 tonn.

Motorlyden er det eneste som ikke er ekte. Elbiler lager som kjent ikke så mye av den slags. Den er syntetisk og kommer fra bilens høyttalere. Ikke er den spesielt naturtro heller. Men når alt annet er moro, lever vi greit med det. Dessuten kan funksjonen deaktiveres.

BMW har lange M-tradisjoner. Faktisk så lange at de i år fyller 50. Sett i lyset av dette er timingen god for å lansere den første M-elbilen. Men det ligger også en forpliktelse i det med tradisjoner.

Som du sikkert allerede har skjønt er det ikke noe i veien med ytelsene på nykommeren. iX M60 har femte og siste generasjon av BMWs elektriske drivlinje. Det er også den aller kraftigste elbilen fabrikanten så langt har levert.

M-emblemene er så klart på plass, men de er av den litt mer diskrete typen. Det speiler på mange måter resten av eksteriøret

Nedtonet

Elmotoren snurrer rundt inntil 15.400 omdreininger i minuttet og leverer 455 kW, eller 619 hestekrefter om du vil. Momentet er på inntil 1.100 Nm, ved bruk av Launch Control. Uten bruk av denne er momentet på 1.015. Ikke noe å gjemme seg i skammekroken for det heller. Dessuten har M-bilen spesielle felger, selvfølgelig med den trefargede logoen med skråstilte striper i to ulike blåfarger og rødt.

På selve bilen har BMW valgt å tone det hele litt ned. Logoen er den samme, men i helsort. Diskret og elegant, men det speiler også resten av eksteriøret BMW har gitt bilen. Den er nemlig rimelig anonym (i den grad men kan bruke det begrepet om iX). Ingen spoilere, ingen svulmende hjulhus, ingen kanalskjørt, eller diffusere. Ei heller sportsstoler eller M-ratt.

Vi må vel innrømme at vi hadde forventet at de hadde pyntet kaka litt mer med krem og marsipan. Men – for all del, det smaker godt likevel. Bare så det er sagt.

I kjølvannet av dette oppstår diskusjonen blant de inviterte motorjournalistene – vil det komme en enda råere utgave etter hvert? Rett og slett en iX M? Dette er ikke noe BMW vil bekrefte, og ikke vet vi ...

De sorte felgene er på 22 tommer og bak disse skjuler det seg store bremseskiver med blå bremsekaliptere med M-logo.

Launch Control

Men som du har skjønt – ytelsene er svært lite å si på. De er et råskinn verdig. Kjempekreftene ligger i bunn og er alltid lett tilgjengelige. Til og med akselerasjonen fra 165 - 200 km/t er lynkjapp. Og det stopper ikke der.

Vi bestemmer oss for å teste toppfarten på en del av Autobahn med fri fart. Gasspedalen trykkes ned i gulvteppet. I venstrefila passerer vi Audier og Passater i et tempo som gjør at det ser ut som de står stille. Vi gir oss på 249 km/t for ikke å havne i rumpa på en Mercedes sprinter som vi nærmer oss farlig fort der han ligger og kusker i 160 - 170 km/t. Heldigvis er iX utstyrt med gode bremser.

Dette er da også den raskeste, råeste og dyreste elbilen fra BMW så langt.

Den er utstyrt med to motorer. Den bak yter opp til 486 hk, mens motoren på forakselen yter opp til 258 hk. Maksimal samlet effekt på de to er 619 hestekrefter.

Interiøret er luftig, moderne og minimalistisk. Ikke minst er plassen svært god.

Rekkevidde

Batteripakken er den samme som i iX50 og rekkevidden oppgir BMW til 561 kilometer, maksimalt, mens strømforbruket er oppgitt til 22-23 kWt.

Den lader på inntil 195 kW. I praksis vil det si fra 10 - 80 prosent på 35 minutter, under optimale forhold. Eller at du kan lade 150 kilometer på 10 minutter.

Innvendig er M60 like romslig og komfortabel som en alminnelig iX40 eller -50. Sant og si så hadde vi vel håpet på noen endringer i M-utgaven. Det betyr derimot ikke at dette er noe dårlig sted å være. Snarere tvert i mot. For stort bedre kan man ikke ha det i en bil.

Rattet er sekskantet, en stor buet og frittstående skjerm preger mye av det svært luftige interiøret. Antall knapper er svært begrenset, og hele interiøret er minimalistisk og gir en loungeaktig følelse.

Det er lett å trives om bord i nye iX M60. Bilen er svært støysvak og komforten høy.

Ikke sportsbil

Setene er komfortable og man sitter høy og har god oversikt. Sete justeringen er flyttet opp på dørene på Mercedes-vis. Den opplevde kvaliteten er høy, finishen like så og det hele er pent, fornuftig og ordentlig. Men ikke spesielt sporty, slik mange forventer i en M-BMW.

Med mine 192 centimeter på strømpelseten og med lange bein, savner jeg det å sitte litt lavere. Det gamle, geniale BMW-trikset med å kunne forlenge sitteputa svanes også – for lårstøttens skyld.

Som nevnt er bilen både komfortabel og rask. Kjøreinntrykket er veldig likt som i iX50.

Luftfjæring er standard og understellet kombinerer det sporty med det komfortable på en fin måte. Dog med fokus på komfort.

Drivlinjen er lydløs – i alle fall om du skur av den syntetiske motorlyden. Styringen er god, men på ingen måte sportsbil-presis. Igjen: Komfort og det å ha en behagelig reise har fått større prioritet enn å lage den sportsbil-rå.

iX M60 er mer en komfortabel mil-sluker for familien enn en rå sportsbil, som vi ofte forbinder med M-modellene.

M – men på en annen måte

Etter noen timer bak rattet både på Autobahn, landeveier og ikke minst en god dose bykjøring kan vi konstatere at når BMW klistrer M-emblemer på bilen, så leverer den fortsatt. Men denne gangen på en litt annerledes måte. Ytelsene er utvilsomt der – i rikelig monn. Men fremfor langt framtredende sporty egenskaper er M60 mer en GT-bil, beregnet på lange, komfortable turer i høyhastighet nedover kontinentet med hele familien – framfor det å knipe tiendels sekunder på rundetidene på en racerbane.

Dette er bilen du gleder deg til å kjøre på langtur med. Om du ikke allerede har bestilt, kan du nok dessverre bare glemme det til årets sommerferie. Bestiller du iX M60 nå, så har du bil til påskeferien neste år. Forutsatt at alt går etter planen hos BMW.

Da etter alt å dømme med moms på den delen av beløpet som overstiger 500.000 kroner. Her er det ganske mye. For startprisen nå er på drøyt 1.160.000 kroner, før eventuelt tilleggsutstyr. Dette gjør nok at denne drømme-SUV-en forblir med nettopp drømmen for mange.

Flere fakta om BMW iX M60 får du her:

BMW iX M60: Motor: Elektrisk, to motorer. Effekt: 619 hk / Nm: 1.100. 0-100 km/t: 3,8 sek. Toppfart: 250 km/t. Forbruk (WLTP): 21,9 -24,5 kWt/mil. Batteri/lading: Batteripakke: 111,5 kWt brutto, 105,2 kWt netto. Rekkevidde: 502 - 561 km (WLTP). Hurtiglading: 195 kW. Ombordlader: 11 kW. Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 495 x 197 x 170 cm. Bagasjerom: 500 / 1750 liter. Vekt: 2.659 kg. Tilhengervekt: 2.500 kg. Taklast: 75 kg. Pris: Startpris: Fra 1.160.000 kroner.

